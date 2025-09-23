Kansere yakalandığını herkesten saklamıştı… Hasta yatağından kalkamadı ama dostlarını yalnız bırakmadı

Haberin Devamı

2000’lerin başında yayınlandığında milyonları ekran başına toplayan televizyon efsanesi gençlik dizisi Dawson’s Creek hayranları tarafından hâlâ unutulmuş değil…

O yıllarda henüz gencecik birer yıldız adayı olan Michelle Williams, Joshua Jackson, Katie Holmes ve James Van Der Beek’i bir araya toplayan kadrosuyla çok sevilen dizi için dün bir etkinlik düzenlendi.

Michelle Williams’ın eski ekip arkadaşlarını bir araya topladığı bu özel gecede Michelle Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson ve Busy Philipps gibi yıldız isimler New York'taki Richard Rodgers Tiyatrosu'nda buluştu.

Bu özel gece aslında kanser hastalarına destek olma amacıyla düzenlenen bir hayır etkinliğiydi.

Haberin Devamı

Ve gecenin en özel konuğu olması beklenen James Van Der Beek ne yazık ki ekip arkadaşlarıyla birlikte etkinliğe katılamadı.

Ünlü oyuncu geçen sene kolon kanserine yakalandığını ve tedavi altında olduğunu açıklayarak hayranlarını üzmüştü.

Bağışıklık sistemi kanser tedavisi yüzünden güçsüz düşen James Van Der Beek bir virüse yakalanmıştı ve hasta yatağından kalkamayacak durumdaydı.

48 yaşındaki Van Der Beek, New York'taki Richard Rogers Tiyatrosu'nda düzenlenen yardım etkinliğine şahsen katılamasa da, sahneye yansıtılan önceden kaydedilmiş bir video aracılığıyla sahneye çıktı. Videoda, hayranlarına etkinliğe bilet aldıkları için teşekkür eden oyuncu, meslektaşı Lin Manuel Miranda'yı “dublörü” olarak tanıttı.

Herkes ünlü yıldızın gelememesine üzülürken yaşanan bu tatlı sürpriz orada bulunan herkesin, özellikle de Van Der Beek’in eski rol arkadaşlarının yüzünü güldürdü.

Haberin Devamı

"Meleğim Michelle Williams'ın her şeyi ayarlayacağını söylediği günden beri aylardır bu geceyi dört gözle bekliyordum," diye söze başlayan Van Der Beek. "Orada olmadığıma inanamıyorum. Oyuncu arkadaşlarımı, güzel oyuncu kadromu bizzat göremediğime inanamıyorum” dedi.

“Bu gece burada oldukları için herkese teşekkür etmek istiyorum. Oyuncu kadrosundan ekibe, elinden geleni yapan ve cömert davranan herkese, sizler dünyanın en iyi hayranlarısınız” diyen James Van Der Beek salondaki ve sahnedeki herkesi duygulandırdı.

Gecenin bir sürprizi daha vardı ve James Van Der Beek’in yokluğunda geceye ünlü oyuncunun eşi Kimberly ve çiftin iki çocukları katıldı ve Paula Cole'un "I Don't Want To Wait" şarkısını söylemek üzere sahneye çıktılar. Şarkı, dizinin tema şarkısıydı ve hâlâ dizi hayranlarının da ezberindeydi…

Haberin Devamı

James Van Der Beek kolon kanserine yakalandığını bir süre saklamış, aslında haberi kendi istediği zamanda ve şekilde duyurmak istemişti.

Ancak haber bir şekilde basına sızmaya başlayınca cesur bir tavır takındı ve yaşadıklarını basına kendi ağzından duyurmak istedi.

Bir yandan tedavisine devam eden James Van Der Beek her şeye rağmen umutlu olduğunu söylemiş ve "Mucizeler olur ve her zaman olur. Başlangıçta korkutucu. Bunaltıcı. Ama kendinize karşı anlayışlı olun. Bunu başarabilirsiniz. Eşim ve çocuklarım konusunda gerçekten çok şanslıyım. Yaşamak için çok sebebim var ve bu harika bir hayat” demişti.