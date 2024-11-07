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Kanseri yenip ekranlara geri dönmüştü… Ünlü yıldızın yine gözü yaşlı: Kalbim öyle kırık ki!

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#Amy Dowden#Strictly Come Dancing#Meme Kanseri
Kanseri yenip ekranlara geri dönmüştü… Ünlü yıldızın yine gözü yaşlı: Kalbim öyle kırık ki
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2024 11:57

Amy Dowden, başarılı dansçılık kariyerini ekranlara da taşımış, İngiltere televizyonlarının en sevilen ve en çok izlenen yarışması Strictly Come Dancing’in de en büyük yıldızlarından biri olmuştu. 33 yaşındaki başarılı dansçı Temmuz 2022’de hem dans partneri olan hem de birlikte bir dans okunu birlikte işlettikleri aşkı Ben Jones’la evlenmişti.

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Yıldız isim yıllarca sürdürdüğü profesyonel dans kariyerini büyük başarılarla süslemişti. Hatta öyle başarılar elde etti ki imkansız denen dans hamleleriyle Guinness Rekorlar Kitabı’na bile girdi.

Guinness Dünya Rekoru'na göre 30 saniyede en fazla geri-Charleston tekmesi atma rekoruna hâlâ o sahip…

Kanseri yenip ekranlara geri dönmüştü… Ünlü yıldızın yine gözü yaşlı: Kalbim öyle kırık ki
Amy Dowden hem kariyerinin zirvesini yaşıyordu hem de aşkta aradığı mutluluğu bulduğu Ben Jones’la evlenmişti

EN ACI HABERİ EN MUTLU GÜNÜNDE ALMIŞTI

2023 yılı onun için kazandığı büyük yarışmayla en çok parlayacağı yıl olacaktı. Üstelik hayatının aşkıyla daha yeni evlenmiş, dünyada istediği her şeyi elde ettiği için duyduğu mutluluğu anlata anlata bitiremiyordu.

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Hayat Amy Dowden’a verdiği tüm bu güzellikleri ne yazık ki ondan geri aldı… Ünlü dansçı tam da balayı mutluluğu yaşarken, hayatının en güzel günlerini geçirirken kansere yakalandığını öğrendi.

Kanseri yenip ekranlara geri dönmüştü… Ünlü yıldızın yine gözü yaşlı: Kalbim öyle kırık ki
Ancak ünlü dansçı işleri yüzünden ertelediği balayına nihayet çıktığında hayatının en korkunç haberini aldı ve meme kanserine yakalandığını öğrendi

Meme kanseri olduğunu öğrenen Amy Dowden o günden sonra sağlığıyla ve kanserle mücadelesiyle ilgili yaşadıklarını hep sosyal medya hesabından aktarmaya devam etti. Aldığı tedavi yüzünden yarışmanın bu sezonki kadrosunda yer alamadı.

Ancak sık sık yarışmaya giderek ekip arkadaşlarıyla birlikte oldu, kimi zaman dökülen saçlarının yerine peruk taktı kimi zamansa döküldükleri için büyük bir bunalıma girip sürekli ağladığını söylediği saçlarını gizlemeden ekranlara yansıdı.

Kanseri yenip ekranlara geri dönmüştü… Ünlü yıldızın yine gözü yaşlı: Kalbim öyle kırık ki
Bir yıllık zorlu mücadelenin ve kemoterapinin ardından kanseri yenen Amy Dowden dans pistlerine ve Strictly Come Dancing’e geri dönmüştü

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Ünlü yıldız kanserle aylarca süren mücadelesini kazanıp artık iyileştiğini, sağlığına kavuştuğunu şubat ayında duyurup hayranlarını sevindirmişti. Artık Amy Dowden için hedef onu bir yıldız yapan ünlü yarışma Strictly Come Dancing’e geri dönmekti.

TAM GERİ DÖNDÜM DERKEN BİR KEZ DAHA GÖZLERİ YAŞLI KALDI

Bunu da gerçekten başarmıştı. Ancak Amy Dowden’ın yakasını şanssızlıklar bırakmadı ve ünlü dansçı bir kez daha yarışmayı ve hayat bulduğu o dans sahnesini gözü yaşlı şekilde terk etmek zorunda kaldı.

Kanseri yenip ekranlara geri dönmüştü… Ünlü yıldızın yine gözü yaşlı: Kalbim öyle kırık ki
Büyük bir talihsizlik yaşayan ve yarışmada sakatlanan Dowden kadrodan çıkarıldı ve pistlere yeniden veda etmek zorunda kaldı... Yaşadıklarını da katıldığı canlı yayında gözyaşlarıyla anlattı

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Strictly Come Dancing yıldızı Amy Dowden, ayağındaki sakatlık nedeniyle BBC şovundan çekilmek zorunda kalmasının ardından dün akşam katıldığı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

Ünlü dansçı kalbim çok kırıldı diyerek ağlarken gözyaşlarına hakim olamadı ve yarışmadan çekilmek zorunda kalmasının nedeninin kaval kemiğindeki yetersizlik stres kırığı olduğunu söyledi.

Kanseri yenip ekranlara geri dönmüştü… Ünlü yıldızın yine gözü yaşlı: Kalbim öyle kırık ki
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Dowden “Çok üzgünüm, birkaç hafta dinlensen hallederdim, partnerim bensiz devam etmek zorunda kalacak. Umarım serinin sonunda bir grup numarasına katılarak geri dönebilirim” dedi.

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O PİST SAYESİNDE HAYATA TUTUNUP İYİLEŞMİŞTİ

Meme kanseriyle mücadele ettikten sonra bu yıl Strictly'ye geri dönmenin kendisi için ne kadar önemli olduğu sorulduğunda Amy Dowden gözyaşları içinde “Benim için bu her şeydi, üzgünüm kalbim kırıldı! Strictly ailesine geri dönmek benim için en iyi rehabilitasyondu” dedi.

Kanseri yenip ekranlara geri dönmüştü… Ünlü yıldızın yine gözü yaşlı: Kalbim öyle kırık ki
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Amy geçen yıl mayıs ayında 3. evre meme kanseri olduğu haberini aldığında henüz 32 yaşındaydı.

O sırada BBC dizisi Dare To Dance'in çekimlerini yapıyordu ve “bir şeylerin yolunda gitmediğini” fark ettiğini söyledi. Kocası Benjamin ile ikinci balayına çıkmadan bir gün önce göğsünde bir yumru buldu.

Kanseri yenip ekranlara geri dönmüştü… Ünlü yıldızın yine gözü yaşlı: Kalbim öyle kırık ki
Amy Dowden kanseri yenmiş, kemoterapi yüzünden dökülen saçlarını yeniden uzatmaya başladığını sevinçle paylaşmıştı

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O yılın ilerleyen günlerinde, Amy'ye belirsiz bir başka kanser türü teşhisi kondu ve bir kez daha kemoterapi süreci geçirdi.

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#Amy Dowden#Strictly Come Dancing#Meme Kanseri

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