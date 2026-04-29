DamarlarÄ±nda dolaÅŸan kan bile onu kurtarmadÄ±... AskerliÄŸi bitince daha da sÄ±radan biri olacak... Buyur sana gerÃ§ek hayat

BÃ¶yle bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda bu tÃ¼r ailelerde dÃ¼nyaya gelen ya da sonradan evlilik yoluyla katÄ±lan kiÅŸilerin pÃ¼rÃ¼zsÃ¼z bir hayat yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sanÄ±labilir.

Elbette belli bir noktaya kadar doÄŸrudur aslÄ±nda bu durum. Ama gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde bu konuda da bazÄ± deÄŸiÅŸiklikler var.

Ãœlkelerinin tahtÄ±nda oturan krallar ve kraliÃ§eler elbette Ã§ocuklarÄ±nÄ± Ã¶zellikle de veliahtlarÄ±nÄ± hayatÄ±n gerÃ§ekleriyle tanÄ±ÅŸtÄ±rarak bÃ¼yÃ¼tÃ¼yorlar artÄ±k. Bir baÅŸka aÃ§Ä±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda "Bu Ã§aÄŸda kraliyet ailesi de neymiÅŸ" diye tepki gÃ¶sterenleri de yumuÅŸatmak iÃ§in gerekli bu adÄ±m.

BÃ¶ylesine Ã¶zel bir ortamda doÄŸan Ã§ocuklar da bir yandan ayrÄ±calÄ±klarÄ±nÄ±n keyfini Ã§Ä±karÄ±rken diÄŸer yandanÂ belki bundan yÃ¼z yÄ±l Ã¶nce olsa kendileri iÃ§in hiÃ§ dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmeyecek ÅŸeyleri yapÄ±yorlar.

ONLARA HALKIN SEMPATÄ°SÄ° DE GEREKÂ

Bunun Ã¶rneklerinden biri de Ä°spanya KralÄ± Felipe ve karÄ±sÄ± Ä°spanya KraliÃ§esi Letizia'nÄ±n kÄ±zlarÄ± Leonor ve Sofia.

Eski bir gazeteci olan Letizia, her ne kadar sÄ±radan bir aileden gelse de konumuna kÄ±sa sÃ¼rede adapte oldu. Ä°ki kÄ±zÄ± Leonor ve Sofia'yÄ± da bu ÅŸekilde yetiÅŸtiriyor.

GeleceÄŸin kraliÃ§esi Leonor ile kardeÅŸi Sofia, artÄ±k popÃ¼lerlik aÃ§Ä±sÄ±ndan anne ve babalarÄ±nÄ± bile Ã§oktan geride bÄ±raktÄ±.

Bourbon ailesinin yani Ä°spanya kraliyet ailesinin son dÃ¶nemdeki en gÃ¶zde Ã¼yesi ise Prenses Leonor. Yani geleceÄŸin kraliÃ§esi.

Ã‡ocukluÄŸundan bu yana gelecekteki gÃ¶revlerine hazÄ±rlanan Leonor artÄ±k bu duruma da iyiden iyiye alÄ±ÅŸtÄ±. BÃ¼yÃ¼dÃ¼kÃ§e de sadece Ã¼lkesinde deÄŸil tÃ¼m dÃ¼nyada bÃ¼yÃ¼k bir ilgi odaÄŸÄ± oldu.





ASKERLÄ°ÄžÄ°N BÄ°TMESÄ°NE SAYILI GÃœNLER KALDI... SIRADA ÃœNÄ°VERSÄ°TE VAR

21 yaÅŸÄ±na gelen Leonor ile ilgili olarak son dÃ¶nemde en Ã§ok konuÅŸulan konu genÃ§ kÄ±zÄ±n bitmek bilmeyen askerliÄŸi.

Ã–nce kara kuvvetlerinde eÄŸitime baÅŸlayan Leonor, sonra deniz kuvvetlerine geÃ§ti. ArdÄ±ndan da sÄ±ra hava kuvvetlerine geÃ§ti. Åžimdi oradaki gÃ¶revinin tamamlanmasÄ± iÃ§in gÃ¼n sayÄ±yor.

BÃ¼tÃ¼n bu askeri eÄŸitim sÄ±rasÄ±nda da Leonor, diÄŸer akademi arkadaÅŸlarÄ±ndan farklÄ± bir muamele gÃ¶rmedi. Elbette gÃ¶rÃ¼nmez korumalarÄ± olmuÅŸtur ama yine de Ã¶yle dÄ±ÅŸarÄ±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ayrÄ±calÄ±klÄ± muamele gÃ¶rmedi.

Kan ve ter iÃ§inde eÄŸitimlere katÄ±ldÄ±, akademi gemisinde direÄŸi tÄ±rmandÄ±, temizlik yaptÄ±.

