Kanserle boÄŸuÅŸurken bir an bile elini bÄ±rakmamÄ±ÅŸtÄ±: 'Evlenmeye hevesli deÄŸilim' dedi, beÅŸ yÄ±llÄ±k aÅŸk bitti

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Ama bazen de bunun tam tersi olur.
Ã–rneÄŸin geÃ§irilen zorlu bir hastalÄ±k, iki taraftan birinin hayata bakÄ±ÅŸÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirebilir. Bu da iliÅŸkinin seyrini hatta kaderini bile etkiler.Â
38 yaÅŸÄ±ndaki Jessie J. bir sÃ¼re Ã¶nce meme kanserini atlattÄ±. Bu sÃ¼reÃ§te de artÄ±k Ã¼Ã§ yaÅŸÄ±na gelen oÄŸlu Sky'Ä±n babasÄ± ve sevgilisi Chanan da onu hiÃ§ yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±. Herkes iliÅŸkinin daha da gÃ¼Ã§lendiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼.
ÅžarkÄ±cÄ±, paylaÅŸÄ±mÄ±nda Colman ile iliÅŸkilerinin bittiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.Â
Bunun Ã¼zÃ¼cÃ¼ ve zor bir sÃ¼reÃ§ olduÄŸunu ekleyen ÅŸarkÄ±cÄ± "Ancak oÄŸlumuz ve kendimiz iÃ§in saÄŸlÄ±klÄ± ve mutlu bir ortak ebeveynlik ortamÄ± oluÅŸturmak amacÄ±yla bu deÄŸiÅŸimi Ã¶zel ve olumlu bir ÅŸekilde yÃ¶netmeye odaklandÄ±k" diye devam etti.Â
Her ÅŸeyin Ã¶tesinde minik Sky'Ä±n annesi ve babasÄ± olarak birbirlerini sevgi ve saygÄ±yla destekleyeceklerini de ekledi Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±.Â
ÅžarkÄ±cÄ± daha geÃ§en yÄ±lÄ±n mayÄ±s ayÄ±nda verdiÄŸi bir rÃ¶portajda evliliÄŸin pek de heveslisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã§Ã¼nkÃ¼ zaten bir Ã§iftin Ã§ocuÄŸu varsa zaten birbirlerine baÄŸlanmÄ±ÅŸ olduklarÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.Â
ÅžarkÄ±cÄ±, People dergisine verdiÄŸi o rÃ¶portajda "Bunu aramÄ±zda konuÅŸuyoruz ve gÃ¼lÃ¼yoruz. Eminim evleneceÄŸiz ama acelemiz yok" diye sÃ¶zlerini sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Fakat olaylar onun da beklediÄŸi gibi ilerlemedi. Jessie James ile Chanan Safir Colman yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.
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Ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re kanseri yenmesi ona hayatÄ±nda da bazÄ± deÄŸiÅŸiklikler getirdi.
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