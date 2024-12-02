Kanserle boğuşan ünlü oyuncu dara düştü… İmzalı formalarını satışa çıkardı

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“Dawson's Creek” dizisiyle şöhrete kavuşan 47 yaşındaki oyuncu James Van Der Beek geçen ay People dergisine verdiği özel röportajda kolorektal kansere yani kalın bağırsak kanserine yakalandığını açıklamıştı.

Van Der Beek “Kolorektal kanserim var. Bu teşhisle özel olarak uğraşıyorum ve inanılmaz ailemin desteğiyle bunu çözmek için adımlar atıyorum” derken bu haberle yıkılan hayranlarına da “İyimser olmak için bir neden var ve kendimi iyi hissediyorum” mesajı yolladı.

Ancak James Van Der Beek, kanser tedavisi görürken maddi sıkıntı yaşamaya başladı.

İMZALI FORMALARINI SATIYOR

1999 yapımı “Varsity Blues” filminde canlandırdığı yedek oyun kurucu Jonathan “Mox” Moxon karakteriyle de tanınan Van Der Beek, filmin 25. yıldönümünü kutlamak amacıyla sosyal medya hesabından karakterin soyadının yazılı olduğu formaları satışa çıkardığını duyurdu.

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Instagram hesabından paylaştığı duyuruda sattığı formaların hepsinin imzalı olduğunu yazdı.

Ünlü oyuncu ürünlerden elde edilen tüm gelirin, kendisi de dahil olmak üzere kanserden etkilenenlere yardım etmek için kullanılacağını paylaştı ve “Net gelirimin %100'ü kanserin mali yüküyle sarsılan ailelere gidecek (kendiminki de dahil)” diye yazdı.





KOLON KANSERİNE YAKALANDI

James Van Der Beek üç hafta önce kendisine 3. evre kolorektal kanser teşhisi konulduğunu açıkladı. Van Der Beek, haberin magazin basınında yer almasını engellemek amacıyla teşhisini sosyal medyada kendisi paylaştı.

“Dawson's Creek” yıldızı Instagram'da ‘Bu tür şeyleri nasıl duyuracağıma dair bir oyun kitabı yok ama yakın zamanda People dergisiyle bu konu hakkında uzun uzun konuşmayı planlıyordum’ diye yazdı. “Farkındalığı artırmak ve hikayemi kendi şartlarımla anlatmak için. Ancak bu sabah erken saatlerde bir magazin gazetesinin haberi yayınlayacağını öğrendiğimde bu plan değişmek zorunda kaldı.”

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Basın haberi çarpıtmasın diye hayranlarına kendi haber verdi

Ünlü oyuncu konuyu “özel olarak” ele aldığını ve “tedavi gördüğünü ve genel sağlığına her zamankinden daha fazla odaklandığını” yazdı.

“Tam bir başlangıç oldu ve hazır olduğumda size daha fazlasını anlatacağım. Hayatımda kendime anlatmayı planladığım tüm insanlardan özür dilerim. Bu süreçle ilgili hiçbir şey benim tercih ettiğim zaman çizelgesinde gerçekleşmedi.... Ama her sürprizi, ilahi müdahale olmadan keşfedebileceğimizden daha büyük bir kadere doğru bizi işaret eden bir tabela olarak kabul ederek onunla birlikte yuvarlanıyoruz.” diyen James Van Der Beek hastalığı için “İyimser olmamız için sebeplerimiz var, korkmayın” sözleriyle de hayranlarını rahatlattı.

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“SADECE SAĞLIKSIZ YAŞAYANLAR KANSER OLUR SANIYORDUM”

Eşi Kimberly ile altı çocuk sahibi olan Van Der Beek, People'a verdiği demeçte teşhis konulmadan önce kansere bakışının çarpık olduğunu söyledi.

“Kanseri hep yaşla ve sağlıksız, hareketsiz yaşam tarzıyla ilişkilendirmiştim. Ama inanılmaz bir kardiyovasküler formdaydım. Sağlıklı beslenmeye çalışıyordum. Ancak daha sonra bağırsak hareketleri gözle görülür bir şekilde değişti” diyen Van Der Beek yine de kansere yakalanmasıyla büyük bir şoka uğramıştı.





HABERİ ALINCA ŞOKA GİRDİ

Kolonoskopi yaptırdıktan ve teşhisini öğrendikten sonra Van Der Beek “şoka girdiğini” söyledi: “Bu, zihin, beden ve ruhun ustalığı konusunda hızlandırılmış bir kurs oldu. Ya bu beni bedenimden çıkaracak ya da bana gerçekten bedenimde nasıl yaşayacağımı öğretecek diye düşündüm.”

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“İHTİYATLI BİR İYİMSERLİK”

Tedavi planını ya da şu anki sağlık durumunu paylaşmamayı tercih eden ünlü oyuncu “ihtiyatlı bir iyimserlik” içinde olduğunu ve “uğruna yaşanacak çok şey” olduğunu da sözlerine ekledi.

Şükran Günü'nde sosyal medya hesabından “Zor bir yıl oldu... ve her şey için minnettarım. Kanserin yoluma koyduğu dev engel için. Arkadaşlarımın bu kadar derin bir düzeyde ve bunu yaşamamış olsaydım asla isteyemeyeceğim şekillerde yanımda olmasının nasıl bir his olduğunu bilme hediyesi için” yazdı ve hayranlarının ve ailesinin desteği için minnettar olduğunu ekledi.

EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ 14 YILLIK EŞİ

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Van Der Beek, eşine “En inanılmaz eş olduğun için teşekkür ederim. Beni kilitli olduğunu bile bilmediğim yerlerden açtın ve bana mümkün olduğunu düşündüğümden daha fazla sevgiyi nasıl alacağımı öğrettin” diye seslendi.

James Van Der Beek ve eşi Kimberly 2010 yılında nikah masasına oturmuştu. Ağustos ayında, 14. evlilik yıldönümlerini kutlarken, görünüşe göre o zamanlar henüz herkesten sakladıkları kanser savaşını “Hiçbir şey bizi geçtiğimiz yıla hazırlayamazdı… Belki de önceki 12 yıl hariç” diye yazmıştı yıldız oyuncu…

James Van Der Beek ve eşi Kimberly 6 çocuklarını da alıp dört yıl önce yıllardır yaşadığı Los Angeles'ı terk edip Texas’a yerleşip, doğayla iç içe bir yaşantıyı seçmişlerdi.