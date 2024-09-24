‘Kansere yakalandım, ölmeye hazırım’ demişti… Herkes durup onu seyretti… Gümüş saçlarıyla 86 yaşında podyumun yıldızı oldu…

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Üç evlilik yapan, üç de çocuğu olan efsane yıldız akıllara en çok CNN’in kurucu ve sahibi Ted Turner’la yaptığı evlilikle kazındı. Jane Fonda 80’li yıllarda yaptığı televizyon programları ve VHS video kasetlerle ABD ve dünyada aerobik akımını da başlatan kişi olmuştu.

Efsane yıldız 2022'de kansere yakalandığını açıklayarak hayranlarını korkutmuştu ancak hastalığını yendi ve sağlığına kavuştu

Sinema oyunculuğuyla kazandığı ünü politik aktivizm için kullanan Jane Fonda uzun yıllardır insan, kadın, hayvan hakları ve savaş karşıtlığı gibi birçok alanda eylemlerde en önde yer alıyor. Hatta bu sebepten defalarca göz altında alındı, elleri kelepçelenerek tutuklandı.

Fonda 3 ay sonra 87 yaşına basacak ancak hâlâ birçok genç meslektaşını kıkandıracak kadar genç ve güze görünmeyi sürdürüyor

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Jane Fonda, 2 sene önce tüm hayranlarını üzen bir haber vermiş bir tür kan kanseri olan Hodgkin lenfomaya yakalandığını açıklamıştı. “Kanserim ama korkmuyorum. Çok güzel bir hayat yaşadım, artık ölmeye hazırım” diyerek sevenlerine kötü haberi veren efsane isim, onu bir efsane yapan mücadele gücüyle en sonunda kanseri de yenmeyi başarmıştı.

Paris Moda Haftası'ndaki büyük gecede podyuma Kendall Jenner, Eva Longoria ve Cara Delevingne de çıktı

Aralık ayında 87 yaşına basacak olan efsane isim marka elçisi olduğu L'Oréal’in Paris Moda Haftası'ndaki defilesinde podyumda öyle bir fırtına estirdi ki kendisiyle birlikte defilede yer alan genç yıldızları bile gölgede bıraktı.

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Yıllar önce “kimseye genç görünme borcum yok” diyerek boyatmayı bıraktığı, kısa kesilmiş gümüş saçlarıyla podyuma çıkan efsane isim saçlarıyla uyumlu trençkotu ve spor ayakkabılarıyla adeta yaşına ve Hollywood’da geçirdiği yıllara isyan bayrağı açmıştı.

Fonda podyumda sanki yılların modeli gibi zahmetsizce ilerlerken diğer modellerle şakalaşmayı da ihmal etmedi ve kalabalık seyirci topluluğundan da bolca alkış aldı.

Jane Fonda ve Andie MacDowell, ilerleyen yaşlarına rağmen podyumdaki genç yıldızlardan rol çaldı

Fonda podyumdan defileye katılanlara şakacı bir şekilde el salladı ve podyumun sonuna geldiğinde kalabalığa göz kırptı ve onu neyin Hollywood’un en büyük efsanelerinden biri yaptığını da herkese bir kez daha göstermiş oldu.

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L'Oréal marka elçilerinden olan Fonda'ya podyumda 28 yaşındaki süper model Kendall Jenner da yeni imajı ve sarı saçlarıyla eşlik etti. Podyumda son yıllarda boyatmadığı beyaz saçlarıyla öne çıkan ve markanın bir diğer elçisi olan 66 yaşındaki aktris Andie MacDowell da straplez ışıltılı gümüş elbisesiyle baş döndürdü.

Jane Fonda'nın podyumdaki bu görüntüsü defileyi izlemeye gelen herkes tarafından büyük beğeni topladı... Efsane ismin fotoğraflarını çeken hayranları sosyal medyadan da sayısız paylaşım yaparak onun bu görüntüsüne övgüler yağdırdı

Hollywood’un bu efsane isimlerine 49 yaşındaki Eva Longoria ve 32 yaşındaki model Cara Delevingne de eşlik etti…