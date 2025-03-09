Kanser ondan bir tek saçlarını alabildi… Umudu ve cesareti hiç kırılmadı

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40 yaşındaki ünlü model Bianca Balti kötü haberi geçen yılın ekim ayında aldı, üçüncü evre yumurtalık kanseri olduğunu öğrendi.

Hemen kemoterapi tedavisine başlayan yıldız isim saçları dökülmeye başlayınca onları kazıttı, birçok kanser hastasının gittiği yoldan gitmeyi ise tercih etmedi.





BÜYÜK SAVAŞINI SAKLANMADAN VERİYOR

Dökülen saçlarının yerine peruk takmayı reddeden ve biraz güç topladıktan sonra bu yeni görüntüsüyle etkinliklere bile katılmaya başlayan Bianca Balti en son Oscar töreni sonra verilen partide kırmızı halıda böyle poz verdi.

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Şubat ayında da ülkesinde yapılan San Remo Müzik Festivali’nde sahneye çıkan güzel model bu cesaretiyle hem meslektaşlarından hem de sevenlerinden büyük takdir topladı.

SAÇLARINI KAYBETTİ AMA ÜZGÜN DEĞİL

Saçlarını kaybettiği için üzülmediğini söyleyen Bianca Balti tam tersine geleneksel güzellik kalıplarını en sonunda yıktığı için rahatladığını ve bu şekilde ortaya çıkmanın ona ekstra güç kazandırdığını ifade etti.

Bianca Balti geçen yıl karın ağrısı şikayetiyle acil servise başvurduktan sonra üçüncü evre yumurtalık kanseri olduğunu öğrendi. Bu da hastalığın pelvisin dışına yayıldığı anlamına geliyordu.

Kemoterapi sürecini 27 Ocak'ta tamamlayan ünlü model o tarihten bu yana yeniden etkinliklerde yer almaya başladı.

"ARTIK EN GÜZEL KIZ BEN OLMAK ZORUNDA DEĞİLİM"

Ünlü model verdiği son röportajda “Saçlarımı kaybetmek bir bakıma bana güç verdi, çünkü en seksi ya da en göz alıcı kız olmak için yarışmıyorum... Önümdeki pek çok engeli kaldırdı. Artık kanıtlamam gereken hiçbir şey yok” dedi.

Aynada kendine baktığında saçlarını, kaşlarını ve kirpiklerini kaybettiğini gördüğünde bunun kendisine çok ağır geldiğini ancak durumu güçlendirici bir deneyime dönüştürdüğünü söyleyen Bianca Balti “Son bir aydır hayatım için savaşıyorum... Kırmızı halıya çıkmaktan korkmuyorum” diyor.

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TEYZESİNİ KANSERDEN KAYBETTİ, ANNESİ KANSERE YAKALANDI... KENDİ BAŞINA DA BUNUN GELECEĞİNİ BİLİYORDU

Teyzesi 39 yaşında meme kanseri yüzünden ölen, annesi de birkaç yıl önce lenf kanserine yakalanan ünlü model 2021’de kendisinin de kansere yakalanmasına neden olabilecek BRCA1 geni taşıdığını öğrendi.

2022’de meme kanserine yakalanma ihtimalini azaltmak için çift mastektomi geçiren yani iki memesini de aldıran Bianca Balti ne yazık ki kansere yakalanmaktan kurtulamadı.

Meme kanseri olmamak için mücadele ederken yumurtalık kanserin yakalanan güzel yıldız hemen tedavisine başladı.

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"HAYATIN ZORLUKLARI ARASINDA GÜZELLİKLERİ BULDUM"

Taşıyıcı olduğunun keşfedilmesiyle birlikte Bianca, kendisine meme kanseri teşhisi konma ihtimalinin yüzde 50, yumurtalık kanseri teşhisi konma ihtimalinin ise yüzde 30 olduğunu öğrendi.

Bianca Balti beş yıllık hayatta kalma oranı yüzde 39 olan kanser teşhisinin “hayatın zorlukları arasında güzelliği” bulmasına yardımcı olduğunu açıkladı.

“Seni öldürmeyen şey güçlendirir derler ama benim deneyimim beni öldürmeyen şeyin hayatı daha çok sevmemi sağladığı yönünde.” diyen ünlü modelin biri 9 biri de 17 yaşında iki kızı var.