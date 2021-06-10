Kanye West ile Irina Shayk aÅŸk yaÅŸÄ±yor: YakalandÄ±lar!

PARÄ°S'TE DOÄžUM GÃœNÃœ KUTLAMASI

35 yaÅŸÄ±ndaki Rus model Irina Shayk ile 44 yaÅŸÄ±ndaki Kanye West, birlikte geÃ§irdikleri Fransa tatili sonrasÄ± New York'ta havaalanÄ±nda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Ã‡iÃ§eÄŸi burnunda aÅŸÄ±klar, West'in doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ Paris'te birlikte kutladÄ±.





OBJEKTÄ°FLERDEN KAÃ‡MAYA Ã‡ALIÅžTILAR

Daha sonra da Ã¶zel uÃ§aklarÄ±yla New York'a geri dÃ¶ndÃ¼. Shayk ile West'i kelimenin tam anlamÄ±yla bir koruma ordusu gazetecilerden korumaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±; ama yine de baÅŸaramadÄ±lar. Shayk maske taktÄ±, Kanye West ise hem maske hem kapÃ¼ÅŸon takmasÄ±na raÄŸmen yine de gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmekten kurtulamadÄ±.





NÄ°SAN AYINDAN BU YANA Ä°DDÄ°ALAR ORTALIKTA DOLAÅžIYORDU

BÃ¶ylece Irina Shayk ile Kanye West'in gizlice sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼kleri birliktelikleri ilk kez ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ oldu. Shayk ile West arasÄ±ndaki iliÅŸki iddialarÄ± geÃ§tiÄŸimiz nisan ayÄ±ndan bu yana konuÅŸuluyordu.





"BÄ°R YAKINLIK SÃ–Z KONUSU"

Shayk ile West arasÄ±ndaki ilk sÃ¶ylentiler, Deux Moi adlÄ± sitede ortaya atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Siteye yazan ve kimliÄŸini belirtmeyen bir "ihbarcÄ±" KanÅŸe West ile Irina Shayk'Ä±n gizlice flÃ¶rt ettiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼. Site ise bu iddiaya "YaptÄ±ÄŸÄ±m incelemeler sonucunda ÅŸunu sÃ¶yleyebilirim ki buna "flÃ¶rt" denebilir mi emin deÄŸilim, ama bir ilgi var" diye yanÄ±t verdi.





10 YILDIR TANIÅžIYORLAR

AslÄ±nda flÃ¶rt iddiasÄ± ilk anda kulaÄŸa biraz yabancÄ± gelse de Irina Shayk ile Kanye West birbirlerini 10 yÄ±ldan fazladÄ±r tanÄ±yorlar. 2010 yÄ±lÄ±nda Kanye West'in Power adlÄ± video klibinde Irina Shayk bir meleÄŸi canlandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Bundan iki yÄ±l sonra da Irina Shayk, Paris Moda HaftasÄ±'nda, mÃ¼zikten sonra moda dÃ¼nyasÄ±na da adÄ±m atan Kanye West'in koleksiyonunun tanÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ± defilere podyuma Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

Â WEST TASARIMI GÄ°YDÄ°

Dikkatli gÃ¶zlemcilerin atlamadÄ±ÄŸÄ± bir baÅŸka ayrÄ±ntÄ± ise geÃ§en ay gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serildi. Irina Shayk, Kanye West'in, Ã¼nlÃ¼ giyim firmasÄ± Balenciaga ile ortak tasarladÄ±ÄŸÄ± bir tiÅŸÃ¶rtle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.





RONALDO Ä°LE BÃœYÃœK AÅžK YAÅžADI

Irina Shayk, kariyerinin en Ã§ok dikkat Ã§eken iliÅŸkisini Ã¼nlÃ¼ futbolcu Cristiano Ronaldo ile yaÅŸadÄ±. Uzun sÃ¼re birlikte olan Ã§iftin evleneceÄŸi sÃ¶ylentileri de yayÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Fakat onlar beklenmedik bir ÅŸekilde yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±lar. Bu konuda Ã§eÅŸitli iddialar ortaya atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Bunlardan birine gÃ¶re Ronaldo, Shayk'Ä± aldatmÄ±ÅŸtÄ±. DiÄŸer iddiaya gÃ¶re ise Ronaldo'nun annesi Shayk'tan ayrÄ±lmasÄ± iÃ§in oÄŸlunu etkilemiÅŸti.





KÃœÃ‡ÃœK KIZLARI BÄ°LE ONLARI BÄ°R ARADA TUTAMADI

Irina Shayk, daha sonra oyuncu ve yÃ¶netmen Bradley Cooper ile birlikte olmaya baÅŸladÄ±. Ã‡ift niÅŸanlandÄ± ve Lea de Seine adÄ±nÄ± verdikleri bir kÄ±z Ã§ocuklarÄ± oldu. Herkes onlarÄ±n evlenmesini beklerken yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±lar.



Ä°DDÄ°ALARIN ORTASINDA

Shayk, pandeminin ilk dÃ¶nemlerinde Heidi Klum'un eski sevgilisi Vito Schnabel ile birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi defalarca. Ä°kilinin aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± ortaya atÄ±ldÄ±. Schnabel'in, Shayk'Ä±n kÄ±zÄ± Lea'yÄ± okula bÄ±rakÄ±rken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmesi de bu iddialarÄ± alevlendirdi. Ama sonra Shayk ve Schnabel birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmez oldu.

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