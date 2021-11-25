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Kanye West: Çok hata yaptım ama Tanrı bana Kim'i geri getirecek

#Kim Kardashian#Kanye West#Pete Davidson
Kanye West: Çok hata yaptım ama Tanrı bana Kimi geri getirecek

Ayrılıkları çok konuşulan Kim Kardashian ve Kanye West cephesinden ilginç bir haber geldi. Görünüşe göre West, Kardashian'dan ayrılmayı bir türlü kabullenemedi. En büyük inancı ise Tanrı'nın da yardımıyla bir gün tekrar bir araya gelecekleri.

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ELİNE MİKROFONU ALDI VE İÇİNİ DÖKTÜ
Bir yardım etkinliğine katılan 44 yaşındaki dört çocuk babası West, orada eline mikrofonu aldı ve hiç beklenmedik açıklamalar yaptı. İşte bu sırada da Pete Davidson ile yeni bir romantik ilişkiye başlayan Kim Kardashian'ın bir gün kendisine geri döneceğine ilişkin görüşünü dile getirdi.

Kanye West: Çok hata yaptım ama Tanrı bana Kimi geri getirecek

'BİR KOCA OLARAK HATALAR YAPTIM'
Konuşmasında, herkesin ilişkilerinde hatalar yapabileceğini söyleyen Kanye West "Biz hatalar yaptık. Ben hatalar yaptım" diyerek itirafta bulundu. Kanye West, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir koca olarak toplum içinde, kabul edilemez şeyler yaptım. Ama bugün bunu değiştirmek için buradayım."

'AMA BEN EVİMDE OLMALIYIM'
Eliinden geldiğince çocuklarının yanında olması gerektiğini belirten Kanye West, bunu olabilecek en aklı başında ve en sakin şekilde ifade etmeye çalıştığını da sözlerine ekledi. West "Ama ben evimde olmalıyım" diyerek Kim Kardashian'ı hayatında geri istediğini vurguladı.

Kanye West: Çok hata yaptım ama Tanrı bana Kimi geri getirecek

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İKİ YILLIK FLÖRTÜN ARDINDAN 2014'TE EVLENDİLER
2014 yılında evlenen Kim Kardashian ve Kanye West, ikisi biyolojik ikisi taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya gelen dört çocuk sahibi. Kardashian, Pete Davidson ile kendine yeni bir hayat kurmuşken Kanye West ise onu geri kazanmaya çalışıyor.

'KİŞİLİĞİ YÜZÜNDEN BOŞANDIM'
Kim Kardashian, geçen ay katıldığı bir TV programında Kanye West'ten neden boşandığını anlatmıştı. ABD’de Saturday Night Live programına konuk olan 40 yaşındaki Kardashian, "Tüm zamanların en iyi rap şarkıcısı ile evlendim. Amerika’daki en zengin siyah erkek, bana dört inanılmaz çocuk veren bir dâhi” dedikten sonra 44 yaşındaki Kanye West ile kişiliği yüzünden boşandığını söylemişti.

Kanye West: Çok hata yaptım ama Tanrı bana Kimi geri getirecek

ALDATMA İTİRAFI
Bu arada West'in, Kardashian'ı defalarca aldattığı iddiaları da basına yansımıştı. Yeni albümünde yer alan bir şarkıda "iki çocuğun üzerine aldattım" şeklinde sözlere yer veren West; iddialara göre Kardashian'ı bir değil birkaç kadınla aldatmış.

KENDİ AĞZIYLA SÖYLEDİ
Kanye West'in ekibinden adı açıklanmayan bir kaynak, ünlü rap'çinin 2016 yılında çıktığı Saint Pablo Turnesi sırasında ekibiyle yaptığı bir sohbette, meslektaşı Christina Milian ile birlikte olduğunu kendi ağzıyla söylediğini anlattı. Üstelik bununla övündüğünü de sözlerine ekledi. Söz konusu kaynak, "West bu ilişkinin Kardashian ile evliyken mi yoksa daha önce mi yaşandığını belirtmedi" diye konuştu.

