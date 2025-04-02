Kameralara hep gülümseyerek baktı ama hayat onu en büyük acılarla sınadı… Önce eşini sonra da kızını aynı hastalığa kurban verdi

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İrlanda’dan çıkan ve Hollywood’un en ünlü yıldızlarından biri olmayı başaran usta aktör elbette en çok beyaz perdede James Bond rolüne hayat vererek tanınmıştı.

Rolünü bir başka oyuncuya devretmiş olsa da hâlâ gönüllerin James Bond’u olarak kalan Pierce Brosnan hem sinemada hem de televizyonda onlarca role hayat verdi. Bir dönem James Bond rölünü canlandıran usta oyuncu Pierce Brosnan pek bilinmese de trajedilerle dolu bir hayat yaşadı

KAMERALARIN ÖNÜNDE HEP GÜLÜMSEDİ AMA…

Kameralar önünde, spot ışıklarının altında mutluluk pozları verse de usta aktör aslında hayatın en büyük acılarını tatmış bir isim.

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Usta oyuncunun ilk eşi Cassandra Harris, 1991'de, henüz 43 yaşındayken yumurtalık kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Brosnan'ın ilk eşi Charlotte daha sadece 43 yaşındayken yumurtalık kanseri nedeniyle hayatını kaybetti

Üstelik çift bu korkunç trajediden sadece bir gün önce 11. evlilik yıl dönümlerini kutlamıştı…

HAYAT ONU EN BÜYÜK ACILARLA SINADI

1980'de Pierce Brosnan’la nikah masasına oturan, arkadaşları ve ailesi tarafından Cassie olarak bilinen Avustralyalı aktris, Pierce ile tanıştığında Charlotte adında bir kızı ve Christopher adında bir oğlu vardı.

Biyolojik babaları Dermot Harris 1986'da öldükten sonra Pierce Brosnan çocukları resmen evlat edindi.

Çift, 1983'te oğulları Sean William Brosnan'ı da kucaklarına aldı.

“İNANILMAZ BİR ACI ÇEKTİM”

Ünlü oyuncu karısını kaybettikten bir yıl sonra verdiği röportajda onun için “Beni olduğum adam, olduğum oyuncu, olduğum baba yaptı. O sonsuza dek varlığımın her zerresine işledi. Her gün yanımda. Böyle biriyle tanıştığım için çok şanslıyım” demişti.

Pierce Brosnan "hayatımın en büyük acısıydı" dediği bu kayıptan 21 yıl sonra da bu kez kızını aynı hastalığa kurban verecekti...

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Pierce Brosnan karısını kaybetmenin inanılmaz bir acı olduğunu, hayatında ilk kez böylesine yas tuttuğunu anlatmıştı.

HER ŞEY BİR BUÇUK SENE SÜRDÜ, ÇOK SEVDİĞİ EŞİ KOLLARINDA SON NEFESİNİ VERDİ

Brosnan eşi Cassandra'nın vücudunda çok hızlı yayılan kanserle 18 ay süren mücadelesini ayrıntılı bir şekilde anlatırken, en küçük oğulları Sean'ın nasıl “doktorculuk oynadığını” ve kemoterapi seanslarından sonra annesinin midesi bulandığında ve yorgun hissettiğinde ona baktığını anlatıyordu.

Pierce Brosnan ne yazık ki kanserle boğuşan eşini onu kollarında tuttuğu sırada kaybetmişti… Çiftin kızları Charlotte da aynı annesi gibi yumurtalık kanserindne öldü... 42 yaşında hayatını kaybeden Charlotte geride iki çocuğunu bıraktı

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21 YIL SONRA BİR BÜYÜK ACI DAHA… KIZINI DA İLK EŞİ GİBİ AYNI HASTALIKTAN KAYBETTİ

Usta aktör yaşadığı bu büyük acıdan sonra Amerikalı gazeteci, yazar, oyuncu ve model Keely Shaye Smith ile yeniden aşkı buldu. Çift 2001’de evlendi. Brosnan’ın bu evliliğinden de Dylan ve Paris adında iki oğulları oldu.

Hayatın acımasızlığı ise peşini bırakmayacaktı. Pierce Brosnan 2013’te, ilk eşinden 21 yıl sonra en büyük kızı Charlotte'ı da kansere kurban verdi.

Charlotte Brosnan da tıpkı annesi gibi yumurtalık kanserine yakalanıp hayatını kaybetti. Öldüğünde sadece 42 yaşındaydı… Önce eşini sonra da kızını kaybeden Pierce Brosnan'ı hayata bağlayan ise yeni bir aşk olacaktı

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KIZINI KAYBETTİ, GERİDE İKİ TORUNU KALDI

Usta aktörün kızı Charlotte da evlenmiş, geride acılı eşini ve Isabella ve Lucas adında iki çocuğunu bırakmıştı.

Pierce Brosnan kızını kaybettikten sonra bir açıklama yapmış ve “Kızım Charlotte kanserle zarafet ve insanlık, cesaret ve onurla savaştı. Güzel sevgili kızımızın kaybıyla kalbimiz ağır. Onun için dua ediyoruz ve bu sefil hastalığın tedavisinin yakında elimizin altında olmasını diliyoruz. Herkese içten başsağlığı dilekleri için teşekkür ediyoruz” demişti.

Yıldız oyuncu ikinci evliliğini Keely Shaye Smith’le yaptı ve bu evlilikten de iki oğlu oldu

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EN BÜYÜK TESELLİYİ İKİNCİ EŞİNDE BULDU

Daha sonra 2017'de Esquire Dergisi'ne verdiği demeçte, onun için en kıymetli iki kadını kaybettikten sonra hayatının sonsuza dek nasıl etkilendiğini anlattı.

“Kimse hayatın acısından kaçamaz” diyen Pierce Brosnan kızını da tıpkı karısı gibi kaybettikten sonra tüm teselliyi geride kalan çocuklarında ve ona zor günlerinde destek olan ikinci eşi Keely Shaye Smith’te buldu. Usta oyuncu hayatta yaşadığı tüm acılarını omuzunda unuttuğu ikinci eşiyle 24 yıldır evli

BABASI DA DAHA BİR ÇOCUKKEN ONU TERK ETMİŞTİ

Pierce Brosnan hayatta böyle acı kayıplar yaşamak bir yana daha küçücükken aileyi terk eden babası Tom yüzünden terk edilmişlik duygusuyla büyümüştü.

Usta aktör onu çocuk yaşta terk eden babasıyla daha sonra 1984 yılında sadece bir kez karşılaştıklarını, birlikte biraz vakit geçirdikten sonra yollarının yeniden ayrıldığını söylemişti.