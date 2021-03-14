Karahan Çantay kimdir, kaç yaşındaydı? Karahan Çantay'ın ölümü ve hayatıyla ilgili bilgiler

21 Aralık 1973'te Ankara'da doğan Karahan Çantay, ODTÜ Matematik Bölümü'nde okudu.



1995'te "Mr. Turkey" yarışmasında birinci seçilen Çantay, İstanbul'da ilk kez düzenlenen "Mr. World" Dünya Erkek Güzellik Yarışması'nda da Türkiye'yi temsil ederek üçüncü oldu.



Türkiye'nin ilk erkek güzeli olan Karahan Çantay, mankenlik ve fotomodellik yaptı, film ve dizilerde rol aldı. Yine 1996'da Cahide Sonku anısına yapılan tiyatro oyunu "Cahide"de Nurseli İdiz'le oynadı. Aynı yıl Show Tv'de Ece Uslu ile "Sabah Show"unu sundu. Şubat 1997'de Demet Akalın'ın "Asla Affedilmez" adlı şarkısının klibinde boy gösterdi. Mayıs 1997'de Zeki Müren anısına Bir Demet Yasemen adlı müzikalde oynadı.

Eski manken ve oyuncu Karahan Çanta Karahan Çantay, matematik öğretmeni olarak görev yaptığı Bangkok’ta 7 Mart Pazar günü motosikletiyle geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

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