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Haber Giriş: 06.07.2020 - 17:36,Son Güncelleme:

Kanser tedavisi gören Özkan Uğur'dan haber var

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Kanser tedavisi gören Özkan Uğur'dan haber var
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Bir süre önce hastalığı tekrarlayan müzisyen Özkan Uğur'dan haber var.

Uğur, Instagram sayfasından yaptığı paylaşımda son raporlarının temiz çıktığı müjdesini verdi.

Kanser tedavisi gören Özkan Uğurdan haber var

Özkan Uğur paylaşımında "İkinci kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım. Dualarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim. İnşallah en kısa zamanda bu korona virüs belasından da kurtuluruz Yakında konserlerimizde görüşmek üzere Herkese sağlıklı günler dilerim. Sevgilerle"

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