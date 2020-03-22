Karantina aşkları

Yılmaz’ın Levent’teki evinde kalan çift evde çeşitli aktiviteler yaparak vakit geçiriyor. ‘Acıların Kadını Bergen’i bir sinema filminde canlandıracak olan Sarıkaya’ya sevgilisi oyuncu koçluğu yapıyor. Filmde arabesk şarkılar da söyleyecek olan Serenay Sarıkaya, provasını Cem Yılmaz’a şarkı söyleyerek yapıyor. (Posta)