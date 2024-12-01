Kanseri yendi ama kalbi kırık… Oğlunun geleceği için vereceği karar Kate’i kara kara düşündürüyor

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2024 yılını önce Charles sonra da Galler Prensesi Kate Middleton’ın kansere yakalanmasıyla oldukça zor geçiren kraliyet ailesi Charles’ın durumunun (en azından) görünürde iyi olması ve Kate’in de kanseri yenmesiyle rahat bir nefes aldı.

Şimdilerde ise aile içinde, özellikle de William ve Kate’in arasında bir başka kriz baş gösterdi. Ve kanseri henüz atlatan kırılgan haldeki prensesin bu konuda derdi büyük söylenenlere göre…

TAHT VARİSİ OĞUL İÇİN KARAR ZAMANI GELDİ ÇATTI!

Mirror'a göre, her ikisi de 42 yaşında olan Galler Prensi ve Prensesi, en büyük çocukları Prens George’un geleceği konusunda çok kritik bir karar alma aşamasındalar.

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Babası William’ın ardından şayet o zaman monarşi hâlâ yaşıyor olursa tahta çıkacak olan Prens George 11 yaşında olmasına rağmen gelecekteki bu rolüne hazırlanacak şekilde yetiştiriliyor.

Çok küçük aşlardan beri takım elbiseler içinde anne ve babasının yanında kraliyet etkinliklerinde yerini alan George için William ve Kate’in alması gereken bir karar var. Bu da geleceğin kralının gideceği okul.

ÜÇ ÇOCUĞU BİRBİRLERİNDEN AYRILMASI İSTİYOR

Kate Middleton 11 yaşındaki çocuğunun kardeşleriyle birlikte olabilmesi için İngiltere'de karma bir okula gitmesini istiyor ancak kocası William’ın bu konuda farklı bir isteği var.

Kraliyet uzmanları “Kate'in tercihi George'un karma eğitim veren bir okulda olması, böylece kardeşleriyle birlikte olabilir, Kate'in kendi kız kardeşi Pippa ve erkek kardeşi James ile yaşadığı şey de budur” diyorlar.

Ancak Prens William varisi olan en büyük çocuğu George’un İngiltere’nin en prestijli yatılı erkek okulu olan Eton Kolejine gitmesini istiyor. Her zaman her konuda birlik ve uyum içinde olan William ve Kate, bu konuda bir türlü anlaşamıyor.

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GELECEĞİN KRALI OĞLUNUN KENDİSİYLE AYNI OKULA GİTMESİNİ İSTİYOR: BU YAZILI OLMAYAN BİR KURAL GİBİ

William, kendisi ve kardeşi Harry’nin ve kraliyet ailesi üyesi ya da birçok aristokrat ailenin çocuğu gibi oğlu Prens George’un da Eton’a gitmesini istiyor. Bu kraliyet ailesi için önemli bir gelenek ve neredeyse yazılı olmayan bir kural gibi.

Kate ise oğlunun bu pahalı ve sadece seçkinlerin gittiği okula değil, kardeşleri Charlotte ve Louis’le birlikte normal, karma bir okulda okumasını istiyor. Bu isteğin ardında da oğlunun, ilk göz ağrısı George’un “normal” ve yaşıtlarıyla birlikte ayrıcalıklarla bezeli değil herkes gibi, olağan bir çocukluk yaşamasını arzu etmesi var.

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George'un babasının mezun olduğu okula gitme olasılığı karşısında heyecanlandığı söylenirken, Middleton bu fikir karşısında “kalbi kırılmış” ve okulun çok “boğucu” olduğunu düşünüyor.

ÇOCUKLARININ "NORMAL" OKULLARI KANSER SÜRECİNDE ONLARI RAHATLATTI

George şu anda kardeşleri 9 yaşındaki Prenses Charlotte ve 6 yaşındaki Prens Louis ile birlikte Berkshire kırsalında 3 ila 13 yaş arası kız ve erkek çocuklar için karma bir okul olan Lambrook'a kayıtlı.

George ve kardeşlerinin Lambrook'ta geçirdikleri zamandan keyif aldıkları ve bunun da özellikle Middleton'ın son kanser tedavisi sırasında onlara istikrar sağladığı bildiriliyor.

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Kraliyet uzmanı Katie Nicholl Mirror'a yaptığı açıklamada, “Kate hastanedeyken George futbol sahasında arkadaşlarıyla oynuyordu. Bu normallik duygusu, aileyi geçirdikleri en zor zamanlardan birinde ayakta tutmak önemliydi. Okul onlara harika bir altyapı ve harika bir destek ağı sağlıyor ve çocukların sıradan bir çocukluk yaşamalarına olanak tanıyor: Gösterişsiz, mutlu, ayrıcalıklı da olsa bir çocukluk” diyor.

KOCASININ "MODERNLEŞME" HAMLESİNE GÜVENİYOR

Prens William’ın gelecekte tahta oturduğunda İngiltere monarşisini modernleştireceği, hatta kendi inisiyatifiyle birçok alanda yetkisiz kılmayı bile düşüneceğine inanılıyor.

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Kate’in de umudunu buna bağladığı ve kocası William’ın oğulları konusunda kraliyet kurallarına bağlı kalmaya çalışmayıp onların mutluluğu yönünde karar alacağına inandığı söyleniyor.