Bu arada tek baÅŸÄ±na askeri uÃ§ak uÃ§urup Ä°spanyol kraliyet ailesinde bunu gerÃ§ekleÅŸtiren ilk kadÄ±n Ã¼ye olarak adÄ±nÄ± tarihe bile yazdÄ±rdÄ±.

Åžimdi Leonor'un eÄŸitimi bitmek Ã¼zere... Bundan sonra ne yapacaÄŸÄ± ise bÃ¼yÃ¼k bir merak konusuydu. Sonunda o da belli oldu.





Prenses Leonor, askeri eÄŸitiminin artÄ±k son demlerinde. EylÃ¼l ayÄ±nda ise Ã¼niversite baÅŸlÄ±yor.

Hava Kuvvetleri Akademisi'nde Leonor, solo uÃ§uÅŸ gerÃ§ekleÅŸtiren ilk kadÄ±n Ä°spanyol kraliyet Ã¼yesi olarak tarihe geÃ§ti.





SIRADAN BÄ°R Ã–ÄžRENCÄ° OLACAK

Asturias Prensesi Leonor askeri eÄŸitimi bittiÄŸinde soluÄŸu Ã¼niversitede alacak.

Ä°spanya sarayÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan resmi aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Leonor, Madrid'de bulunan Carlos 3 Ãœniversitesi'nde Siyasi Bilimler eÄŸitimi alacak.

Leonor'un gerÃ§ek hayatla tanÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± orada da devam edecek.

Ä°spanyol Hola dergisine konuÅŸan bir kaynak, Leonor'un Ã¼niversite eÄŸitimi sÄ±rasÄ±nda "diÄŸer sÄ±radan Ã¶ÄŸrenciler" ne yaÅŸÄ±yorsa onu yaÅŸayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Bir baÅŸka deyiÅŸle Leonor, Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi olarak da sÄ±radan biri olarak gÃ¶rÃ¼lecek. TaÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± unvan dÄ±ÅŸÄ±nda arkadaÅŸlarÄ±ndan bir farkÄ± olmayacak.





KANTÄ°NDE YEMEK

Leonor'un yeni okulu ve ailenin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Zarzuela SarayÄ± arasÄ±nda otomobille 25 dakikalÄ±k bir mesafe var. GenÃ§ kÄ±z, sabah saat 09:00'da baÅŸlayacak derslere yetiÅŸmek ve trafiÄŸe takÄ±lmamak iÃ§in erkenden yola Ã§Ä±kacak.

Ä°lk yÄ±lÄ±nda da saat 14:00'e kadar dersleri sÃ¼recek. Ä°ki ders arasÄ±nda sadece 15 dakikalÄ±k molalar var. Leonor da bu kurala uyacak.

EÄŸer Ã¶ÄŸle yemeÄŸi iÃ§in evine gitmek isterse elbette bunu yapabilir. Ama isterse okulun kantininde karnÄ±nÄ± doyuracak.

Ya da isterse dondurulmuÅŸ yiyecek gÃ¶tÃ¼rÃ¼p okulun mikrodalga fÄ±rÄ±nÄ±nda Ä±sÄ±tÄ±p yiyebilecek.

Prenses Leonor'un bu yeni hayatÄ±, yaz tatilinin bitiminde Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki eylÃ¼l ayÄ±nda baÅŸlÄ±yor!

Ã–NCESÄ°NDE PRESTÄ°JLÄ° BÄ°R OKULDA EÄžÄ°TÄ°M GÃ–RDÃœ

Bu arada bir hatÄ±rlatma yapalÄ±m. Leonor, askerlik Ã¶ncesi Galler'deki UWC Atlantik College'da 2021 ile 2023 arasÄ±nda eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼. ArdÄ±ndan kardeÅŸi Sofia da aynÄ± yoldan geÃ§ti ve bu Ã¼nlÃ¼ okuldan diplomasÄ±nÄ± aldÄ±.

Burada bir parantez aÃ§Ä±p UWC Atlantic College'Ä±n gayet prestijli bir okul olduÄŸunu hatÄ±rlatalÄ±m. Hollanda Krali Willem Alexander, kÄ±zlarÄ±ndan Alexia, kardeÅŸi Arianne, BelÃ§ika'nÄ±n gelecekteki kraliÃ§esi Elisabeth'in de burada okudu.





Leonor'un kardeÅŸi Sofia, Ä°spanya yerine yurt dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¼niversite eÄŸitimi gÃ¶rÃ¼yor.





Prenses Leonor bÃ¼yÃ¼dÃ¼kÃ§e her aÃ§Ä±dan babasÄ± Kral Felipe'nin gÃ¶ÄŸsÃ¼nÃ¼ kabartÄ±yor.