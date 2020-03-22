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Haber Giriş: 22.03.2020 - 10:50,Son Güncelleme:/

Karantina aşkları

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Karantina aşkları
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Bir süredir yaşadıkları aşkla gündemde olan ve artık kameralardan kaçmayan Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz, corona virüs salgınından korunmak için evlerinden çıkmıyor.

Yılmaz’ın Levent’teki evinde kalan çift evde çeşitli aktiviteler yaparak vakit geçiriyor. ‘Acıların Kadını Bergen’i bir sinema filminde canlandıracak olan Sarıkaya’ya sevgilisi oyuncu koçluğu yapıyor. Filmde arabesk şarkılar da söyleyecek olan Serenay Sarıkaya, provasını Cem Yılmaz’a şarkı söyleyerek yapıyor. (Posta)

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