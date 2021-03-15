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Magazin
DHA
Haber Giriş: 15.03.2021 - 22:13 | Son Güncelleme:

"Kanki Orçun" kalp krizi geçirdi!

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"Kanki Orçun" kalp krizi geçirdi!

Yıllar önce "Kankigiller" olarak televizyon programı yapan Orçun ve Nuri ikilisinden "Kanki Orçun" olarak bilinen Erman Orçun Yılmaz, kalp krizi geçirdi. Yılmaz’ın kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda ve makineye bağlı olarak yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Bugün sabaha karşı kalp krizi geçiren Erman Orçun Yılmaz, Pendik’te özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp masajı ile duran kalbi tekrar çalıştırılan Yılmaz, hayata geri döndürüldü. Yılmaz’ın yoğun bakımda ve makineye bağlı olarak yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

 

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