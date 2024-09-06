Artık şanda şöhrette gözü yok! Efsane oyuncuyu yanından geçenler bile tanımadı

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Bazıları işin bu "pırıltı" kısmını günlük hayatlarına da yayar. Markete giderken bile en şık günlük giysilerine bürünür, spor salonundan çıkarken kimse onların az önce içeride kan-ter içinde egzersiz yaptığını fark etmez.

Ama bazıları var ki onlar kamera karşısında ya da günlük hayatta kimse tarafından tanınmamak için sanki özel bir çaba harcarlar.

Özellikle de belli bir yaşa ve olgunluğa gelip şöhretin tadını yıllarca çıkaranlar...

Onlar artık rahatça sokaklarda gezmek, sıradan insan olmanın keyfini sürmek isterler.

İşte bunlardan biri geçtiğimiz gün paparazzi objektiflerine takıldı. Kelimenin tam anlamıyla tanınmaz haldeydi. Üstelik daha mesleğinden tam olarak emekliye bile ayrılmadığı halde!

Sadece oynadığı filmlerle değil aşk hayatıyla da hep gündemin ilk sıralarında yer alan deneyimli oyuncu, köpeğini gezdirirken görüntülendi.

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Meslekleri gereği fotoğrafçılar onu tanısa da yanından gelip geçen hiç kimse onun Hollywood'un bir dönemine damgasını vuran ünlü oyuncu olduğunun farkına bile varmadı.

YANINDAN GEÇENLER BİLE TANIMADI

Los Angeles'taki gezisinde belki de filmlerini hayranlıkla izleyenlerin yanından sessiz sedasız geçip gittiği bu ünlü oyuncu Sally Field'dan başkası değildi.

Ayağında spor ayakkabıları, üzerinde bir günlük tişört ve gömlek, başında da güneşten korunmak için şapkası bulunan Field, sevimli köpeğini gezdiriyordu o gün.

Saçlarını şapkanın altına gizleyen Field'ın yüzünde bir gram makyaj bile yoktu.

Ünlü oyuncu görünüşe bakılırsa kameraların kendisine yönelmesinden de pek hoşlanmadı. Yüzündeki ciddi ifadeyi hiç değiştirmeden yoluna devam etti.

Sally Field, günlük hayatında kırmızı halıda ya da kamera karşısında olduğundan çok farklı bir görüntü sergiledi.





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ONA 'HOLLYWOOD'UN MİLLİ HAZİNESİ' DİYORLAR

Genç yaşından bu yana Hollywood'un yıldızları arasında yer alan Sally Field, 1980'de Norma Rae, ondan beş yıl sonra Places in The Heart ile en iyi kadın oyuncu dalında Oscar kazandı. Onun yanı sıra koleksiyonunda çok sayıda Altın Küre ve Emmy Ödülü de bulunuyor.

Şöyle bir bakıldığında Sally Field, birkaç kuşaktan sinema seyircisinin hafızasına çoktan kazınmış durumda.

Çelik Manolyalar, Forrest Gump, Lincoln, Müthiş Dadı, Müthiş Baba, Yuvaya Dönüş, Kızım Olmadan Asla.. Kısacası onun rol aldığı filmleri sıralamaya kalksak sayfalar yetmez.

Işıltılı kahverengi saçları, güzel gülümsemesi ve canlandırdığı karakterlerle Hollywood'un ulusal hazinelerinden biri olarak anılıyor Field.

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Üstelik 77 yaşına gelmesine rağmen daha emekli olmuş bile değil. Şu sıralarda Shelby Van Pelt'in romanından uyarlanan Remarkably Bright Creatures'da rol almaya hazırlanıyor.

Diğer yandan Sally Field, yaklaşan ABD seçimlerinde de Kamala Harris'in önde gelen destekçilerinden biri. Hatta bu yüzden uzun süre ara verdiği Instagram kullanımına bile geri döndü.

YAŞ AYRIMCILIĞINA KARŞI MÜCADELE EDİYOR

Onun aktivist olduğu tek konu da bu değil üstelik. Üç çocuk annesi Field, bir yandan da Hollywood'daki yaş ayrımcılığı konusuyla mücadele ediyor. Katıldığı bir sohbet programında bu konuda yaşadıklarını da saklamadan anlattı Field.

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Deneyimli oyuncu Hollywood'un yaş alan kadın oyunculara bakışını şu cümlelerle dile getirdi: "Herhangi bir yaştaki kadın hakkında yazılmış çok az gerçek hikaye var, ancak kesinlikle, kesinlikle yaşlandıkça, giderek daha az, giderek daha az, giderek daha az oluyor. Oysa anlatabileceğiniz çok daha fazla hikaye var" dedi.

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'O HALA BENİM HAYATIMIN AŞKI'

Sally Field, bugüne kadar iki kez evlendi. İlk evliliğini 1968 ile 1975 arasında Steven Craig ile yaptı. 1984 yılında hayatını birleştirdiği Alan Greisman'dan da 1994 yılında boşandı.

Evliliklerinden üç tane çocuğu olan Field aynı zamanda dört tane de torun sahibi.

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Ama onun özel hayatında en az kariyeri kadar konuşulan bir aşk daha var.

Döneminin en yakışıklı oyuncularından biri olarak nitelendirilen Burt Reynolds ile yaşadığı ilişkinin fırtınası sadece kendi hayatını değil, magazin gündemini de salladı.

Sally Field ile Burt Reynolds, 1976 ile 1980 yılları arasında dört yıllık bir ilişki yaşadılar. Onunla birlikte olmaya başladığında Field, Steven Craig ile evliliğini üç yıl önce bitirmişti.

Reynolds'tan ayrıldıktan sonra da 1984 ile 1994 arasında Alan Greisman ile bir evlilik yaptı. Her ne kadar Burt Reynolds ile evlenmemiş olsa onun Sally Field için yeri başkaydı.

Usta oyuncu bu durumu da Burt Reynolds'ın 2018 yılındaki ölümünün ardından "o hâlâ benim hayatımın aşkı" diyerek tanımlamıştı. Field bu konuda "Burt ile geçirdiğim yıllar asla aklımdan çıkmıyor. Ben yaşadığım sürece kişisel tarihimde ve kalbimde hep olacak" diye konuşmuştu.

Sally Field'ın kariyerinde iki tane Oscar ve başka sayısız ödül de var.