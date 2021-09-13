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Haber Giriş: 13.09.2021 - 07:54 | Son Güncelleme:

Kanal D'den yeni sezona ‘Başrol Sensin’li merhaba

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr

Kanal D, yeni yayın dönemine “Başrol Sensin” sloganıyla start verdi. Kuruçeşme Açıkhava’da yapılan ve çok sayıda konuğun katıldığı muhteşem geceye ünlü isimler şarkılarıyla renk kattı.

Kanal D, yeni yayın dönemine11 Eylül Cumartesi akşamı Boğaz’ın gözde mekanı Kuruçeşme Açıkhava’da düzenlediği muhteşem lansman organizasyonuyla başladı.

Kanal Dden yeni sezona ‘Başrol Sensin’li merhaba

Davetin ardından sahneye çıkan Hüsnü Şenlendirici, Sibel Can ve Hakan Altun, “Şarkılar Seni Söyler” programını ilk kez canlı sundu. Üç sanatçı, hem davetlilere hem de ekran başındakilere müzik ziyafeti yaşattı.


Boğaz manzaralı konser alanında düzenlenen davette buluşan ünlü isimler, uzun aradan sonra ilk kez bir araya geldi. Konuklar, davetin ardından Kanal D’nin sevilen programı “Şarkılar Seni Söyler”i izlemek için konser alanına geçti.

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin programı ilk kez stüdyo dışında ve canlı yayında seyirciyle buluştu.

Kanal Dden yeni sezona ‘Başrol Sensin’li merhaba

Kanal D Ana Haber sunucusu Deniz Bayramoğlu, saz çalıp “Bağışla Sevdiğim” türküsünü okudu

Gecenin bir diğer sürprizi de Kanal D’nin yıldız isimlerinin sahne alarak şarkı söylemesi oldu. Sevilen dizi “Baht Oyunu”nun oyuncuları Aytaç Şaşmaz ve Hande Subaşı, Kanal D Ana Haber sunucusu Deniz Bayramoğlu, “Çok Güzel Hareketler 2”nin yıldızlarından Safa Sarı ve sevilen şarkıcı Ayla Çelik sürpriz şarkılarla geceye renk attı.

Kanal Dden yeni sezona ‘Başrol Sensin’li merhaba

"Baht Oyunu” ekibinden Hande Subaşı, “Ah Ne Günler” ve “Sana Bana Yeter” şarkılarını söyledi

Kanal Dden yeni sezona ‘Başrol Sensin’li merhaba

“Baht Oyunu”nun başrol oyuncuları Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel geceye birlikte geldi

Kanal Dden yeni sezona ‘Başrol Sensin’li merhaba

Kanal D’nin yeni sezondaki iddialı dizisi “Yargı”nın başrol oyuncusu Pınar Deniz, “Dizi için sabırsızlanıyorum” dedi

Kanal Dden yeni sezona ‘Başrol Sensin’li merhaba

Aytaç Şaşmaz, Barış Manço’nun “Kara Sevda” şarkısını seslendirdi.

Kanal Dden yeni sezona ‘Başrol Sensin’li merhaba

Tara De Vries, pembe elbisesiyle kırmızı halının en dikkat çeken ismiydi.

Kanal Dden yeni sezona ‘Başrol Sensin’li merhaba

“Arka Sokaklar”ın Engin Başkomiser’i İlker İnanoğlu da gecedeydi.


TWITTER’DA ZİRVEDE

Yeni yayın dönemi için hazırlanan “Başrol Sensin” temalı tanıtım filmi gecede ilk kez yayınlanırken, #BaşrolSensin etiketi, Twitter’ın zirvesine yerleşti.
Ev sahipliğiniKanal D Genel Müdürü Murat Saygı’nın yaptığı geceye, Revna Demirören, İbrahim-Emra Çarmıklı, Kanal D yöneticileri, Ekrem Çatay, Necati Akpınar, Fatih Aksoy, Abdullah Oğuz, Cemal Okan, Mehmet Yiğit Alp, Fatih Enes Ömeroğlu, Pelin Akad gibi birçok ünlü isim katıldı. 

Kanal Dden yeni sezona ‘Başrol Sensin’li merhaba

Emra-İbrahim Çarmıklı, Revna Demirören

Kanal Dden yeni sezona ‘Başrol Sensin’li merhaba

Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı - Demirören TV Reklam Satış Grup Başkanı Gül Okan

Kanal Dden yeni sezona ‘Başrol Sensin’li merhaba

Ayla Çelik, “Seviyoruz Hâlâ” ve “Bağdat” şarkılarıyla geceye renk kattı.

Kanal Dden yeni sezona ‘Başrol Sensin’li merhaba

“Çok Güzel Hareketler 2”nin yıldızlarından Safa Sarı, Hakan Altun’un sevilen şarkısı “Hani Bekleyecektin”i söyledi.

Kanal Dden yeni sezona ‘Başrol Sensin’li merhaba

Geceye eşi Ece Üner’le katılan Deniz Bayramoğlu, sürpriz yapıp sahneye çıktı. Bayramoğlu, saz çalarak “Bağışla Sevdiğim” türküsünü okudu.

Kanal Dden yeni sezona ‘Başrol Sensin’li merhaba

Nur Tuğba Namlı

Kanal Dden yeni sezona ‘Başrol Sensin’li merhaba

Özlem Yıldız
 
Kanal Dden yeni sezona ‘Başrol Sensin’li merhaba

Kaan Urgancıoğlu

Kanal Dden yeni sezona ‘Başrol Sensin’li merhaba

Alper Eskalen - Aslı Sümen

Kanal Dden yeni sezona ‘Başrol Sensin’li merhaba

Elif Yılmaz

Kanal Dden yeni sezona ‘Başrol Sensin’li merhaba

Serap Korkmaz-Atakan Arslan

Kanal Dden yeni sezona ‘Başrol Sensin’li merhaba

Defne Kayalar - Ali Bilgin

Kanal Dden yeni sezona ‘Başrol Sensin’li merhaba

Fatih Aksoy




 

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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