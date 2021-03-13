MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriKarahan Çantay’ın cenazesi Türkiye’ye getirildi
GeriMagazin Karahan Çantay’ın cenazesi Türkiye’ye getirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Enver ALAS / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 13.03.2021 - 10:21 | Son Güncelleme:

Karahan Çantay’ın cenazesi Türkiye’ye getirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

 TAYLAND’ın başkenti Bangkok’ta 7 Mart’ta motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybeden eski manken ve oyuncu Karahan Çantay’ın cenazesi Türk Hava Yolları(THY)’nın tarifeli seferiyle Türkiye’ye getirildi.

Eski manken ve oyuncu Karahan Çantay, Tayland’ın başkenti Bangkok’ta 7 Mart’ta motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybetmişti. Çantay’ın cenazesi THY’nin Bangkok-İstanbul seferini yapan uçağıyla 05.30 sıralarında İstanbul’a getirildi. Karahan Çantay’ın cenazesinin İstanbul Havalimanı’ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara’ya götürülerek toprağa verilmesi bekleniyor.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi