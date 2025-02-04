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Kapalıçarşı’da ‘Beckham’ alarmı… Ünlü yıldızın oğlu sevgilisiyle Türkiye tatilinde

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#Beckham Ailesi#Romeo Beckham#David Beckham
Kapalıçarşı’da ‘Beckham’ alarmı… Ünlü yıldızın oğlu sevgilisiyle Türkiye tatilinde
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 14:13

İngiliz kraliyet ailesi dünyanın en ünlü ailelerinden biri olsa da onları şöhret bakımından aratmayan bir İngiliz aile daha var… Dünyanın en ünlü futbolcularından biriyle dünyanın en ünlü şarkıcılarından birinin evliliğiyle doğan o aile…

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Yani tüm dünyanın artık isimlerini ayrıca zikretmediği ve “Beckhamlar” olarak anılan…

Kapalıçarşı’da ‘Beckham’ alarmı… Ünlü yıldızın oğlu sevgilisiyle Türkiye tatilinde

Victoria ve David Beckham’ın 25 yılı deviren bu mutlu evliliğinden dört çocuğu var. Ve onlar da en az anne babaları kadar ünlü olmaya başladı.

Çiftin en büyük oğlu zaten hem iş girişimleri hem de ünlü model ve oyuncu Nicola Peltz’le yaptığı evlilikle adından çok söz ettiriyor.

Kapalıçarşı’da ‘Beckham’ alarmı… Ünlü yıldızın oğlu sevgilisiyle Türkiye tatilinde

Geride kalan üç kardeşi Romeo, Cruz ve çiftin tek kız çocuğu Harper Beckham da artık epey ünlü.

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Attıkları her adım anne babaları gibi takip edilen bu ünlü kardeşlerden biri, Rome Beckham şu anda yeni kız arkadaşı Kim Turnbull’la birlikte Türkiye tatiline çıkınca da elbette büyük heyecan yarattı.

İlişkileri kasım ayında ortaya çıkan taze aşıklar ülkemize geldikten sonra soluğu ilk önce Eminönü civarında aldı ve Kapalıçarşı’yı gezip bol bol fotoğraf çektirdi.

Kapalıçarşı’da ‘Beckham’ alarmı… Ünlü yıldızın oğlu sevgilisiyle Türkiye tatilinde

Romeo Beckham Instagram hesabının hikâyeler kısmına da Türk bayraklı bir fotoğraf eklemeyi ihmal etmedi.

Öte yandan Romeo Beckham ve Kim Turnbull çiftine David Beckham da eşlik etti.

Yıldız ismin aslında ülkemize bir reklam çekimi için geldiği öğrenildi.

Kapalıçarşı’da ‘Beckham’ alarmı… Ünlü yıldızın oğlu sevgilisiyle Türkiye tatilinde

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Oğlu ve sevgilisi turistlik yerleri gezerken baba Beckham da Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’nı ziyaret etti ve sporcularla fotoğraf çektirdi.

Takımın kaptanı Başak Gündoğdu David Beckham’la fotoğraf çektirip Instagram hesabına koydu ve altına “8 yaşındaki Başak, bu senin için” diyerek geçmişten beri hayran olduğu futbolcuyla tanışmanın sevincini paylaştı.

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Kapalıçarşı’da ‘Beckham’ alarmı… Ünlü yıldızın oğlu sevgilisiyle Türkiye tatilinde

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#Beckham Ailesi#Romeo Beckham#David Beckham

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