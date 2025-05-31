Kameralar, sahne, alkışlar geride kaldı... Ünlü şarkıcı vahşi ormanda yeni hayat kurdu... Hava ısınırsa derede serinliyorlar!

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Bazıları bunu alıştıkları konfordan uzaklaşmadan yapıyor... Sebze ve meyvelerini arazilerinde yetiştirseler de yaşam alanlarında her tür konfor var.

Bütün bunlar bir yana, çocukluğundan bu yana spot ışıkları altında yaşayan bir şarkıcı, çiftlik hayatının bir adım ötesine geçti...

İki küçük kızını ve sevgilisini de yanına alıp kelimenin tam anlamıyla balta girmemiş vahşi bir ormanda yeni bir hayat kurdu kendine.

Sık sık da sosyal medyasından bu yeni hayatına dair paylaşımlar yapıyor.

Eski hayatını geride bırakan şarkıcı, sevgilisi ve iki küçük kızıyla tropikal bir ormanda doğal yaşamın keyfini çıkarıyor.

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Teknolojinin ve modern çağların bazı nimetlerinden yararlansa da çiftlikte yaşamaya başlayan ünlülerden daha farklı bir amacı var onun.

Ormanda akıp giden derelerde serinliyor, yağmur altında kucağında çocuğuyla derme çatma köprülerden geçiyor. Sabah yürüyüşlerini şelalelerin sesini dinleyerek yapıyor.

Sadece çok gerektiğinde sert arazi koşullarına uygun aracıyla yaşadığı yerin yakınlarındaki bir markete gidiyor. Sonra yine modernliğin çok uzağındaki doğal yaşamın merkezine dönüyor.

12 YAŞINDAN BERİ KAMERA KARŞISINDA, SPOT IŞIKLARININ ALTINDA

Doğaya sığınan ünlülerden daha farklı adım atan bu kişi bir dönem üyesi olduğu S Club 7 adlı müzik grubuyla tanınan Hannah Spearritt…

Daha 12 yaşındayken bir tiyatro oyununda sahneye çıkarak gösteri dünyasına erken bir giriş yapan 44 yaşındaki Spearritt, partneri Adam Thomas ile birlikte ülkesi İngiltere'yi ardında bırakıp Kosta Rika'da vahşi bir ormanın derinliklerine taşındı.

Bu yılın başından beri yeni bir hayata adım atan çifte küçük kızları, 6 yaşındaki Tora, 4 yaşındaki Taya da eşlik ediyor.

İngiliz şarkıcı Spearrett ve ve sevgilisi Thomas bu kararı verdikten sonra hayatlarını geçirdikleri İngiltere'yi terk ettiler.

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Kosta Rika'yı seçmelerinin de bir nedeni var. İlk kez 2018'de bu ülkeye tatile gittiler ve doğal güzelliklerine aşık oldular. Sonunda Kosta Rika'ya taşındılar.

EVLERİNİN ARKA BAHÇESİNDE ŞELALE BİLE VAR

Şimdi bu Orta Amerika ülkesinde, bir ormanın içinde doğal hayatın keyfini çıkarıyorlar.

Sabahları bütün aile yaşadıkları evin yakınındaki şelalelerde yürüyüşe çıkıyor, sonra ormanda çocukların canı nerede istiyorsa orada oynuyorlar.

Hava sıcak olduğunda ormanın içinde akıp giden dereye girip yüzerek serinliyorlar.

Bütün bunların ardından da ormanın ortasında geniş bir balkonu olan evlerine gidip günün keyfini çıkarıyorlar.

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Çevrelerinde uzanan manzara ise dağların eteklerine yayılmış uçsuz bucaksız orman ve onun sunduğu doğal güzellikler.

ARTIK KENDİNİ BAŞKA TÜRLÜ TANIMLIYOR

Hannah Spearritt, sosyal medya sayfası aracılığıyla yeni hayatından kesitleri de takipçileriyle paylaşıyor.

Şarkıcı, hayatıyla birlikte sosyal medya profilinde kendini tanımladığı satırları da değiştirdi. Orada kendini "Hayatta kalma uzmanı, yaratıcı... Şimdi özgür orman hayatı yaşıyor" diye tanımladı.

Aslına bakılırsa Hannah Spearitt'in ailesiyle birlikte böyle "ilkel" denebilecek bir hayata başlamasının tek amacı büyük kentin karmaşasından kaçmak değil.

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Hannah, sosyal medya takipçilerine de bu orman hayatına geçmekteki en önemli amaçlarının "permakültürü öğrenmek ve topraktan geçinmek olduğunu" belirtti.

Diğer yandan daha önce bu tür bir hayatı deneyenler bunun zorlukları olduğunu da inkar etmiyor.

Çünkü bazen topraktan geçinmek o kadar da kolay olmuyor. Spearritt ve partnerinin yakınlarında yaşayanların belirtitğine göre daha önce sadece topraktan geçinmeye çalışıp çok da başarılı olamayan sonra da çevrede ücretli iş arayanlar da oldu.

Ama görünüşe göre Hannah Spearritt ve sevgilisi Adam Thomas, bu hayat tarzını en azından denemekte kararlı.

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Hannah Spearritt, kimi zaman kucağında çocuğuyla derme çatma köprülerden geçiyor.





Hava sıcak olduğunda serinlemek için ailece dereye girip yüzüyorlar.





Hannah Spearritt ve Adam Thomas'ın amacı sadece büyük kentin karmaşasından kaçmak değil. Aynı zamanda topraktan geçinmeyi yani permakültürü de öğrenmeye çalışıyorlar.





Ailenin ormanda yaşadığı evin geniş bir balkonu var. Manzara ise dağlar ve hemen eteklerinde uzanıp giden orman.

PERMAKÜLTÜR NEDİR? Sürdürülebilir tarım diye özetleyebiliriz. Permakültürün amacı, doğadaki insan yerleşimlerini, doğal ekosistemlerden örneklenen ziraat uygulamaları ve sürdürülebilirlik görüşüne göre uygulayan bir ekolojik tasarım anlayışı. Sürdürülebilir bir sistemde, iş yükü en aza indirilir, atıklar kaynak şekline dönüştürülür ve verim en üst düzeye çıkarılır. Bu ilkeler çiftliklerde, evlerde, bir ölçüde kentsel yerleşimlerde veya herhangi bir ortamda uygulanabilir. Permakültür tasarımının temel amacı; bitki, hayvan ve insanları üretim amaçlı bir araya getirerek, bakımı kolay, sürdürülebilir ve kendi kendine yeten bir düzeni “mümkün olan en küçük alanda” oluşturmaktır.





İLK SAHNE DENEYİMİNİ 12 YAŞINDA YAŞADI

Spearritt, daha 12 yaşındayken Annie adlı yapımda ilk kez sahneye çıkmıştı.

Hannah Spearritt (sağdan ikinci), üyesi olduğu S Club 7 adlı müzik grubuyla da genç bir yetişkin olarak tanındı. Grupta onunla birlikte Tina Barrett, Paul Cattermole, Jon Lee, Bradley McIntosh, Jo O’Meara ve Rachel Stevens da yer alıyordu.

Spearritt, müziğin yanı sıra oyunculukta da adını duyurdu. Primeval, Casualty gibi yapımlarda oynadı. İngiltere'nin en ünlü dizilerinden EastEnders için de kamera karşısına geçti.

Ama artık onun için bütün bunlar geçmişte kaldı.

Spearritt için İngiltere'de spot ışıkları altında sürdürdüğü hayat geride kaldı.





Öyle ki artık makyaj yapmayı bile bıraktı.