Karahan Çantay’ın cenazesi Türkiye’ye getirildi
TAYLAND’ın başkenti Bangkok’ta 7 Mart’ta motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybeden eski manken ve oyuncu Karahan Çantay’ın cenazesi Türk Hava Yolları(THY)’nın tarifeli seferiyle Türkiye’ye getirildi.
Eski manken ve oyuncu Karahan Çantay, Tayland’ın başkenti Bangkok’ta 7 Mart’ta motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybetmişti. Çantay’ın cenazesi THY’nin Bangkok-İstanbul seferini yapan uçağıyla 05.30 sıralarında İstanbul’a getirildi. Karahan Çantay’ın cenazesinin İstanbul Havalimanı’ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara’ya götürülerek toprağa verilmesi bekleniyor.