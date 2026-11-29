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İki yıl önce kanser tedavisi gören ve hastalığı yenen Galler Prensesi, BBC'de yayınlanacak olan "Heal" [Şifa/İyileşme] adlı belgeselde hastalığı ve iyileşme süreciyle ilgili kişisel yolculuğunu anlatıyor.

İngiltere'de bugün yayınlanacak olan belgeselin tanıtım filmi ve bu videoda söylenenler son birkaç gündür gündemden düşmüyor.

Belgesel Kate Middleton’ın bu yılın başında tamamladığı "Üç Zirve Tırmanışı" yolculuğundan görüntüler içeriyor. Prenses bu yolculukta İngiltere, İskoçya ve Galler'deki en yüksek zirvelere bir günde tırmanmıştı.

Bu bilinen ve birçok maceracının tırmandığı bir rota. Kate Middleton için ise bu tırmanışın anlamı elbette çok daha büyüktü… Galler Prensesi kanseri yendikten sonra bu tehlikeli yolculuğa çıkarak ölüme bir kez daha meydan okumuş oldu…

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Paylaşılan görüntülerde Kate Middleton, kanserden iyileşme sürecini kutlamak için gerçekleştirdiği zorlu dağ tırmanışı sırasında üç çocuğundan gelen içten sürpriz karşısında duygusal anlar yaşadı.

44 yaşındaki Galler Prensesi; Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis'in, "Ulusal Üç Zirve Mücadelesi" (National Three Peaks Challenge) sırasında kendisine gönderdikleri dokunaklı destek mesajları karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Bu duygusal anlar, Kate ve 39 yaşındaki küçük kardeşi James Middleton'ın, 24 saat süren keşif gezisi kapsamındaki üçüncü ve son dağın zirvesine ulaşmalarının ardından yaşandı.

Kate'in "Heal" (İyileşme) adlı yeni belgeselinde, kardeşi James, Kate'in çocuklarının önceden kaydedilmiş mesajlarını dinletti; ilk olarak en küçükleri 8 yaşındaki Prens Louis'in mesajı duyuldu.

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Louis, "Merhaba anneciğim. Seni gerçekten çok seviyorum; umarım dağa tırmanırken her şey yolunda gider," dedi ve ekledi: "Unutma, her zaman kalbindeyim, seninleyim. Seni çok seviyorum ve daima arkanda, seninle birlikte olacağım."

Louis ayrıca, "Her zaman yanında olacağım. Seni çok ama çok seviyorum, sana kucak dolusu sevgiler gönderiyorum," ifadelerini kullandı.

Ardından 13 yaşındaki Prens George, annesine moral veren şu sözleri paylaştı:

"Merhaba anne, umarım iyisindir. Şu an hepimiz seni düşünüyoruz, seni çok seviyoruz ve harika bir iş çıkaracağına eminiz."

George ayrıca, "Dağlardaki ilerleyişini takip ediyorum; gerçekten çok ama çok güçlü görünüyorsun," dedi.

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Annesine "devam etmesi" için cesaret veren George, kendisinin ve kardeşlerinin "hemen arkasında" olduklarını belirtti.

Son mesaj ise 11 yaşındaki Prenses Charlotte'tan geldi: "Merhaba anneciğim, seni çok seviyorum. Yürüyüşün ve üstlendiğin bu zorlu görevler nedeniyle seninle gurur duyuyoruz." "Size gerçekten bol şans diliyorum, sizi destekliyor olacağım. Yakında görüşmek üzere," diye ekledi.

Gözyaşlarını sildikten sonra Kate, 44 yaşındaki Prens William'ın, zirvede dinletilmesi için kendisine bu kayıtları gönderdiğini kardeşi James'ten öğrendi.

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Erkek kardeşine, "Bunu düşünmeleri gerçekten çok nazikçe. Teşekkür ederim. Bunlar çocuklar için," dedi.

Kate, "Hastaneden çıkmam için bana bir sebep verdiler," dedi. "Bu mücadeleyi tamamlayıp eve dönmem için bana bir neden sundular."

Kate, seslendirmesinde bu deneyimi "hayatta gerçekten neyin önemli olduğuna dair basit bir hatırlatıcı" olarak tanımladı.

Kendi deneyimlerini kendisiyle paylaşanlara teşekkür eden Kate, "İyileşme sürecim devam ederken, bu yolculuğun bana kazandırdığı berraklığı kaybetmek istemiyorum," dedi.

"Her şeyden önemlisi, bu süreçte karşılaştığım ve tanıştığım herkese minnettarım. Kendi yollarında zarafet ve cesaretle ilerleyen ve bana umut veren herkese..."

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Kate, Mart 2024'te kanser teşhisi aldığını duyurdu, aynı yılın eylül ayında kemoterapi sürecini tamamladı ve Ocak 2025'te hastalığının remisyona girdiğini açıkladı.