Kameralarla 11 aylıkken tanışmıştı… Güzelliği laneti oldu, yıllarca aynalardan kaçtı... 60’ıncı doğum gününü bikinili pozlarıyla kutladı

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Hollywood kariyeri en uzun oyunculardan biri Brooke Shields olsa gerek... Daha bir yaşında bir bebekken reklamlarda oynamaya başlayan yıldız isim 11 yaşından beri de filmlerde ve dizilerde yer almaya devam etti. Üstelik onun adı her zaman sadece sinemanın değil dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak anıldı.





60 YAŞINDA BİR EFSANE!

31 Mayıs’ta 60. yaş gününü kutlayan yıldız isim hayatının bu yeni dönüm noktasını plajda verdiği bikinili pozlarıyla kutladı.

Doğum günü için gittiği tatilde çekilen bu pozları Instagram hesabından yayınlayan Brooke Shields gönderisini “Cennette uyandım... ve hayatımın yeni bir on yılına girdim. Bu 60 yaşım! Doğum günümde gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim” mesajıyla paylaştı.

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HER ZAMAN DOĞALLIKTAN YANA OLDU

Yılların izi yüzünde belirse de hâlâ geçmiş yılların güzelliğini taşıyan ünlü oyuncu birçok meslektaşının aksine doğal yaş almayı seçti, yüzüne de vücuduna da hiç müdahale ettirmedi.

Shields 2023'te verdiği bir röportajda yaşlanma konusunda samimi açıklamalar yaparak estetik müdahalelerden korktuğunu ve bu yüzden en basit botoks uygulamalarını bile yaptırmadığını “Kendim gibi görünmemekten korkuyorum” sözleriyle anlatmıştı.





ONA "DÜNYANIN EN GÜZEL KADINI" DİYORLARDI... YILLLARCA AYNALARA KÜSTÜ

Yıllar boyu sinema dünyasının en güzel kadını olarak anılan Brooke Shields bu ünü yüzünden kendine bakmaktan çekinir olduğunu, aynalara düşman hale geldiğini anlatmıştı... Shields kendi görüntüsü ve dillere destan güzelliğiyle de anne olduktan sonra barıştığını itiraf etmişti.

Yüz hatlarının ve görüntüsünün değişmesinden ve kendine yabancılaşmaktan korkan Brooke Shields hiç estetik yaptırmasa da yeni çıkan kremleri ve uygulamaları kullanmaya ve onu bir efsane haline getiren güzelliğini korumak için hâlâ çaba göstermeye devam ediyor.

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60 YILIN 59'UNU KAMERALARIN ÖNÜNDE GEÇİRDİ

Tüm çocukluğunu modellik yaparak reklam sektöründe geçiren Brooke Shields ilk kez 1976’da Alice, Sweet Alice adlı korku filminde oynadı. Yükselen yıldız, Fransız yönetmen Louis Malle'in Pretty Baby (1977) filmindeki rolüyle tüm dünyanın tanıdığı bir isim haline gelecekti.

Filmde Susan Sarandon'ın canlandırdığı bir hayat kadınının kızı olan ve genelevde yaşayan bir çocuğu oynadı.





HOLLYWOOD'UN KARANLIK YÜZÜYLE 12 YAŞINDA TANIŞTI

Bu rol, çekimler sırasında sadece 12 yaşında olan Shields için çok sayıda çıplak sahne içeriyordu. Gösteri dünyasının karanlık yüzüyle, bir çocuk yıldız olmanın bedeliyle daha o zamandan tanışmıştı.

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The Blue Lagoon (1980) (Mavi Göl) ve Endless Love (1981) (Sonsuz Aşk) filmleriyse adeta uzun kariyerinin doruk noktaları olacaktı.

Bu sektöre çocuk yaşta girmenin ve sektörde bir kadın olarak var olmanın korkunç yüzüyle tanışmak zorunda kalan Brooke Shields Hollywood’un karanlık yanlarıyla ilgili olarak suskun kalmadı.

HER ŞEYİ BİR BELGESELDE ANLATTI

2022’de çekilen ve Pretty Baby filmiyler aynı adı taşıyan belgeselde çocukluğunda, genç kızlığında ve ilerleyen yıllarda yaşadığı zorlukları, tacizleri ve hatta tecavüzü açıklıkla anlattı ve kendi durumundaki kadınlara destek çıktı.

Shields, 1993’te o yılların en başarılı ve popüler tenis yıldızlarından olan Andre Agassi ile aşk yaşamaya başlamıştı. 1997’de evlenen çift sadece 2 yıl evli kalıp 1999’da boşandı.

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HAYATININ AŞKINI BULUNCA DÜNYASI AYDINLANDI

Gerçek mutluluğu 24 yıl önce evlendiği ve “hayatımın aşkı” dediği kocası Chris Henchy'yle tanışınca buldu.

Ünlü bir yapımcı olan Chris Henchy’yle Nisan 2001'de evlenen Brooke Shields Mayıs 2003'te şimdi 22 yaşında olan kızları Rowan'ı ve Nisan 2006'da şimdi 19 yaşında olan kızları Grier'i kucaklarına aldılar. O günden beri de Hollywood’un en mutlu çiftlerinden bir olarak parmakla gösterilmeye devam ediyorlar…