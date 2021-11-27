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Kim Kardashian'dan ayrıldığını bir türlü kabullenmiyor: İlaçlarını alsan iyi olur Kanye!

#Kim Kardashian#Kanye West#Pete Davidson
Kim Kardashiandan ayrıldığını bir türlü kabullenmiyor: İlaçlarını alsan iyi olur Kanye

Kim Kardashian ile gösterişli bir şekilde başladığı evliliği fiilen biten, resmi olarak da sona ermek üzere olan Kanye West'in, ailesini geri kazanma çabaları bitmek bilmiyor.

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'BANA GERİ DÖNECEK'
Geçtiğimiz gün "Tanrı'nın yardımıyla Kim bana geri dönecek" diyen West bu kez de beklenmedik bir sosyal medya paylaşımı yaptı ve sosyal medya platformlarında tartışma konusu oldu.

Kim Kardashiandan ayrıldığını bir türlü kabullenmiyor: İlaçlarını alsan iyi olur Kanye

ŞAŞIRTAN ÇIKIŞLAR
İki yıllık flörtün ardından 2014 yılında evlenen 41 yaşındaki Kim Kardashian ile 44 yaşındaki Kanye West, bu yılın ilk aylarında boşanacaklarını açıklamıştı. Bu açıklamaya kadar geçen uzun sürede zaten evlerini ayırdıkları ileri sürülen çift, buna rağmen zaman zaman yaptıkları çıkışlarla hayranlarını şaşırttı. Kim Kardashian, eşinin yeni albümünün tanıtımında üstelik de gelinlikle kamera karşısına geçti. Sonra da artık "Ye" olarak anılmak isteyen Kanye West'in açıklamaları geldi.

Kim Kardashiandan ayrıldığını bir türlü kabullenmiyor: İlaçlarını alsan iyi olur Kanye

MUTLU GÜNLERİNİ UNUTAMIYOR
Birkaç gün önce katıldığı bir etkinlikte Kim Kardashian ile yeniden bir araya gelmek istediğini açık açık söyleyen West, bu konuda ne kadar inatçı olduğunu gözler önüne seren yeni bir adım daha attı. Ünlü Rap'çi, Instagram sayfasında Kim Kardashian ile mutlu günlerinde çekilen bir fotoğrafını paylaştı. İşte bu paylaşım da sosyal medya platformlarında tartışmalar yol açtı. Bunun en önemli nedenlerinden biri de Kardashian'ın, Pete Davidson ile yeni bir ilişkiye başladığını, onunla el ele tutuşarak resmen ilan etmesi. West'in ise bunu ısrarla görmezden gelip Kardashian'ı geri istediğini her fırsatta söylemesi.

Kim Kardashiandan ayrıldığını bir türlü kabullenmiyor: İlaçlarını alsan iyi olur Kanye

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'REKLAM YAPIYORLAR' İDDİASI
West'in inatla Kim Kardashian ile barışmak istemesi ve onun yeni bir ilişkiye başladığını bildiği halde öpüşürken çekilen bir fotoğraf paylaşması, sosyal medya platformlarında tartışmalara neden oldu. Öncelikle, West'in son dönemdeki bu çıkışlarının "reklam" olduğunu savunanların sayısı hiç de az değil. Hatta böyle düşünenlere göre bu gelişmenin ardında, Kardashian- Jenner ailesinin maddi konulardaki akıl hocası olan Kardashian'ın annesi Kris Jenner var. Bu görüşteki kişiler, çiftin bu şekilde reklam yaptığını ve büyük olasılıkla 2022'de yeniden bir araya geleceklerini hatta gösterişli bir düğün yapacaklarını savunuyor.

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Kim Kardashiandan ayrıldığını bir türlü kabullenmiyor: İlaçlarını alsan iyi olur Kanye

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'ASLINDA ÇOK İYİ BİR İLETİŞİM YAKALAMIŞLARDI'
Bir dönem Kimye olarak anılan çifte dair ilgi çekici bir yorum daha var. Buna göre Kim Kardashian ile Kanye West sadece fiziksel olarak değil aynı zamanda ruhsal olarak da çok iyi bir iletişim yakaladı. Ancak Kanye West'in psikolojik sorunları bu iletişime darbe vurdu ve çiftin arası bozuldu.

