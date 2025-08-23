Hayat ona bile her zaman gülmüyor : Kapalı kapılar ardında acı gözyaşları

Haberin Devamı

Sıradan bir ailenin kızı olarak doğup ülkesinin gelecekteki kraliçesine dönüşmek öyle herkese nasip olacak bir durum değil.

Üstelik bu süreçte sabrının karşılığını almak, hem gelin gittiği aile hem de halk tarafından sevilmek gerçekten öyle hiç bedel ödemeden başarılabilecek işler değil.

HASTALIĞI HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Bir tanesini artık herkes biliyor ki Kate'in de hayatı öyle dışarıdan göründüğü gibi güllük gülistanlık geçmiyor.

Kocası Prens William ile zaman zaman her çift gibi yaşadığı sorunlar bir yana kanser gibi hayatını değiştiren bir hastalıkla da yüzleşti Kate Middleton…

Geçen yılın ilk ayında karın bölgesinden büyük bir operasyon geçirdi Galler Prensesi Kate Middleton. Sonrasında da kanser tedavisi gördü...

Tedavi sırasında altı aylık bir ortadan kaybolmanın ardından ayakta güçlükle dursa da usul usul görevlerine döndü.

Bu yıl da zaman zaman eskisi gibi, zaman zaman da daha yavaşlatılmış bir şekilde resmi görevlerini yapmaya çalıştı.

Katıldığı hiçbir etkinlikte de kesinlikle tek bir hata bile yapmadı. Giyimi kuşamı bir yana hal ve tavırlarıyla da yine tam not aldı.

KAPALI KAPILAR ARDINDAN SESSİZCE ACI ÇEKİYOR

Ama biliyor musunuz ki Kate Middleton evinin kapalı kapıları ardında sessizce gözyaşı döküp acı çekiyor.

Radar adlı internet sitesinin haberine göre Kate ile William'a yakın bir çalışan dışarıya çıktığında yüzü gülen Kate'in evinde ise zaman zaman kötü günler geçirdiğini anlattı.

Söz konusu kaynak: "Kapalı kapılar ardında Kate hala duygusal olarak zorlanıyor.. Kanser tedavisinin ardından kraliyet ailesindeki görevlerine dönmek onun için kolay değil" diye konuştu.

Aynı kaynak, tedavinin etkilerinin henüz tam olarak bitmediğini, Kate'in eskisinden daha çabuk yorulduğunu da sözlerine ekledi.

EN BÜYÜK DESTEĞİ KOCASI

Anlatılanlara göre 43 yaşındaki Prens William da eşine elinden geldiğince destek veriyor...

Özellikle de çocukları, 12 yaşındaki George, 10 yaşındaki Charlotte ve 7 yaşındaki Louis'nin okula dönmesine kadar geçecek süreçte karısı Kate'in iyi dinlenmesi için elinden geleni yapıyor.

Galler çiftine yakın kaynak, Kate Middleton'ın hala kanser teşhisinden önceki günlerine dönemediğini hatırlatıp " O eski günlere dönebileceğinden de emin değil. William'a, eylül ayı gelmeden önce uzun bir molaya ihtiyacı olduğunu söyledi. Bu yaz gayri resmi bir şekilde kraliyet görevlerinden çekildi" diye sürdürdü sözlerini.

Kate Middleton geçtiğimiz temmuz ayında da yaptığı bir hastane ziyareti sırasında kanser tedavisinin kişileri nasıl etkilediğini anlatmıştı.

O ziyarette Galler Prensesi Kate, hiçbir zaman olmadığı kadar samimi ve kişisel açıklamalarda bulunmuştu.

TEDAVİDEN NASIL ETKİLENDİĞİNİ SAMİMİYETLE ANLATMIŞTI

Geçen yılı kanser tedavisi görerek geçiren Kate Middleton, temmuz ayında Colchester Hastanesi'ni ziyaret etti...

Orada da hem sağlık görevlileriyle hem de kendisi gibi kanser tedavisi gören hastalarla buluştu.

Galler Prensesi Kate Middleton, hastanenin kanser hastalarına yönelik olarak hizmet veren bahçesini de gezdi.

Daha önce sosyal medya paylaşımlarında da birkaç kez ifade ettiği bir konuyu yine gündeme getirdi bu arada. Doğanın, toprakla haşır- neşir olmanın iyileştirici gücünü hatırlattı.

TEDAVİSİNİ ANLATTI: Kate ziyaret sırasında hastaların ve hastane personelinin yanı sıra gönüllülerle de buluştu. İşte o anlarda da kendi kanser serüvenine değindi. Hastalığın da iyileşmenin de bazı unsurlarının "gerçekten zor" olduğunu anlattı Kate Middleton. Tedavi sürecinde yeni bir "normal" bulmak gerektiğini ve bu sürecin çok inişli çıkışlı olduğunu sözlerine ekledi. Daha da ötesinde Kate "Eskiden olduğu gibi evde normal işlevlerini bile göremediğinden" yakındı.





'ZOR ZAMANLARDAN GEÇİYORSUNUZ'

Kate Middleton "Tedavi boyunca cesur bir yüz ifadesi takınıp gerçekten metanetli oluyorsunuz. 'Yapabilirim, normale dönebilirim' diye düşünüyorsunuz. Ama aslında bunun sonrasındaki aşama gerçekten zor" dedi.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Tedaviden sonraki aşamada size yardımcı olacak, rehberlik edecek birilerinin olmasının değerli olduğunu düşünüyorum. Bu hastalık, hem hastalar hem de aileleri için hayatlarını değiştiren bir deneyim. Yeni normalinizi bulmanız gerekir. Bu süreç biraz inişli çıkışlı olur... Hiç pürüzsüz değil.. Gerçek şu ki zor zamanlardan geçiyorsunuzdur."

Kate Middleton, bu zorlu süreçte destek bulmanın da doğayla bütünleşmenin de harika olduğunu hatırlattı.

Yaptığı ziyaretlerde genellikle politik olan, gülümseme eşliğinde ayaküstü sohbetler yapan Kate Middleton, bu şekilde ilk kez içini dökmüş de oldu.

Kate Middleton, kanser tedavisi bittikten sonra çalışma hayatında biraz yavaşlamaya karar verdi. Bu yüzden de bazı etkinliklerde yer almadı yaz boyunca.

Aile için çok önemli olan Trooping The Colours'a katıldı... Wimbledon'da da boy gösterdi. Fakat adı listede olmasına rağmen Royal Ascot'dan son anda çekildi.

Kate Middleton ile Prens William, bu yaz içinde de çok fazla kamuoyu karşısına çıkmadı. İddialara göre çift, Kate'in anne ve babası Carole ve Michael ile birlikte Yunan adalarında tatil yapıyor.

KALICI EVLERİNE TAŞINIYORLAR: Bu arada Kate ve William'ın ailesinde bu yıl içinde bazı değişiklikler olacak. Çift, yaşadıkları Adelaide Cottega'ı boşaltıp yine Windsor'da bulunan Forest Lodge'a taşınacaklar... Burası şu anki konutlarından çok daha geniş bir mülk. William'ın kral olduktan sonra da oturmayı sürdüreceği konuttaki restorasyon çalışmaları ise son hız sürüyor.