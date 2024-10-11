Kanseri yendi, işinin başına döndü… Kate kemoterapiden sonra ilk kez böyle ortaya çıktı

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Önce karın bölgesinden ciddi bir operasyon geçirdiği söylenen Galler Prensesi Kate takip eden aylar boyunca ortadan kaybolmuştu. Sadece İnhgiliz halkı değil dünya çapındaki milyonlarca hayranı da onun nereye kaybolduğunu aylarca konuştu.

Bu süreçte de ortaya sayısız ve epey de çılgınca komplo teorileri atıldı. Onun kocası William’dan dayak yediğinden tutun da aslında öldüğüne ve yerine bir benzerinin geçirildiğine kadar sayısız iddia atıldı ortaya.

Galler Prensesi Kate Middleton ocak ayında geçirdiği ameliyattan sonra aylarca ortadan kaybolmuş, mart ayında ortaya çıkıp kansere yakalandığını duyurmuştu

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GİZEMLİ AMELİYATIN ARDINDAN ORTADAN KAYBOLMUŞTU... KÖTÜ HABERİ KENDİ DUYURDU

İlerleyen aylarda ise acı gerçek ortaya çıkacak, Kate Middleton Kensington Sarayı’nın bahçesinde çekilen bir videoda kansere yakalandığını halka kendisi açıklayacaktı.

Kemoterapi tedavisi aldığını ve başta üç küçük çocuğu ve kocası sonra da onu çok seven herkes için iyileşeceğini duygu dolu sözlerle anlatan güzel prenses en sonunda verdiği sözü tuttu ve tedavisini tamamlayarak geri döndü.

9 aylık zorlu tedavi ve kemoterapi süreci bittikten sonra ilk kez bir kraliyet görevi için ortaya çıkan Kate sağlığına kavuşmuş ve eski görüntüsüne yeniden kavuşmuştu

TEDAVİSİ BİTTİKTEN SONRA İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI

Kate Middleton, kemoterapi tedavisini tamamladıktan sonra dün ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı, sürpriz etkinlikte kocası William’la el ele kraliyet görevine çıkarak artık görevinin başına eski günlerdeki gibi döndüğünü duyurmuş oldu.

Kate ve William Galler prens ve Prensesi unvanlarıyla temmuz ayında Taylor Swift temalı bir dans dersinde meydana gelen trajik bıçaklı saldırıdan etkilenen kurtarma ekipleri ve ailelerle tanışmak üzere Southport Topluluk Merkezi'ni ziyaret etti.

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42 yaşındaki Middleton, uzun kahverengi bir paltoyu aynı renkte topuklular ve puantiyeli bordo bir elbiseyle eşleştirdi, 42 yaşındaki William da onunla uyumlu renkler giyerek geldi bu buluşmaya.

TIPKI ESKİ GÜNLERDEKİ GİBİ...

Aylar süren zorlu bir tedavi süreci geçiren ve haziran ayında Trooping the Colour'a katıldığında çok zayıfladığı gözlerden kaçmayan Kate dün her zamanki eşsiz güzelliğine ve şıklığına tamamen tekrar kavuşmuş, oldukça sağlıklı ve rahat bir görüntü sergiledi.

Haziran ayında, kanser teşhisi aldıktan sonra halkın karşısına ilk kez çıktığında çok zayıflamış görünen Kate Middleton dün çekilen fotoğraflarında ise oldukça toparlanmış ve neşeli görünüyordu

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KOMPLO TEORİLERİ PRENSESİN VİDEOSUYLA SON BULMUŞTU

Middleton, karın ameliyatı geçirdikten iki ay sonra, mart ayında çektiği videoda onu sevenlere seslenmiş, kanser olduğunu açıklamıştı. Sosyal medya kullanıcılarının yokluğunda ortaya attığı çılgın komplo teorilerine yanıt vermek isteyen Kate, ortadan kayboluşunu "Çocuklarımız George, Charlotte ve Louis'e uygun bir şekilde her şeyi açıklamak ve iyi olacağımı, tedaviyle kanseri yeneceğimi anlamak ve bunu sizlere anlatmak zaman aldı” sözleriyle anlatmıştı.

Middleton daha sonra haziran ayında Trooping the Colour'a katıldı ve ertesi ay da hamisi olduğu Wimbledon'da ortaya çıktı. O sırada kanser tedavisi devam etse de görevlerine bağlılığıyla nam salan Kate’in zorlansa da haklın karşısına çıkarak endişeleri sonlandırmak istediği söyleniyordu.

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Eylül ayının ilk günlerde bu kez sosyal medya platformu X’ten (Twitter) bir video paylaşan Kate Middleton kemoterapi tedavisinin bittiğini ve kanserden kurtulduğunu duyurdu.

Kate'in kocası William, çocukları George, Charlotte, Louis’le birlikte mutlu pozlar sergilediği, ormanın içinde, yeşil çayırlarda çekilen bu romantik ve özel aile anlarının paylaşıldığı videoda Middleton gördüğü kemoterapi tedavisinin sona erdiği haberini duyurdu.

Eylül ayının ilk hatfasında kraliyetin resmi sosyal medya hesaplarından ailesiyle birlikte çekilmiş bir video yayınlayan Kate Middleton kemoterapi sürecinin bittiğini ve sağlığına kavuştuğunu müjdelemişti

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"SON DOKUZ AY BİZİM İÇİN ÇOK ZOR GEÇTİ"

Sözlerine "Son dokuz ay bizim için bir aile olarak inanılmaz derecede zor geçti," diyerek başlayan Kate çocukları 11 yaşındaki Prens George, 9 yaşındaki Prensesi Charlotte ve 6 yaşındaki Prens Louis'e atıfta bulunarak "Bildiğiniz gibi hayat bir anda değişebilir ve biz fırtınalı sularda ve bilinmeyen yolda gezinmenin bir yolunu bulmak zorunda kaldık" diye devam etti.

Middleton, kanser yolculuğunu "karmaşık, korkutucu ve öngörülemez" olarak nitelendirdi. "İyileşme yolum uzun olacak" diyen prenses önümüzdeki süreçte tedavisi için yarım bıraktığı görevlerine de çok yakında geri döneceğini söylemişti.

Prenses verdiği sözü tuttu ve gerçekten de bir ay içinde ortaya çıkarak tedavisi sonrası ilk görevinde eski günlerindeki gibi göz kamaştırdı.

Kate Middleton’ın hangi tür kansere yakalandığı ve hastalığın vücudunun hangi bölgesinde yer aldığı ise hâlâ bilinmiyor.