Kim Kardashiandan ayrıldığını bir türlü kabullenmiyor: İlaçlarını alsan iyi olur Kanye

'DÖRT ÇOCUK YAPARKEN BUNU BİLİYOR MUYDU?'
Bu arada West'in gerçekten ruhsal sorunlar yaşadığını hatta tedavi olması gerektiğini savunanlar da çok sayıda. Bu görüşteki kişilerden biri sosyal medyada "Acaba Kim Kardashian, dört tane çocuk yapmadan önce Kanye West'in ne kadar hasta olduğunu biliyor muydu?" diye sordu.

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Kim Kardashiandan ayrıldığını bir türlü kabullenmiyor: İlaçlarını alsan iyi olur Kanye

'ILAÇLARINI AL KANYE!'
Sosyal medyada birçok kişi West'in gerçekten derin ruhsal sorunlar yaşadığını savundu. Bunlar, West'in tedavisini sürdürüp ilaçlarını alması gerektiğini, büyük olasılıkla Kim Kardashian'ın da onun bu ruhsal iniş çıkışlarından korktuğu için ayrılmaya karar verdiğini ileri sürdü.

Kim Kardashiandan ayrıldığını bir türlü kabullenmiyor: İlaçlarını alsan iyi olur Kanye

'ÜZGÜNÜZ BAY WEST'
West'in "Kim'i geri istiyorum. Tanrı bir gün onu bana geri getirecek" çıkışı ve ardından yaptığı bu sosyal medya paylaşımıyla ilgili görüş bildirenlerden biri de düşüncesini şu şekilde açıkladı: "Genellikle kadınlar, "artık yeter" demeden önce eşlerine birçok kez yeniden başlamak için bir şans verirler. Bence Kim Kardashian da bunu yaptı. Ama sonra kendinde yeni bir başlangıç yapacak gücü buldu. Üzgünüm Bay West, eşin hayatına devam ediyor."

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Kim Kardashiandan ayrıldığını bir türlü kabullenmiyor: İlaçlarını alsan iyi olur Kanye

'BUNU KENDİ ÇIKARI İÇİN YAPIYOR'
Bu arada Kanye West'in, Kardashian- Jenner ailesinin şöhreti sayesinde kendi kariyerinde de büyük ve hızlı bir ilerleme kaydettiğini ve bunu elden kaçırmaktan korktuğunu ileri sürenler de var. Hatta West'in, dört çocukları için Kardashian'a nafaka ödememek için onu geri kazanmaya çalıştığı da ileri sürülenler arasında.

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Kim Kardashiandan ayrıldığını bir türlü kabullenmiyor: İlaçlarını alsan iyi olur Kanye

'HER GÜN BUNU DÜŞÜNÜYORUM'
Bu arada Kanye West de eşine "geri dön" çağrısı yapmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Dinine bağlı bir Hıristiyan olduğu bilinen ve pazar günleri düzenlediği ayinleri çok konuşulan Kanye West, Instagram üzerinden beş dakikalık bir Şükran Günü duası da paylaştı ve burada da ailesini geri istediğini vurguladı. West "Neredeyse her gün düşündüğüm tek şey, ailemi nasıl bir araya getireceğim ve sebep olduğum acıları nasıl iyileştireceğim" dedi.

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Kim Kardashiandan ayrıldığını bir türlü kabullenmiyor: İlaçlarını alsan iyi olur Kanye

YENİ BİR İLİŞKİYE BAŞLADI
Bu arada Kim Kardashian, kendisinden yaşça genç olan oyuncu Pete Davidson ile yeni bir ilişkiye başladı. Hatta bu ilişkisini saklama gereği bile duymadı. Davidson ile el ele tutuşarak objektif karşısına çıktı. Kardashian ile Davidson, geçen ay Saturday Night Live adlı programa konuk olmuş ve bir parodide rol almıştı. 

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