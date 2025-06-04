Kanserle savaşırken aşkı yeniden buldu… ‘Ölmek istemiyorum’ diye ağlıyordu… Şimdi mutluluk sarhoşu oldu

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Ünlü şarkıcı John Mellencamp'ın kızı, kendisi de ünlü bir ekran yüzü olan Teddi Mellencamp Ekim 2022'de 2. evre melanom yani ölümcül cilt kanserine yakalanmıştı.

Ocak 2024'te tamamen iyileştiği kesinleşene kadar bir düzineden fazla ameliyat geçirdi, büyük acılar çekti ve kanserle girdiği savaş vücudunda büyük yara izleri bıraktı.

Tam iyileşip hayatına yeniden devam edecekken bu kez de şubat ayında beyninde çok sayıda tümör bulundu. Teddi Mellencamp’ın yendiğini sandığı cilt kanseri beynine ve akciğerlerine sıçramış, onu yeniden ölümün kıyısına getirmişti.

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Acil şelkilde ameliyata alınan ve beynindeki tümörlerin en tehlikeli olanları çıkartılan ünlü oyuncu ardından hemen yeniden radyoterapi görmeye başladı. Teddi Mellencamp’ın bu kez de kafasında, ensesinde çok sayıda ameliyat izi oluştu.

Uzun sarı saçlarını kaybeden, ağır hastalığı yüzünden çöken ünlü oyuncu sürekli gözyaşı döküyor, ameliyatla çıkarılan tümörlerin yerinde yeni tümörler oluşuyordu.

Teddi Mellencamp kanserin 4. evreye ulaştığını ve doktorların kendisine yüzde 50 yaşama şansı verdiğini söyleyerek üç çocuğunu olası bir kötü sona hazırlamak zorunda kaldığını anlatıyordu.

En sonunda nisan ayında hayranlarına güzel haberi veren Mellencamp nihayet tedavinin işe yaradığını ve tümörlerinin küçülmeye başladığını söylemişti.

Ölüm kalım savaşı veren ünlü oyuncu geçtiğimiz gün aylar sonra yeniden gülerken hatta ışıl ışıl parlarken görüldü. Bunun sebebi ise çektiği acıları hafifleten yeni bir aşktı…

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Los Angeles’ta adının Encino olduğu öğrenilen yeni sevgilisiyle ortaya çıkan Teddi Mellencamp sarmaş dolaş çıktığı bu romantik yürüyüşte etrafına mutluluk saçıyordu.

Henüz bu yeni aşkın detayları bilinmese de spor giysilerine bürünüp el ele kol kola gezen sevgililerin mutluluğu ölümle savaşan Teddi Mellencamp’ın hayranlarını sevindirdi.

Teddi Mellencamp’ın bu yeni ve gizemli aşkı hakkında pek bir şey bilinmese de ünlü oyuncunun bir süredir bu adamla birlikte ve çok da mutlu olduğu söyleniyor.

43 yaşındaki Mellencamp, cilt kanserini yendikten sonra Kasım 2024’te 13 yıllık eşi ve üç çocuğunun babası Edwin Arroyave'den boşanmak için mahkemeye başvurmuştu.

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Çiftin çocukları 12 ve 5 yaşında Slate ve Dove adında iki kızları ve 10 yaşında Cruz adında bir de oğulları var.

Ayrılmış olsalar da Edwin Arroyave eski eşinin beyninde tümörlerin bulunması ve yeniden kanserle savaşmaya başlaması üzerine hemen Teddi Mellencamp’ın yanına koşmuş, ona bu zorlu süreçte destek vermekten vazgeçmemişti.