Kanye West: Çok hata yaptım ama Tanrı bana Kimi geri getirecek

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2012 YILINDA FLÖRT EDİYORLARDI
Fakat bu konuya kafa yoranların hesaplarına göre Kanye West'in bu kaçamağı, Kardashian ile evli olmasa bile sevgili oldukları sırada yaşadığını ileri sürüyorlar. Çift, 2014 yılında evlendi, 2012 yılında ise sevgiliydiler.

KABA BİR DİL KULLANDI
Her ne kadar West'in Milian ile ilişkisinin zamanı net olarak belli değilse de aynı kaynak ünlü rap'çinin, evliyken de eşini aldattığını itiraf ettiğini öne sürdü. Bu iddiaya göre de West; Kim Kardashian ile evliyken farklı kadınlarla da ilişki yaşadığını hiç kibar olmayan bir dille anlattı.

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Kanye West: Çok hata yaptım ama Tanrı bana Kimi geri getirecek

RUHSAL DURUMU PEK PARLAK DEĞİLDİ
West'in ekibinde görev alan bu kaynak, bu itirafları yaptığı dönemde ünlü müzisyenin ruhsal durumunun çok iyi olmadığını da sözlerine ekledi. Söz konusu kaynak "Kanye, sadece kendi ekibindeki kişilerin yer aldığı bu konuşma sırasında her şeyi ağzından kaçırıyordu" diye konuştu. Kaynak "Kanye o sırada Kim'i aldatmaktan söz ediyordu. Sonra aniden Christina Milian ile kaçamak yaptığını anlattı. Bir kulüpte vakit geçirdikten sonra çok kısa sürse de cinsellik yaşamının ne kadar güzel olduğunu anlattı" diyerek iddialarını sürdürdü.

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ŞARKI SÖZLERİYLE İTİRAF MI ETTİ?
Kanye West, bu ayın başlarında da yeni albümünde yer alan Hurricane adlı şarkısında "itiraf" olarak nitelendirilen sözlere yer vermişti. Kanye West'in Donda albümündeki Hurricane adlı şarkısında yer alan sözler, 44 yaşındaki rap'çinin, Kim Kardashian'ı 'iki çocuğun üstüne' aldattığını ortaya çıkardı. Daha doğrusu hayranları bu şarkı sözlerini bir itiraf olarak algıladı.

Kanye West: Çok hata yaptım ama Tanrı bana Kimi geri getirecek

'İKİ ÇOCUĞUN ÜSTÜNE'
West, Hurricane adlı şarkısında " İşte çok zengin gibi davranıyorum / İşte yeni bir genç kızla (yeni bir piliçle) geldim /Ve ben gerçeğin ne olduğunu biliyorum /İki çocuğun ardından hala oynuyorum /Hayatta hazmedilmesi gereken çok şey var" şeklinde sözlere yer veriyor. Bu durum da onun, Kardashian ile birlikteliklerinden dünyaya gelen ilk iki çocuğu North ve Saint'in doğumlarından sonra eşini aldattığının bir göstergesi olarak yorumlandı.

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KENDİNİ BÖYLE İFADE EDİYOR
Bir kaynağın People dergisine verdiği demece göre şarkı sözleri Kanye West, yanlış yaptığı her şeyi itiraf etmek ve aynı zamanda özür dilemek için şarkı sözlerini kullanıyor. Kanye West şarkı sözlerinden birinde Kardashian ile birlikte yaşadıkları California'daki milyon dolarlık malikaneye de gönderme yapıyor.

Kanye West: Çok hata yaptım ama Tanrı bana Kimi geri getirecek

YENİ İLİŞKİYE BAŞLADI
Bu arada Kim Kardashian da oyuncu Pete Davidson ile yeni bir ilişkiye başladı. 

 

 

 

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#Kim Kardashian#Kanye West#Pete Davidson

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