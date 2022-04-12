Kapadokya’da ön balayı

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ESKİ eşi ve çocuğunun annesi Feyza Aktan’la yaşadığı olaylı ayrılık sürecinin ardından kendisinden 26 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar ile aşk yaşamaya başlayan Özcan Deniz, geçtiğimiz haftalarda sevgilisine evlenme teklif etmişti. Evlilik öncesi birlikte tatile çıkan Deniz ve Dadgar, Kapadokya’ya gitti.

Samar Dadgar, tatilde çektiği fotoğraf ve videoları Instagram’daki takipçileriyle paylaştı. Özcan Deniz’le bol bol fotoğraf çektiren modacı, mutluluk pozları verdi. Nişanlısıyla havuz keyfi yapan Dadgar, konakladıkları odanın videosunu da çekip yayınladı.

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Asmalı Konak’a götürdü

Özcan Deniz ve Samar Dadgar, Kapadokya turuna da çıktı. Deniz, nişanlısını başrolünde oynadığı, yayınlandığı yıllarda izlenme rekorları kıran “Asmalı Konak” dizisinin çekildiği konağa götürdü.

BALAYINDA POPÜLER ADRESLER

Magazin dünyasının düğünleri günlerce konuşulan ünlü isimler, balayı için de hiçbir masraftan kaçınmıyor. İşte ünlülerin tercih ettikleri rotalar!

BENSU VE HAKAN BAHAMALAR'A GİTTİ

29 Eylül 2018'de evlenen Bensu Soral ile Hakan Baş'ın balayı adresi Bahamalar oldu.

Bensu Soral, ünlü tatil merkezinden ilk fotoğrafını da paylaştı. Soral'ın bikinili fotoğrafına beğeni yağdı.

ROTA: FRANSA

Mustafa Ceceli, 10 Temmuz 2017'de evlendiği Selin İmer ile balayı için Fransa'nın güney sahillerini tercih etti.

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Çift mutlu anlarını takipçileriyle paylaştı. Ceceli'nin sosyal medya hesaplarını yoruma kapatması dikkat çekti.

RÜYA GİBİ...

Oyuncu Neslihan Atagül, kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu ile 8 Temmuz 2017'de Ajia Hotel'de 200 kişinin katıldığı bir törenle dünyaevine girmişti.

Ünlü çift düğünün hemen ardından balayına çıktı. Maldivler'i tercih eden Doğulu çifti, çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında takipçileri ile paylaştı.

BALİ'DE BALAYI

Oyuncu Özge Özder, 29 Temmuz 2018'de bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Sinan Güleryüz ile nikah masasına oturmuştu. Balayı için Bali'ye giden çift çektikleri renkli kareleri de sosyal medya hesaplarından takipçileri ile paylaştılar.

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Sinan Güleryüz bu fotoğrafların altına "O kadar çok mesaj geldi ki şimdi fırsat oldu fotoğraf koyacak.. Fakat bu günlerin acısını çıkarttım.. Herkese kucak dolusu sevgiler..." notunu düştü.

DİNLENME ZAMANI

Uzun süredir aşk yaşayan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 29 Haziran 2017'de muhteşem bir düğünle dünyaevine girdi.

Yorucu düğünün ardından balayına Maldivler'e giden ünlü çift renkli kareleri sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı. Evcen bu fotoğrafına 'dinlenme zamanı' notunu yazdı

HAWAII TATİLİ

Başak Dizer’le Kıvanç Tatlıtuğ iki yıllık ilişkilerini romantik şehir Paris’te nikah masasına taşımıştı. Çift, sadece yakın dostlarının katıldığı nikah töreninin ardından balayı için Hawaii’ye geçti.

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