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Kanserle boÄŸuÅŸurken bir an bile elini bÄ±rakmamÄ±ÅŸtÄ±: 'Evlenmeye hevesli deÄŸilim' dedi, beÅŸ yÄ±llÄ±k aÅŸk bitti

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Jessie James#Chanan Safir Colman#Kanseri Yenen Ünlüler
Kanserle boÄŸuÅŸurken bir an bile elini bÄ±rakmamÄ±ÅŸtÄ±: Evlenmeye hevesli deÄŸilim dedi, beÅŸ yÄ±llÄ±k aÅŸk bitti
OluÅŸturulma Tarihi: Temmuz 21, 2026 16:53

YaÅŸanan zorluklar bazÄ± Ã§iftleri birbirine daha da yaklaÅŸtÄ±rÄ±r. Ä°liÅŸkilerini daha da kenetleyen bir Ã§imento gÃ¶revi gÃ¶rÃ¼r.

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Ama bazen de bunun tam tersi olur.

Ã–rneÄŸin geÃ§irilen zorlu bir hastalÄ±k, iki taraftan birinin hayata bakÄ±ÅŸÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirebilir. Bu da iliÅŸkinin seyrini hatta kaderini bile etkiler.Â

Kanserle boÄŸuÅŸurken bir an bile elini bÄ±rakmamÄ±ÅŸtÄ±: Evlenmeye hevesli deÄŸilim dedi, beÅŸ yÄ±llÄ±k aÅŸk bitti
Ä°ÅŸte Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Jessie James ile beÅŸ yÄ±ldÄ±r birlikte olduÄŸu basketbolcu sevgilisi Chanan Safir Colman'a olan da bu.

38 yaÅŸÄ±ndaki Jessie J. bir sÃ¼re Ã¶nce meme kanserini atlattÄ±. Bu sÃ¼reÃ§te de artÄ±k Ã¼Ã§ yaÅŸÄ±na gelen oÄŸlu Sky'Ä±n babasÄ± ve sevgilisi Chanan da onu hiÃ§ yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±. Herkes iliÅŸkinin daha da gÃ¼Ã§lendiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼.

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Kanserle boÄŸuÅŸurken bir an bile elini bÄ±rakmamÄ±ÅŸtÄ±: Evlenmeye hevesli deÄŸilim dedi, beÅŸ yÄ±llÄ±k aÅŸk bitti
Ama Jessie J. iyileÅŸtikten bir sÃ¼re yaptÄ±ÄŸÄ± sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla durumun hiÃ§ de Ã¶yle olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

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ÅžarkÄ±cÄ±, paylaÅŸÄ±mÄ±nda Colman ile iliÅŸkilerinin bittiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.Â

Kanserle boÄŸuÅŸurken bir an bile elini bÄ±rakmamÄ±ÅŸtÄ±: Evlenmeye hevesli deÄŸilim dedi, beÅŸ yÄ±llÄ±k aÅŸk bitti
Tam adÄ± Jessica Ellen Cornish olan olan ÅŸarkÄ±cÄ±, yaptÄ±ÄŸÄ± sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda "Chanan ve ben bir sÃ¼re Ã¶nce romantik iliÅŸkimizi bitirme kararÄ± aldÄ±k" diye yazdÄ±.

Bunun Ã¼zÃ¼cÃ¼ ve zor bir sÃ¼reÃ§ olduÄŸunu ekleyen ÅŸarkÄ±cÄ± "Ancak oÄŸlumuz ve kendimiz iÃ§in saÄŸlÄ±klÄ± ve mutlu bir ortak ebeveynlik ortamÄ± oluÅŸturmak amacÄ±yla bu deÄŸiÅŸimi Ã¶zel ve olumlu bir ÅŸekilde yÃ¶netmeye odaklandÄ±k" diye devam etti.Â 

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Kanserle boÄŸuÅŸurken bir an bile elini bÄ±rakmamÄ±ÅŸtÄ±: Evlenmeye hevesli deÄŸilim dedi, beÅŸ yÄ±llÄ±k aÅŸk bitti
ÅžarkÄ±cÄ±, kamuoyunun ilgisini Ã§eken insanlar olduklarÄ± iÃ§in sÃ¶ylentiler ya da yanlÄ±ÅŸ haberler yayÄ±lmadan bu aÃ§Ä±klamayÄ± yapmak zorunda hissettiklerini de satÄ±rlarÄ±na ekledi.

Her ÅŸeyin Ã¶tesinde minik Sky'Ä±n annesi ve babasÄ± olarak birbirlerini sevgi ve saygÄ±yla destekleyeceklerini de ekledi Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±.Â

Kanserle boÄŸuÅŸurken bir an bile elini bÄ±rakmamÄ±ÅŸtÄ±: Evlenmeye hevesli deÄŸilim dedi, beÅŸ yÄ±llÄ±k aÅŸk bitti
Bu arada iliÅŸkinin bitmesiyle ilgili farklÄ± sÃ¶ylentiler de ortada dolaÅŸmaya baÅŸladÄ±. Her ne kadar Jessie James bunu engellemeye Ã§alÄ±ÅŸsa da Ã¼stelik.

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ÅžarkÄ±cÄ± daha geÃ§en yÄ±lÄ±n mayÄ±s ayÄ±nda verdiÄŸi bir rÃ¶portajda evliliÄŸin pek de heveslisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã§Ã¼nkÃ¼ zaten bir Ã§iftin Ã§ocuÄŸu varsa zaten birbirlerine baÄŸlanmÄ±ÅŸ olduklarÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.Â 

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Kanserle boÄŸuÅŸurken bir an bile elini bÄ±rakmamÄ±ÅŸtÄ±: Evlenmeye hevesli deÄŸilim dedi, beÅŸ yÄ±llÄ±k aÅŸk bitti
Jessie James "Bir gÃ¼n Chanan ile evlenmeyi bekleyebileceÄŸini ama ÅŸu anda bunun o kadar Ã¶nemli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" da sÃ¶zlerine eklemiÅŸti.

ÅžarkÄ±cÄ±, People dergisine verdiÄŸi o rÃ¶portajda "Bunu aramÄ±zda konuÅŸuyoruz ve gÃ¼lÃ¼yoruz. Eminim evleneceÄŸiz ama acelemiz yok" diye sÃ¶zlerini sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Fakat olaylar onun da beklediÄŸi gibi ilerlemedi. Jessie James ile Chanan Safir Colman yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.

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Kanserle boÄŸuÅŸurken bir an bile elini bÄ±rakmamÄ±ÅŸtÄ±: Evlenmeye hevesli deÄŸilim dedi, beÅŸ yÄ±llÄ±k aÅŸk bitti
Jessie James bundan bir yÄ±l Ã¶nce meme kanserine yakalandÄ±. Tedavisi sÄ±rasÄ±nda da Colman hep onun yanÄ±ndaydÄ±. James, geÃ§tiÄŸimiz mayÄ±s ayÄ±nda artÄ±k kanserden kurtulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

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Ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re kanseri yenmesi ona hayatÄ±nda da bazÄ± deÄŸiÅŸiklikler getirdi.

Gözden KaçmasÄ±nAÅŸktan kÃ¶r olan gÃ¶zleri aÃ§Ä±lmaya baÅŸladÄ±... ArkasÄ±ndan konuÅŸtuÄŸu babasÄ±nÄ±n iyi niyetine muhtaÃ§ kaldÄ±: Bizi yine evine alAÅŸktan kör olan gözleri açÄ±lmaya baÅŸladÄ±... ArkasÄ±ndan konuÅŸtuÄŸu babasÄ±nÄ±n iyi niyetine muhtaç kaldÄ±: Bizi yine evine al!Haberi görüntüle

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