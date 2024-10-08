Kanser oldu ama çalışmadan duramıyor… ‘İşkolik’ kralın görev aşkı her şeyin üzerinde: Tedavisine ara verecek

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Bu tüm dünyayı şoke eden açıklama, kral olmak için bütün hayatını bekleyerek geçiren Charles tacını taktıktan 9 ay sonra geldi.
Saray, 5 Şubat'ta Kral Charles'a ocak ayında iyi huylu prostat büyümesi nedeniyle gördüğü tedavinin ardından “bir tür kanser” teşhisi konulduğunu açıkladı.
Basın sözcüleri Charles'ın prostat kanseri olmadığını açıkladı ancak kralın kanserinin türü ve vücudunun hangi bölgesinde olduğu ise hâlâ bilinmiyor.
YILLARCA TACINI BEKLEDİ… TAM HAYALİNE KAVUŞMUŞKEN KANSERE YAKALANDI
Annesi Kraliçe Elizabeth tahtta oturduğu süre boyunca Galler Prensi unvanıyla hiç durmadan arı gibi çalışan ve ailesini üstlendiği tüm görevlerde başarıyla temsil eden Charles tacını taktıktan sonra da bunu sürdürmüştü.
Bir süre önce, aylardır bir yandan kanser tedavisi görmesine rağmen bir yandan da kral olarak görevlerini harfiyen sürdüren Charles’ın durumunun aslında görünenden kötü olduğu ve Buckingham Sarayı’nın şimdiden en kötüsüne hazırlanmaya başladığı ve kralın ani ölümü durumda cenaze töreni için şimdiden planlamalar yapıldığı iddia edilmişti.
GÖREV ÇAĞIRDI… KANSER TEDAVİSİ BİLE UMURUNDA DEĞİL
Kraliyetten gelen son habere göre ise Charles tacını taktıktan sonraki en uzun süreli resmi ziyareti için Kraliçe Camilla’yla birlikte Avustralya ve Samoa’yı kapsayan bir tura çıkmaya hazırlanıyor.
Daily Mail'in haberine göre, Kral Charles yurt dışındayken kanser tedavisine ara verilecek ve İngiltere’ye döndüğünde tedavi kaldığı yerden devam edecek.
Charles'ın sağlık ekibi, 18 Ekim Cuma gününden 26 Ekim Cumartesi gününe kadar sürecek olan uzun mesafe gezisi sırasında tedavisine ara verilmesine izin vermiş.
BU GEZİ BİR İLK OLACAK
Bu haberlerle birlikte kralın kanseri yenmek için devam ettirdiği bu tedavilerin ona haftalık olarak uygulandığı da ortaya çıkmış oldu.
Kral ve kraliçe, tahta çıktıklarından sonra ilk kez İngiltere Milletler Topluluğu ülkelerine gidiyor, bu ziyaret bir ilk olduğu için Charles tarafından çok ciddiye alınıyor.
Bu aynı zamanda Buckingham Sarayı'nın şubat ayında duyurduğu Kral'ın kanser teşhisinin ardından kraliyet çiftinin ilk büyük uluslararası gezisi olacak.
KANSER OLDU AMA HİÇ DURUP DİNLENMEDİ
Charles, ocak ayındaki basit operasyonun ardından kanser olduğu duyurulunca kısa bir süre görevlerine ara vermiş, sonrasında ise hemen görevlerinin başına geri dönmüştü.
O günden beri de tedavi aldığı zamanlar hariç her zaman haklın karşısına çıkıp iyi ve sağlıklı olduğunu, görevinin başında durduğunu kanıtlamaya çalıştı.
SON NEFESİNİ VERENE KADAR ÇALIŞMAKTAN VAZGEÇMEYECEK…
Kraliyet kaynakları ise onun bunu doktorların aksi yöndeki kritik uyarılarına ve sağlığını kaybetme pahasına yaptığını, her zaman bir “işkolik” olarak anılan Charles’ın ölüm tehlikesi olmasına rağmen deyim yerindeyse artık “yataktan kalkamayacak” hale gelse bile bundan vazgeçmeyeceğini söyledi…