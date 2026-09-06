Kanserle boğuşan usta oyuncudan üzen haber: Bana en fazla 5 yıl ömür biçtiler

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Evil Dead film serisinin yıldız oyuncusu ve artık yaşayan bir sinema efsanesi olarak anılan Bruce Campbell, kanserle mücadelesinde kendisine 5 yıl ömür biçildiğini açıkladı: “Ölmekte olan bir adamım”

Kanser olduğunu birkaç ay önce açıklayan ünlü oyuncu hastalıkla mücadelesinin devam ettiğini söylemiş, tedavi gördüğünü ancak iyileşme şansının pek olmadığını itiraf etmişti.

Hayranları ondan müjdeli bir haber beklese de Bruce Campbell, kanserle mücadelesinde kendisine yaklaşık beş yıl daha ömür biçildiğini yürek burkan bir şekilde açıkladı.

Usta aktör geçtiğimiz gün katıldığı bir yayında “Bana en fazla beş yıllık bir ömür biçiliyor. Sahip olduğum kanser türü – detayına girmek istemiyorum – şu anki durum beş yıllık bir ömür biçiyor.” diyen 68 yaşındaki Campbell buna rağmen korku içinde yaşamayacağını, olumlu davranmaya ve hissetmeye devam edeceğini söyledi.

Haberin Devamı





“Bu çok ilginç bir şey çünkü kanser zihninizi de alt üst ediyor. Ancak ben, özellikle, onunla yaşamaya ancak ondan dolayı ölmemeye karar verdim. Çok büyük bir çıkmaza girebilirsiniz. Kanser çıkmazı çok büyük. Tam olarak sizin yaşadığınız sorunu yaşayan 10.000 kişiden oluşan odak gruplarına girebilirsiniz. Ben ise o işe 10 metre uzaktan bile yaklaşmam."

Bruce Campbell ayrıca, kanserle mücadele ederken yazdığı, yönettiği, yapımcılığını üstlendiği ve başrolünde oynadığı bağımsız bir dramatik komedi olan yeni filmi "Ernie & Emma"yı ve bu durumda çalışmanın nasıl bir şey olduğunu da anlattı.

Filmde Campbell, merhum eşinin küllerini serpmek için bir yolculuğa çıkan emekli, dul bir armut satıcısını canlandırıyor.

Haberin Devamı

"Ölen eşinin küllerini serpen bir adam hakkında, ölmekte olan bir adam tarafından yapılan bir filme sahip olmak çok ilginç." diye itirafta bulunan Campbell teşhisin film çalışmalarını yavaşlatmasına izin vermeyeceğini ısrarla belirtti.

"Devam ediyorum. Tanıtacağım bir filmim var. Bu filmi tanıtırken zihinsel olarak özgür ve rahatım. Şöyle bir karar vermeniz gerekiyor: 'Pekala, ama bu yüzden yaptığım her şeyi bırakmak zorunda mıyım?' Hayır."

Usta oyuncu mücadelesinin onu hayattan alıkoymasına izin vermemeye devam ederken şu anda kendini "mükemmel" hissettiğini de ekledi: “Kanser, yaptığı yan etkiler nedeniyle beni ürkütüyor. Kanserden ölmezsiniz. Kanserin size yaptıklarından ölürsünüz."

Haberin Devamı

Bruce Campbell kansere yakalandığını mart ayında açıklamış ve o zaman hastalığının “tedavi edilemez" olduğunu itiraf etmişti.

Ünlü oyuncu sosyal medya platformu X’te paylaştığı açıklamada “Merhaba arkadaşlar, bugünlerde birinin sağlık sorunu yaşadığında buna ‘fırsat’ deniyor, o yüzden bunu kullanalım – ben de onlardan birini yaşıyorum. Ayrıca hastalığım ‘tedavi edilebilir’ değil, ‘iyileştirilebilir’ bir kanser türü olarak da adlandırılıyor. Şaşırtıcıysa özür dilerim – benim için de öyleydi.” demişti.





“Planım, yaz boyunca olabildiğince iyileşmek ve bu sonbaharda yeni filmim ‘Ernie & Emma’ ile turneye çıkmak. Korkmayın, ben güçlü bir adamım ve harika bir desteğim var, bu yüzden bir süre daha buralarda olacağımı düşünüyorum. Her zaman olduğu gibi, dünyanın en büyük hayranlarısınız ve sizi yakında görmeyi umuyorum!” Campbell, Sam Raimi'nin "The Evil Dead" korku serisinde canlandırdığı Ash Williams rolüyle tanınıyor. "The Evil Dead" 1981'de gösterime girdi ve 1987 yapımı "Evil Dead II"de de rol aldı.

Haberin Devamı

On yıllarca süren kariyeri boyunca birçok televizyon dizisinde rol aldı ve çeşitli projeleri yönetti. Ayrıca 2015 yılında Starz'da yayınlanan "Ash vs. Evil Dead" dizisinde sevilen karakterini yeniden canlandırdı.

Usta aktörün dünya çapında tanınmasını sağlayan ünlü yönetmen Sam Raimi onunla çalışmaktan hiç vazgeçmedi ve Bruce Campbell’a hemen her projesinde küçük de olsa mutlaka bir rol vermeye devam etti.