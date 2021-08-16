MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriSon dakika: Karadeniz müziğinin sevilen ismi Cimilli İbo 49 yaşında hayatını kaybetti
GeriMagazin Son dakika: Karadeniz müziğinin sevilen ismi Cimilli İbo 49 yaşında hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 16.08.2021 - 11:07 | Son Güncelleme:

Son dakika: Karadeniz müziğinin sevilen ismi Cimilli İbo 49 yaşında hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Karadeniz müziğinin sevilen ismi Cimilli İbo 49 yaşında hayatını kaybetti

Cimilli İbo ismiyle tanınan Rizeli sanatçı İbrahim Özer, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz yıl koronavirüs sebebiyle bir süre yoğun bakımda kalan Cimilli İbo sağlığına kavuşmuş ve taburcu olmuştu. Birkaç ay sonra böbrek yetmezliği nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılan ünlü sanatçıdan kötü haber geldi.

Rizeli sanatçı Cimilli İbo (İbrahim Özer), İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 49 yaşında hayatını kaybetti. Karadeniz müziğinin sevilen ismi Cimilli İbo'nun vefat haberini müzisyen arkadaşı Yasemin Yıldız açıkladı. Yıldız, yaptığı açıklamada şunlar söyledi: Yıllar önce başladı bizim dostluğumuz. Beraber yaptığımız televizyon programları, sahneler, albümler... Artık beni kim güldürecek. Sen de gittin be amca. Ne yazsam bilemedim. Çok üzgünüm. Maalesef Cimilli amca (Cimilli İbo) savaşı kaybetti. Rabbim mekanını cennet eylesin inşallah. Hepimizin başı sağ olsun"

Cimilli İbo kimdir Acı açıklama geldi...
Cimilli İbo kimdir? Acı açıklama geldi...

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin de sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: Bölgemizin sevilen sanatçılarından Cimilli İbo'nun (İbrahim Özer) vefatını büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhum sanatçımıza Allah’tan rahmet Ailesine , sevenlerine ve sanat camiasına sabırlar diliyorum .

Son dakika: Karadeniz müziğinin sevilen ismi Cimilli İbo 49 yaşında hayatını kaybetti

Özer, böbrek yetmezliği ve kanında aşırı enfeksiyon tespit edilmesi sonucu yoğun bakıma alınmıştı.

CENAZE PROGRAMI
49 yaşında hayatını kaybeden 'Cimilli İbo' lakaplı sevilen sanatçı İbrahim Özer'in cenazesi, yarın memleketi Rize'nin İkizdere ilçesinde defnedilecek.

 

En lezzetli yemek tarifleri burada

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi