Kar tatilcileri

Aşıklar tatilde

Evlenme kararı alan Seren Serengil ve Antakyalı işadamı Rahman Tohma, kayak yaparken objektife yansıdı.



Su istedi

Pınar Altuğ-Yağmur Atacan ve kızları Su da Kartalkaya’da görüntülendi. Hafta sonu için zirveye yakın bir köyde dağ evi kiralayan çift, “Kızımız Su kayak yapmayı çok seviyor. Normalde hafta sonu tatillerimizi karavanda geçiriyoruz ama bu hafta Su için bir değişiklik yaptık” dedi.

Keyifli sohbet

Esas Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sabancı’nın oğlu Emre Can Sabancı, dağa arkadaşlarıyla beraber geldi. Sağ elindeki sorundan dolayı kayak yapamayan Sabancı, arkadaşlarıyla Drop Lounge’da vakit geçirmeyi tercih etti.

Terapi gibi

Başar Kozanoğlu ve Alize Dinçkök de iş stresini kayarak yaparak attı. Kaymanın kendileri için terapi gibi olduğunu söyleyen çift, snowboard yaparken pistteki uyumlarıyla dikkat çekti.

İşlere mola

MRC Denizcilik’in patronu Alpsel Mercan, eşi Sedef Mercan’la birlikte hafta sonunu Kaya Palazzo Kartalkaya’da geçirdi. Yoğun iş temposuna 2 günlüğüne ara veren işadamı ve eşi, tatilde bol bol yürüyüş yaptı.

Kayak tutkunu

Kaya Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doruk Kaya ve eşi Tuğana Kaya da hafta sonu Kartalkaya’daydı. Kayak tutkusuyla bilinen Doruk Kaya hafta sonu boyunca sık sık kayak yaparak tatilin tadını çıkardı.