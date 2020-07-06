Kanser tedavisi gören Özkan Uğur'dan haber var
Bir süre önce hastalığı tekrarlayan müzisyen Özkan Uğur'dan haber var.
Uğur, Instagram sayfasından yaptığı paylaşımda son raporlarının temiz çıktığı müjdesini verdi.
Özkan Uğur paylaşımında "İkinci kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım. Dualarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim. İnşallah en kısa zamanda bu korona virüs belasından da kurtuluruz Yakında konserlerimizde görüşmek üzere Herkese sağlıklı günler dilerim. Sevgilerle"
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