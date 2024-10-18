Kanseri yenip yeniden anne olmuştu… Ünlü oyuncu paylaştı: Bakın tatlı kızım bir aylık oldu!

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Bazı ünlülerin ise fiziklerini korumak için bu yönteme başvurduğu söyleniyor.

14 Eylül’de Mei adını verdiği kızını kucağına alan ünlü yıldız Olivia Munn da taşıyıcı anne kullanarak çocuk sahibi oldu. Ancak Olivia Munn için ikinci kez anne olma süreci ve verdiği bu kararın ardında çok daha farklı bir sebep yatıyor. 14 Eylül’de Mei adını verdiği kızını kucağına alan ünlü oyuncu Olivia Munn iki çocuklu yeni hayatından fotoğraflarını paylaştı

İKİ ÇOCUĞUNUN BABASIYLA GİZLİCE EVLENMİŞTİ

3 yıldır birlikte olduğu ve geçen temmuz ayında gizlice evlendiği ünlü oyuncu John Mulaney’le 3 yaşında Malcolm adında bir oğulları olan güzel yıldız bu yılın hemen başında Oscar törenine katıldıktan sonra hayranlarına kötü haberi vermişti.

Kanseri yenen ünlü oyuncu 3 yıldır birlikte olduğu John Mulaney’le temmuz ayında gizlice evlenmişti

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Meme kanserine yakalanan ve zorlu bir ameliyat ve tedavi sürecine giren 44 yaşındaki Olivia Munn, rutin kontrollerde fark edilmeyen kanseri yaptırdığı ileri tetkiklerle öğrendi. Sonrasında iki memesi de alınan yıldız oyuncu zorlu bir kemoterapi tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.





İKİNCİ BEBEĞİNE DE KİMSELERE DUYURMADAN KAVUŞTU

İkinci kez anne olduğu haberini sürpriz şekilde duyuran Olivia Munn geçtiğimiz gün küçük kızımın ilk bir ayı diyerek Instagram hesabından bir dizi fotoğraf paylaştı.

“Mei'nin ilk ayı” yazıp kalplerle süslediği paylaşımında artık bir aylık olan kızı, 3 yaşındaki oğlu ve eşi John Mulaney’le ev hallerinin en özel ve tatlı hallerini paylaşan ünlü oyuncu “Sanırım günün 24 saatinin 23'ünde kızımın nefes alıp almadığını kontrol ediyorum” dedi. Ünlü çift kızlarının doğduğunu bu fotoğrafla müjdelemişti

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Gözden Kaçmasın Kanser olduğunu öğrenince hemen harekete geçti… Artık rahmi olmasa bile isterse anne olabilecek Haberi görüntüle

HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR: BİZİM BİR KIZIMIZ OLDU!

Ünlü çift ikinci çocuklarının doğumunu 22 Eylül'de Instagram üzerinden duyurmuştu. Olivia Munn ve John Mulaney’in evlendikleri de ünlü aktörün sürpriz evliliği katıldığı bir televizyon programında anlatmasıyla ortaya çıkmıştı.

Yeni bebek haberi, kanserle mücadele eden Olivia Munn’ın hayranlarını hem şaşırtmış hem de sevindirmişti. Olivia Munn, kanser tedavisi görürken tedbir amaçlı olarak rahmini de aldırmıştı. Olivia Munn Oscar töreninde herkesi güzelliğiyle büyülediktne kısa bir süre sonra memek kanserine yakalandığını açıklayıp hayranlarını üzmüştü

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RAHMİ BİLE ALINDI AMA HAYALLERİNDEKİ AİLEYE KAVUŞTU

Ancak oğlunun bir kardeşi olmasını isteyen güzel yıldız kanser tedavisine başlamadan önce yumurtalarını dondurduğunu da söylemiş, ileride yeniden anne olacağının müjdesini vermişti.

Ünlü çift Olivia Munn kanseri yenip sağlığına kavuşur kavuşmaz harekete geçtiler ve en sonunda kızlarına da kavuşmuş oldular.

İki memesi de alınan güzel yıldız kemoterapiyle kanseri yendiktne sonra ikinici çocuğuna taşıyıcı anne yoluyla kavuşmuştu

Olivia Munn, kanser tedavisi ve rahminin alınmasının ardından kızına kavuşabilmek için taşıyıcı anne kullanmak zorunda kalmasıyla ilgili olarak da samimi açıklamalarda bulunmuştu. Olivia Munn ve John Mulaney hep hayalini kurdukları dört kişilk aileye zorlu yollardan olsa da sonunda kavuştular

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"BEN GERÇEK HAYATTA BİR MELEK BULDUM"

“Kızımı karnımda taşıyamamakla ilgili çok derin duygular yaşadım” diyen Olivia Munn “Gebelik için taşıyıcı annemizle ilk tanıştığımda onunla annelik hakkında uzun uzun konuştuk. Bana o kadar büyük bir zarafet ve anlayış gösterdi ki gerçek hayatta bir melek bulduğumu anladım” sözleriyle yaşadığı karmaşık duyguların ardından gelen mutluluğunu anlatmıştı.