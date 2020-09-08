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Haber Giriş: 08.09.2020 - 09:45 | Son Güncelleme:

Kanal D’nin yeni sezon tanıtımı yayınlandı!

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Sevilen dizileri, programları, filmleri ve özel içerikleriyle ilgiyle izlenen Kanal D’nin yeni sezon tanıtımı bu akşam ekrana geldi. Kanal D’nin tüm ekran yüzlerinin yer aldığı tanıtım filmi içeriğiyle olduğu kadar rap tarzındaki müziğiyle de dikkat çekti.

Tanıtıma renk katan Murat Evgin ve Ayben’in yaptığı “Hayata Umutla Bak” şarkısını iki müzisyen birlikte seslendirdi. “Gözlerini aç, hayata umutla bak, yepyeni bir yolculuk bekliyor seni” sözleriyle bu sezonki rotasını belirleyen Kanal D, “Yeni sezonda Kanal D’yle yepyeni bir yolculuk bekliyor bizi…” diyor.

 

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