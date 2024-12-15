Kanseri yendi, evlendi, yeniden anne oldu… Ünlü oyuncu yılı kahraman gibi bitiriyor

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Gerçekler ortaya çıktığında Olivia Munn kısa bir süre sonra kanser olduğunu hayranlarıyla paylaştı. Ve o gece ve ilerleyen günlerde seçtiği görünümlerin aslında “savaş yarası” diye adlandırdığı ameliyat izlerini saklamak için olduğunu itiraf etti.

HAYATININ EN MUTLU GÜNLERİNDE ACI HABERİ ALDI

Kariyerinin olgunluk döneminde, özel hayatının da en mutlu ve huzurlu olduğu zamanlarda hayatının şokunu yaşadı Olivia Munn. Oysa güzel yıldız yaptırdığı son sağlık taramalarında tüm sonuçlarının temiz olduğunu görmüş ve rahat bir nefes almıştı…

Olivia Munn o günlerde nişanlı olduğu John Mulaney'le bu pozları verirken aslında kanserle mücadele ediyordu

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Nisan 2023'te meme kanseri teşhisi konan ünlü oyuncu Olivia Munn neredeyse bir yıl hastalığını herkesten sakladıktan sonra çift mastektomi geçirdiğini açıklamıştı.

People’a verdiği röportajda "Vücudumun bir tarafında lenf düğümlerinin olduğu yere yakın bazı çukurlar var ve kanserli hücreleri temizlerken oraları gerçekten kazmak zorunda kaldılar" diyen Munn için gerçekler spot ışıklarının altında görünenden çok farklıydı…

"SAVAŞ YARALARI"

Güzel yıldız bu süreçte katılmak zorunda kaldığı törenler ve özel etkinlikler için giysi seçerken “savaş yaraları” olarak adlandırdığı ameliyat izleri ve vücudunda hasar kalan çukurları saklayabilmek için çok çırpındığını itiraf etti.

10 ay boyunca 4 kez ameliyat olmak zorunda kalan ünlü oyuncuya en büyük destek ailesinden geldi

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Hastalığını bir yıl boyunca saklayan Olivia Munn, kocası John Mulaney ile 3 yaşındaki oğulları Malcolm'a atıfta bulunarak "Ölümü takıntı haline getiren ya da ondan korkan biri değildim ama evde küçük bir bebeğin olması her şeyi çok daha korkutucu hale getirdi" demişti.

KÂBUS GİBİ BAŞLAYAN YILI BÜYÜK ZAFERLERLE BİTİRDİ

2024 yılı onun için bir kâbus gibi başlamış olsa da Olivia Munn yeni seneye artık iyileşmiş, evlenmiş ve ikinci kez anne olmuş olarak giriyor. Ve ölümden dönmek bir yana bir kez daha anne olduğu ve bu zorlu mücadele sürecinde iki çocuğunun babası John Mulaney’le evlendiği için şükrediyor.

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Hastalık süreci boyunca şayet kurtulamazsa küçük oğlu onu unutmasın diye videolar çektiğini itiraf eden Olivia Munn kansere yakalandığını öğrendiğinde hemen dondurduğu yumurtalarını kullanarak taşıyıcı anne yoluyla bir de kız çocuk sahibi oldu.

Kanserle savaşını kazanan Olivia Munn bu süreçte hem Mulaney'le evlendi hem de kızı Mei'yi kucağına aldı

Kanser olduğu süreç boyunca en büyük desteği gördüğü nişanlısı John Mulaney’le de gizlice evlendi Olivia Munn.

Gözden Kaçmasın Kanser olduğunu öğrenince hemen harekete geçti… Artık rahmi olmasa bile isterse anne olabilecek Haberi görüntüle

KIZI 3 AYLIK OLDU... 4 KİŞİLİK MUTLU AİLE

Yine gizlice kavuştuğu ve Mei adını verdiği kızı 3 ayını dolduran güzel yıldızı 4 kişilik ailesinin tatlı anlarını sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaştı.

Kızı üç aylık olan Olivia Munn ailecek geçirdikleri güzel günlerden oluşan bir paylaşımla hayranlarını sevindirdi

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Kızının tombul yanaklarına bakmaya doyamadığını söyleyen ünlü oyuncu oğlu, eşi ve küçük Mei’yle geçirdiği güzel anlardan oluşan pozlarını paylaştı.

Munn ve gizlice evlendiği eşi ünlü komedyen Mulaney kızlarını eylül ayında kucaklarına aldılar.

HEM EVLENDİ HEM DE KIZINI KUCAĞINA ALDI

Ünlü çift ikinci çocuklarının doğumunu 22 Eylül'de Instagram üzerinden duyurmuştu. Olivia Munn ve John Mulaney’in evlendikleri de ünlü aktörün sürpriz evliliği katıldığı bir televizyon programında anlatmasıyla ortaya çıkmıştı.

Olivia Munn, kanser tedavisi görürken tedbir amaçlı olarak rahmini de aldırmıştı. Ancak oğlunun bir kardeşi olmasını isteyen güzel yıldız kanser tedavisine başlamadan önce yumurtalarını dondurduğunu da söylemiş, ileride yeniden anne olacağının müjdesini vermişti.

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Ünlü çift Olivia Munn kanseri yenip sağlığına kavuşur kavuşmaz harekete geçtiler ve en sonunda kızlarına da kavuşmuş oldular.