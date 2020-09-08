Kanal D’nin yeni sezon tanıtımı yayınlandı!

Tanıtıma renk katan Murat Evgin ve Ayben’in yaptığı “Hayata Umutla Bak” şarkısını iki müzisyen birlikte seslendirdi. “Gözlerini aç, hayata umutla bak, yepyeni bir yolculuk bekliyor seni” sözleriyle bu sezonki rotasını belirleyen Kanal D, “Yeni sezonda Kanal D’yle yepyeni bir yolculuk bekliyor bizi…” diyor.