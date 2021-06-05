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Haber Giriş: 05.06.2021 - 23:56 | Son Güncelleme:

Kanser tedavisi gören Boğaç Aksoy'dan mesaj var

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Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde 'Volkan komiser' karakterini canlandıran Boğaç Aksoy, bir ay önce lenfoma kanserine yakalandığını duyurmuştu. Tedavi görmeye başlayan ünlü oyuncu takipçilerine sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Boğaç Aksoy " 2. kemoterapiyi tamamladım. Saçlarım döküldü. Zaman zaman zor günler geçirdim ama her şey yolunda gidiyor. Dualarınızı hissediyorum" dedi.

Kanser tedavisi gören Boğaç Aksoydan mesaj var

ÖNCE MODEL SONRA OYUNCU

Yakışıklı oyuncu Boğaç Aksoy da Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu ve Burak Özçivit gibi Best Model Of Turkey yarışmasıyla adını duyurdu. 2012 yılında Berk Atan'ın birinci olduğu yarışmada Aksoy üçüncülük derecesini elde etti.

Kanser tedavisi gören Boğaç Aksoydan mesaj var

Cristiano Ronaldo'ya olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken yakışıklı ismin daha sonra modellik kariyerine ara verip Vahide Gördüm Akademi 35 Buçuk’ta oyunculuk eğitimi aldı.

Kanser tedavisi gören Boğaç Aksoydan mesaj var

Çılgın Dershane 3 filminde rol alan Aksoy, daha sora Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar da oyunculuk kariyerine devam etti. İstanbul doğumlu olan yakışıklı oyuncu 32 yaşındadır.

Boğaç Aksoy verdiği bir röportajda kariyer yolculuğunu şu sözlerle anlatmıştı:

Best Model Of Turkey yarışmasında Berk Atan birinci olmuştu, ben üçüncü olmuştum. Benim babam da eskiden modeldi. Belki de ondan etkilendim. 19 yaşındayken futbol oynuyordum. Sonra modelliği bir deneyeyim dedim ve Best Model’a girdim. Ama asıl amacım oyunculuktu. Best Model’dan sonra 2 sene tiyatro eğitimi aldım. Bir ara Çin maceram oldu, bir süreliğine oraya gittim. Şansım yaver gitti, üç reklam filminde oynadım orada. Markaların reklam yüzü oldum.

 

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