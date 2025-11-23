Kanserle boğuşuyor, adım adım ölüme yaklaşıyor… Ne huysuzluğundan ne inadından vazgeçti… Ona hayır diyebilen tek kişi kaldı

Haberin Devamı

Tam da tahta oturup dünyanın en büyük kraliyet ailesinin başına geçmişti ki bu kez de kansere yakalandı ve deyim yerindeyse hevesi kursağında kaldı ve mutluluğunu yarım şekilde yaşadı.

İngiltere tahtının sahibi, ülkenin hükümdarı Kral Charles tacını 70 yaşından sonra taktı ve şimdi 77 yaşında, kanserle savaşan, yaşlı ve yorgun bir adam…

67 yaşındaki eski kraliyet uşağı Paul Burrell, yeni yayınlanan anılarında Kral Charles hakkında ilginç iddialarda bulunuyor ve sarayda geçen günlerini anlatırken kral ve kraliçenin hayatına ışık tutuyor.

Paul Burrell’e göre Charles’ın eşi, 78 yaşındaki Kraliçe Camilla, kanser hastası 77 yaşındaki hükümdara "Hayır" diyebilecek tek kişi. Hatta Charles’ın etrafında bunu yapabilen başka kimsesi kalmamış.

18 yaşında Buckingham Sarayı'nda uşak olarak çalışmaya başlayan ve ardından on yıl boyunca Prenses Diana'ya hizmet eden Burrell, kralın mizacı ve rutinleri hakkındaki görüşlerini "Kraliyetin İç Yüzü: Kraliçe, Kral ve Prenses Diana ile Hayatım" adlı kitabında ortaya koyuyor.

Eski uşak durumu "Charles her zaman tüm ev halkının ve personelinin ona 'Kraliyet Altesleri' diye eğilip hitap ettiği bir dünyada yaşadı. Şimdi ise elbette 'Majesteleri' diye hitap ediyor. Ona kimse hayır demez, diyemez. Eğer derseniz, yoksunuz." sözleriyle anlatıyor.

"Altınla kaplanmış bir balonun içinde yaşıyor ve istediği zaman, istediği kişi tarafından istediği gibi hizmet alıyor." denen Kral Charles için Camilla bunun tek istisnası olmaya devam ediyor.

"Ona ‘Hayır' diyebilecek tek kişi Camilla. O, pazarlık konusu olmayan ve her zaman da öyle kalacak bir kişi. Belki de Charles'ın ihtiyacı olan şey Kraliçe Camilla’nın ciddi yaklaşımıdır."

Kocasının kansere yakalanmasıyla birlikte Kraliçe Camilla artık kraliyet gemisinin dümenini tutan tek kişi haline geldi.

Charles’ın çoğu zaman inatçılık derecesinde kendi bildiği yolda ilerlediği söylenen sarayda çalışan kaynaklara göre ona karşı koyacak biri varsa o da Camilla. İnat ettiğinde dinlediği tek kişi karısı. Bu durum kanser tedavilerinden oğullarına ve daha geniş ailesine yönelik tavırlarına kadar her şey için geçerli iddialara göre.

Charles’ın annesi Elizabeth sağken bir prens olarak yaşadığı uzun hayatı boyunca her şeyi hep aynı kesinlikte yaptığı, bunun da zamanla inatçılığa dönüştüğü söyleniyor. Ve anlaşılan karısı Kraliçe Camilla bu zırhı delecek tek ses olmayı sürdürüyor.

Eski saray uşağı Paul Burrell’e göre Charles’ın gündelik rutinleri de senelerdir asla değişmiyor…

"Diş macununu her sabah diş fırçasına sıkıyor ve israfı önlemek için tüpün sonuna kadar uzanan gümüş bir anahtar kullanıyor. Pijamaları her gün yıkanıyor veya ütüleniyor, bağcıkları ayakkabı bağcıkları gibi düzleştiriliyor. O da tıpkı babası gibi, elbise ayakkabılarının ayna parlaklığında 'tükürülüp cilalanmasını' seviyor."

Söylenenlere göre bu alışkanlıkları Charles’a bir düzen duygusu veriyor. Ama aynı zamanda onun sarsılmaz olduğu algısını da pekiştiriyor. Saray personeli majestelerinin bu dünyayı tıpkı yaşadığı gibi, kararlı, titiz ve kesinlikle haklı olduğuna ikna olmuş bir şekilde terk edeceği konusunda şaka yapıyor.