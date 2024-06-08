Aylardır kanser tedavisi görüyor... Kendi gidemedi, mesaj gönderdi: Lütfen özrümü kabul edin!

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Son olarak geçen yılın aralık ayındaki Noel kutlamasında bütün ailesiyle birlikte halkın karşısına çıkan, bu yılın ilk ayında da karın bölgesinden bir operasyon geçiren Middleton o zamandan bu yana ortalıkta görünmüyor.

Yapılan resmi açıklamaya göre de bu yılın sonuna hatta belki de gelecek yılın ortalarına kadar görevlerine dönmeyecek. Bu arada birçok önemli etkinliği de kaçıracak Kate Middleton.

Bunlardan biri de önümüzdeki hafta yapılacak olan Trooping The Colour adlı etkinlik. Hem bir askeri geçit töreni hem de hükümdarın doğum günü olan bu önemli günde Kate Middleton yer almayacak.

KATILAMADIĞI İÇİN ÖZÜR MESAJI GÖNDERDİ

Onun öncesinde de geçidin bir provası bugün yapıldı. Normalde bu etkinliği kaçırmayan Kate Middleton orada da yoktu.

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İrlanda Muhafızları Birliği'nin onursal albayı unvanını taşıyan Middleton, bugünkü büyük provaya katılamadığı için bir mesaj gönderdi. İngiltere'nin gelecekteki kralı olan Prens William'ın eşi Kate Middleton, mesajında büyük provaya katılamadığı için özürlerini sundu.

Prova sırasında Kate'in mesajı da okundu. Galler Prensesi mesajında büyük prova için aylardır hazırlanan ve her şeyin kusursuz olması için çaba harcayan herkesi takdir ettiğini belirtti.

Kate'in mesajında şu satırlar da yer aldı: "Albayınız olmak benim için büyük bir onur. Bu yıl aranızda olamadığım için çok üzgünüm. Lütfen özürlerimi tüm alaya iletin."

Galler Prensesi Kate Middleton, büyük provaya katılan herkese teşekkür ettikten sonra iyi dileklerini de gönderdi.

GELECEK YILA KADAR GÖREVLERİNE DÖNMEYECEK

Geçtiğimiz 22 Mart'ta, resmi sosyal medya hesaplarından da yayınlanan bir video ile önleyici kanser tedavisi göreceğini açıklayan Middleton ile ilgili birçok iddia da ortalarda dolaşıyor.

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Geçen hafta yayılan bir söylentiye göre Middleton'ın 14 Haziran'da yapılacak olan Trooping The Colour geçidinde Buckingham'ın balkonuna çıkabileceği ileri sürüldü. Fakat sonradan konuşulanlara göre Middleton, bu yıl büyük olasılıkla görevlerine dönmeyecek. Hatta bazı iddialara göre Galler Prensesi, gelecek yılın ortalarında eskisi kadar değilse bile zaman zaman bazı etkinliklere katılacak.