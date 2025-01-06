Yasak aşk stüdyoda başlamıştı... Senin için yuvamı yıktım... Bir evlilik teklifini hak ettim artık!

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Good Morning America adlı programı sunan ikili önce birlikte çalıştıkları ekip arkadaşlarından bile gizledikleri bir aşka düştüler.

Elbette gerçek uzun süre gizli kalmadı... Onların gizli aşkı ortaya çıktı. Bu durum da evliliklerine mal oldu.

Amy Robach, 2010'da evlendiği Andrew Shue'dan, T.J Holmes da tesadüf bu ya yine onunla aynı yıl evlendiği Marilee Fiebig'den boşandı...

Bir başka çarpıcı ayrıntı, yasak aşkın her ikisinin de ikinci evliliğini yıkmış olmasıydı.

ARTIK BİR EVLİLİK TEKLİFİ BEKLİYOR

Robach ile Holmes birlikte bir hayat kurdular.

Ama şimdi çiftin cephesinden gelen haberlere bakılırsa Amy Robach, uğruna ikinci eşinden boşandığı, hatta parasını pulunu, malını mülkünü kaybettiği sevgilisi T.J Holmes'tan bir evlilik teklifi bekliyor.

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Ok dergisinin çifte yakın kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre Amy Robach, Holmes uğruna ailesini, evliliğini tehlikeye attı.

Onunla gizli gizli yasak aşk yaşadı. Zaten bu işin sonunda da kocasıyla yollarını ayırdı. İşte bu yüzden ve aradan geçen bunca zamandan sonra sevgilisinin artık kendisine evlenme teklif etmesini bekliyor.

Aslına bakılırsa T.J Holmes da evlilik konusuna fazla uzak değil. İkili, birlikte hazırlayıp sundukları podcast yayınında bu konuya da değindi.

Önceleri kaçarak herkesten gizli evlenmeyi düşündüklerini bile saklamadılar.

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GEREKİRSE ULTİMATOM VERECEK

Çifte yakın kaynaklara bakılırsa T.J Holmes sevgilisi Amy Robach ile nerede ve ne zaman evleneceği konusunda net bir sonuca varıp doğru karara ulaşmak istiyor.

Robach ile Holmes'a yakın kaynakların altını çizdiği başka bir ayrıntı daha var.

Buna göre Robach böyle geleceği belirsiz bir ilişkinin içinde olmak istemiyor. Onun arzusu, uğruna evliliğini yıktığı Holmes ile sağlam bir yuva kurmak.

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Hatta ileri sürüyenlere göre eğer Holmes bu konuda elini çabuk tutmazsa ültimatom vermeyi bile planlıyor.

AŞKLARINI SAKLAMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPTILAR

Good Morning America adlı programı birlikte sunarken birbirlerine aşık olan Robach ile Holmes, başlangıçta magazin gündeminin ilk sıralarına yerleşmemek için ellerinden gelenin fazlasını yaptılar.

Aşklarını saklayabildikleri kadar sakladılar.

Ama her zamanki gibi gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir alışkanlığı vardı. Onların yasak aşkı da katıldıkları bir spor etkinliğinde gün yüzüne çıktı.

Sonra elbette evlilikleri bitti ve artık aşklarını rahat rahat yaşamaya başladılar.

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ESKİ EŞLERİ DE BİRBİRLERİNE AŞIK OLDU

Bu skandal aşkın ortaya çıkmasından sonra TV kanalından ayrılan çift şimdi Amy &T.J adlı bir podcast yayını sunuyor. Orada da zaman zaman ilişkileriyle ilgili bazı ayrıntıları gündeme getiriyorlar.

Bu arada bu yasak akla ilgili aşka bir çarpıcı ayrıntı daha var.

O da Robach ile Holmes'un eski eşlerinin birbirlerini teselli ederken aşka düşüp ilişki yaşamaya başlaması.

Bir başka deyişle söylersek kamera arkasında yaşanan bu ihanet bir değil iki aşk doğurdu.

Amy Robach ilk evliliğini Tim McIntosh ile yapmıştı. 2010 yılında Andrew Shue ile yaptığı ikinci evliliği ise T.J Holmes aşkı yüzünden bitti.

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Holmes ise Amy Ferson ile ilk evliliğini yaptı. Sonra Marilee Fiebig ile hayatını birleştirdi. Fakat o evliliğini bitiren Robach ile yaşadığı aşk oldu.





Robach ve Holmes'un eski eşleri de teselliyi birbirlerinde bulurken aşka düştüler.