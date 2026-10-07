Kansere yakalanan ünlü oyuncuya ‘2 yıl ömrün kaldı’ demişlerdi… Başka bir doktora gitti, hayatı kurtuldu!

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68 yaşına basan aksiyon sinemasının efsane ismi Dolph Lundgren, böbrek kanserine yakalanıp kurtulmuş, ölümü beklerken hayata dönmüştü.

Ünlü oyuncu yaşadığı bu zorlu süreci anlatırken kanser teşhisi aldıktan sonra ikinci bir tıbbi görüşe başvurmanın hayatını "kurtardığını" açıkladı.

Rocky IV filmindeki kötü adam Ivan Drago rolüyle tanınan Dolph Lundgren, böbrek kanseriyle mücadelesi sırasında ikinci bir tıbbi görüşe başvurmasaydı, muhtemelen bugün hayatta olmayacağını açıkladı.

Usta aktör doktorların muayene sırasında vücudunda bir tümör tespit etmesinin ardından 2015 yılında kanser teşhisi almıştı.

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Hastalıkla nasıl başa çıkılacağı konusunda başka bir uzmana danışmaya karar vermeden önce yıllarca yanlış kanser tedavisi gören, 1,93 metre boyundaki oyuncu için durum oldukça umutsuz görünüyordu.

Tedavisi sırasında 30 yaşındaki Emma Krokdal ile evlenen Lundgren, Us Weekly dergisine yaptığı açıklamada "İkinci bir görüş almak... İşte bu hayatımı kurtardı." dedi ve "Yanlış teşhis konulmuştu; eğer tüm tıbbi kayıtlarımı ve diğer belgelerimi UCLA'daki doktora göndermeseydim, şu anda burada oturuyor olmazdım." sözleriyle ölümün kıyısından nasıl döndüğünü anlattı.

Ancak o aşamada kanseri ilerlemiş; tümörler akciğerlerine, omurgasına, midesine ve karaciğerine yayılmıştı. Lundgren, yayın organına verdiği demeçte hissettikleri için "Hem inanamama hem de rahatlama duygusu hakimdi" dedi.





"Önce inanamama hissi vardı; sonra ikinci tedaviye, yani yeni tedaviye başladık ve tedavinin oldukça hızlı bir şekilde sonuç vermesi büyük bir rahatlama sağladı."

Önceki tedavisi sırasında doktorların 2 yıl ömür biçtiği Lundgren ayrıca, ilk tıbbi görüş sürecinde yaşananları öğrendiğinde "biraz üzüldüğünü" ifade etti; hatta eşi Krokdal ile birlikte, olası bir tıbbi ihmal davası açmayı ve kazanmaları halinde elde edilecek geliri hayır kurumlarına bağışlamayı düşündüklerini, ancak sonunda bundan vazgeçtiklerini itiraf etti.

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"İşin içine girmenin büyük bir karmaşaya yol açacağına karar verdim. Buna kimin ihtiyacı var ki? Zaten tedavi sürecindeydim; sonra durumu kötü niyetle yapmadıklarını, sadece bir hata yaptıklarını fark ettim. İnsanlar hata yapabilir.”

Kansere yakalandığını uzun yıllar saklayan ve tedavi sürecini gizlice yaşayan ünlü yıldız spor salonunda tanıştığı kişisel antrenör Krokdal ile hayatını 2023’te birleştirdi.

Ünlü oyuncu Aquaman, Kayıp Krallık ve Cehennem Melekleri 4 filmleri üzerinde çalıştığı ve hastalığına dair teşhisi gizli tutmaya çalıştığı dönemde, yaşadığı sürecin "en zorlu" kısmını atlatmasında eşinin büyük desteği olduğunu belirtti.

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Lundgren genç eşi için "Emma yanımdaydı; tedavilerimde ve beslenme düzenimde bana yardımcı oldu çünkü sadece belirli şeyleri yiyebiliyordum. Ağzımda yaralar oluşmuştu ve benzeri sorunlar yaşıyordum. Tek kelimeyle harikaydı. O olmasaydı, bu süreci atlatmak sanırım çok ama çok zor olurdu." diyor.

Lundgren, Kasım 2024 itibarıyla kanserden tamamen kurtulduğunu, ancak durumunun "temiz" kaldığından emin olmak için hâlâ dört ila beş ayda bir kontrollerden geçtiğini de söyledi.

Yıldız isim Us Weekly'ye verdiği demeçte şunları söyledi: "Psikolojik olarak hastalığın geri dönebileceği ihtimalinin farkındayım elbette. Ama ne yapalım, bu hayatın bir parçası. Bunu değiştiremem."