Kanserle savaşı bitmedi... Belki göreceği son yeni yıl olacak!

Haberin Devamı

Bu dünyada geçirdiği 96 yılın 70'inde kraliçe olarak hüküm süren Elizabeth bile son nefesini verip dünya sahnesinden çekildi.

Geride kalan ve yıllarca o anı bekleyen büyük oğlu Charles kral olarak tahta geçti. Ama hakkında ileri sürülen iddialara bakılırsa sonunda kavuştuğu tahtta öyle uzun süre kalması pek mümkün görünmüyor.

GELENEKSEL KARTI YAYINLANDI, SÖYLENTİLER YİNE BAŞLADI

77 yaşındaki Kral Charles ile 78 yaşındaki karısı Camilla'nın geleneksel Noel kartı yayınlandı. Hükümdar çiftin bu yılki Noel kartı, nisan ayında İtalya'ya yaptıkları ziyaret sırasında çekilen pozları arasından seçildi.

Beyaz elbise giyen Camilla ve takım elbisesi içindeki Charles, Roma'daki Villa Wolkonsky'de objektife gülümsediler.

Haberin Devamı

Kral Charles ile Kraliçe Camilla'nın bu pozu, genel olarak beğenildi beğenilmesine ama bazı söylentilere de yol açtı.

Daha doğrusu kanserle boğuşan Charles'ın durumunu bir kez daha gündeme getirdi.





GELENEKLERE BU YIL DAHA SIKI SARILDI

Söylenenlere göre Charles, hayatı boyunca hep önem verdiği Noel ve yeni yıl adetlerine bu yıl biraz daha dört elle sarıldı.

US Weekly'ye konuşan bir kaynak "Charles, işlerini, görevlerini her şeyin üstünde tutuyor. Ama aynı zamanda bir aile adamı ve ailesiyle geçirdiği zamanın ne kadar kıymetli olduğunu biliyor" dedi.

Kral, bu yıl da bütün ailesiyle birlikte Mary Magdalene Kilisesi'nin yolunu tutacak. Orada da geleneksel yıllık konuşmasını yapacak.

Yine kaynaklara göre Charles, kendisinden bekleneni ve hatta daha fazlasını yapmaya hazır.





AİLESİYLE GEÇİRECEĞİ ZAMANIN AZALDIĞINI BİLİYOR

Ama Charles ile ilgili konuşulan başka bir ayrıntı daha var. O da ailesiyle geçireceği zamanın iyice kısıtlı hale geldiği.

Haberin Devamı

Her ne kadar görevlerini yerine getirip resmi davetler bile verse de Kral'ın sağlığı aslında o kadar da iyi değil.

Bir kaynağa bakılırsa aile yakınları da bu durumun farkında. Durumu çok kötü olmasa da birçok kişi Charles'ın belki de bu yılı son kez ailesiyle birlikte kutlayacağını ileri sürüyor.

Yakınlarının endişesi de bu yönde zaten. Her ne kadar Charles, hastalığına rağmen görevlerini sürdürse de onu çok iyi tanıyan ailesi ve yakınları onun göründüğü kadar iyi olmadığını da biliyor.





HAYATI GÜNÜ GÜNÜNE YAŞIYORLAR

Yine kaynaklara bakılırsa Charles ve ailesi artık hayatı günü gününe yaşıyor.

Haberin Devamı

Annesinin 2022'deki ölümünün ardından tahta geçen Charles, bunun keyfini çok uzun süre çıkaramadan kansere yakalandığını açıkladı.

2024 yılında yapılan açıklamada kanserin türü belirtilmedi. Tedavisini sürdüren Kral Charles, bir yandan da resmi görevlerini ihmal etmiyor. Hatta gerektiğinde yurt dışı gezilere bile gidiyor.





SORUNLAR BİTMEK BİLMİYOR

Kral Charles, tahta geçtikten sonra çözmek zorunda olduğu sorunlar da bitmedi. 2020 yılında ailedeki görevlerini bırakan küçük oğlu Harry ve gelini Meghan Markle ile yaşadığı gerilim bitmedi.

Kardeşi Andrew'nun adının karıştığı Jeffrey Epstein skandalı ise başını daha çok ağrıttı. Sonunda Andrew'nun bütün unvanlarını elinden almakta buldu çareyi. Böylece kendisinden sonra tahta geçecek olan oğlu William'ın başından en azından bir sorunun eksilmesini sağladı.