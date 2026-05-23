Kanser, onu sadece 5 ayda ellerinden alıp götürdü: Daha 14 yaşındaydın, bu veda çok erken oldu oğlum!

Çocuklara yönelik Danny Go adlı Youtube kanalıyla tanınan Daniel Coleman'ın üç çocuğunun en büyüğü olan Isaac, henüz 14 yaşındayken hayata veda etti.

Fanconi anemisi adlı kalıtsal bir hastalıkla dünyaya gelen Isaac Coleman'ın, bu yüzden hayatının bir evresinde kansere yakalanma riskinin yüksek olduğunu ailesi de biliyordu.

Ama yine de hastalığın ve ölümün bu kadar erken ve kısa sürede gelmesi Daniel Coleman ile eşi Mindy'yi yıktı.

Kardeşi Levi'yi de küçük yaşta bu derin acıyla tanıştırdı.





KANSERE YAKALANMA RİSKİ ÇOK YÜKSEKTİ

Danny Coleman, daha geçtiğimiz yılın aralık ayında büyük çocuğuna üçüncü evre ağız kanseri teşhisi konulduğunu sosyal medyadan açıklamıştı.

Önceki gün de acı haberi verdi...

"Benim tatlı oğlum" diye başladığı sosyal medya paylaşımını şöyle sürdürdü Daniel: "Söylemek istediğim o kadar çok şey var ki... Ama henüz bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Seni daha şimdiden çok özlüyorum. Kalbimde hissettiğim acı, taşıyabileceğimden çok daha fazla."

Daniel Coleman paylaşımında oğlunun ölümünden sonra onunla çekilen binlerce fotoğrafa yeniden baktığını belirtip "Aynı zamanda seninle büyük bir gurur duyuyorum" diye de ekledi.





'SENİN BABAN OLMAK BİR ONURDUR'

Oğlunun bu dünyada geçirdiği 14 yılın büyük zorluklarla dolu olduğunu anlatan Coleman, küçük Isaac'in yine de büyük bir azimle bütün zorlukların üstesinden geldiğini belirtti.

"Bütün bunlara rağmen kendine özgü neşeni korudun. Eşsiz bir ışıltın vardı Isaac" diye yazdı acılı baba Coleman.

Paylaşımını da "Ne kadar çok sevildiğini ve ne kadar yaşama coşkusuyla dolu olduğunu hatırlamak en büyük tesellimdir. Senin baban olmak hayatımın en büyük onuru. Seninle gurur duyuyorum ve sonsuzca seviyorum."

Daniel Coleman'ın bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda taziye mesajı geldi.

FANCONİ ANEMİSİYLE DOĞMUŞTU: Henüz 14 yaşındayken ve hastalığının teşhisinden sadece 5 ay sonra hayata veda eden Isaac Coleman, Fanconi anemisi adlı kalıtsal bir hastalıkla doğmuştu. Bu, kemik iliğini ve vücudun diğer bazı kısımlarını etkileyen nadir bir kalıtsal hastalık. Bu yüzden de Isaac daha önce bir kemik iliği nakli geçirmişti. Genellikle bu hastalıkla dünyaya gelen kişilerde kan değerleri ile ilgili sorunlar yaşanır ve bazı kanser türlerine yakalanma riski gayet yüksek.





BU KADAR ERKEN OLMASINI BEKLEMİYORLARDI

Daniel Coleman, oğlu Isaac'ın doğuştan gelen bu kalıtsal hastalığı nedeniyle bir gün kansere yakalanabileceğini biliyordu.

Ama 2025'in aralık ayında yaptığı ve oğluna ağız kanseri teşhisi konulduğunu duyurduğu paylaşımına göre yine de bu kötü haber aileyi sarstı.

Çünkü Isaac'ın bu kadar erken yaşta kanser olabileceğini hiç beklemiyorlardı.

Coleman'ın belirttiğine göre teşhis, umduklarından biraz erken geldi. Sosyal medya yıldızı, insan ne kadar hazır olursa olsun yine de çocuğuna böyle bir teşhis konulmasının sarsıcı olduğunu belirtti.





BU YILIN BAŞINDA SEKİZ SAATLİK BİR AMELİYAT GEÇİRDİ

Coleman, geçen yılın aralık ayında yaptığı bir paylaşımda ailece çıktıkları İngiltere tatilinde çekilen pozları paylaşıp hastalık haberini vermişti.

"Geçen hafta Isaac'in ağzında kanser olduğunu öğrendik" diye yazan Coleman, oğlunun daha önce de kemik iliği nakli olup kemoterapi gördüğünü açıklamıştı.

Isaac'in ameliyat olacağını yazan Coleman, "Önümüzdeki yılın bizim için nasıl geçeceğinden emin değilim. Ama yine de ailece bir tatile çıkabildiğimiz için mutluyum" diye yazmıştı.

Coleman, 2026 Ocak ayında da Isaac'in sekiz saatlik bir ameliyat geçirdiği haberini vermişti.





KALITSAL HASTALIĞI TEDAVİ SEÇENEKLERİNİ SINIRLADI

Başlarda Coleman ailesi hastalığın ameliyatla çözülebileceğine inanmıştı. Ama sonra başka bir acı gerçekle yüzleştiler.

Fanconi anemisi nedeniyle Isaac için bilinen kanser tedavilerini uygulama şansı pek yoktu. Onun yararlanabileceği tedaviler sınırlıydı.

Yine de aile olabildiğince güçlü durmaya ve Isaac ile kalan günlerin keyfini çıkarmaya çabaladı.

Sonunda Daniel ve karısı Mindy, büyük oğulları, ilk göz ağrıları Isaac'in gözlerinin önünde eriyip gitmesini izlemek zorunda kaldı. Ve onu kendi elleriyle sonsuzluğa uğurladılar.

Daniel Coleman, 3 Ekim 2011'de doğan oğlunun, 21 Mayıs 2016 günü hayata veda ettiğini Instagram hesabından duyurdu.





Daha 14 yaşında hastalığına yenik düşen Isaac Coleman, Fanconi anemisi adlı kalıtsal hastalık nedeniyle kısacık hayatının neredeyse tamamını nice zorluklarla boğuşarak geçirdi.