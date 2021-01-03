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Haber Giriş: 03.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Karadenizli oyuncu Eren Bülbül'ü oynayacak

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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TERÖR örgütü PKK’nın teröristleri tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayatını konu alan “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin çekimleri Trabzon’un Maçka ilçesinde başladı.

Filmin yapımcılarından Mustafa Uslu, Eren Bülbül’ü canlandırması için Karadeniz bölgesinden çocuk oyuncularla görüşmeler yaptıklarını söyledi: “Yerel tiyatrolarda rol alan oyuncu çocuklarla görüşüyoruz. Şu an Trabzon ve Samsunlu 3 çocukla görüşme halindeyiz. Başrolün o bölgedeki yaşantıyı ve şiveyi bilmesi lazım. Önümüzdeki hafta isimler tam olarak netleşecek.”

Karadenizli oyuncu Eren Bülbülü oynayacak

Ünlü yapımcı, şehit Bülbül’ün ailesini de filmde oynatarak onlara hatıra bırakmak istediğini söyledi: “Eren, bu ülkenin kahramanı bir genç. Onu yaşatmak hepimizin görevi. Ailesine de filmde yer verip onlara hatıra bırakmak istiyorum.” Filmde Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’i Uğur Güneş, Eren Bülbül’ün annesini ise Gülçin Kültür Şahin canlandıracak.
MUSTAFA USLU
Karadenizli oyuncu Eren Bülbülü oynayacak

UĞUR GÜNEŞ 
Karadenizli oyuncu Eren Bülbülü oynayacak


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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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