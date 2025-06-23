Kalpten seven karÄ±sÄ±nÄ± elinden kaÃ§Ä±rdÄ±.. Ondan boÅŸandÄ±ÄŸÄ±ma Ã§ok piÅŸmanÄ±m

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Yine deÂ sonrasÄ±nda eski karÄ±sÄ±ndan o kadar bÃ¼yÃ¼k dostluk gÃ¶rdÃ¼ ki insanÄ±n Ã¶z kardeÅŸi bile bu kadarÄ±nÄ± yapmaz...

KÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlarÄ±nÄ±n penÃ§esine dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nde de bir sonra yaptÄ±ÄŸÄ± evliliÄŸin bitiÅŸinde de hep onu buldu yanÄ±nda.

BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n sonucunda da artÄ±k kendini tutamadÄ± ve Ã§ocuklarÄ±nÄ±n annesinden boÅŸandÄ±ÄŸÄ±na piÅŸman olduÄŸunu itiraf etti.

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FÄ°LM SETÄ°NDE BAÅžLAYAN AÅžK

Bu Ã¶ykÃ¼nÃ¼n kahramanlarÄ± Jennifer Garner ile Ben Affleck.

Eski Ã§iftin, film setinde baÅŸlayan aÅŸkÄ± Ã¶nce evliliÄŸe uzandÄ±.Â Ama gayet olaylÄ± bir ÅŸekilde 2018 yÄ±lÄ±nda resmen boÅŸandÄ±lar.

Ama dostluklarÄ± bitmedi. BaÅŸlarda herkes sadece Ã§ocuklarÄ±nÄ±n hatÄ±rÄ±na olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nse de aslÄ±nda Ã¶yle deÄŸildi. Ben Affleck ile Jennifer Garner'Ä±n dostluklarÄ± gerÃ§ekti.

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Åžimdi ise sÃ¶ylenenlere gÃ¶re Ben Affleck, Jennifer Garner'Ä± kaybettiÄŸi iÃ§in Ã¼zgÃ¼n...'Ondan boÅŸandÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in piÅŸmanÄ±m' itirafÄ±nda bile bulundu. Ãœstelik bunu son birkaÃ§ yÄ±ldÄ±r rÃ¶portajlarÄ±nda bile sÃ¶ylÃ¼yor.

Affleck, bir sÃ¼re Ã¶nce New York Times'a verdiÄŸi rÃ¶portajda "Jennifer Garner'dan boÅŸanmak hayatÄ±mÄ±n en bÃ¼yÃ¼k piÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±ydÄ±" diye konuÅŸtu...

Sonra da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: UtanÃ§ gerÃ§ekten zehirlidir. HiÃ§bir olumlu sonucu yoktur. Sadece dÃ¼ÅŸÃ¼k Ã¶z saygÄ± ve kendinden nefret etme gibi zehirli, korkunÃ§ bir duygunun iÃ§inde kaynar" dedi.

YAPTIÄžI HATALARI Ä°YÄ° BÄ°LÄ°YOR

Affleck'in Garner ile boÅŸanmasÄ±nÄ±n sebeplerinden biri de kiÅŸisel sorunlarÄ±ydÄ±. RÃ¶portajda aktÃ¶r, alkolle ilgili birÃ§ok sorunu olduÄŸunu sÃ¶yledi.

"Uzun bir sÃ¼re nispeten normal bir ÅŸekilde iÃ§tim. Olan ÅŸey, evliliÄŸim daÄŸÄ±lmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda daha fazla iÃ§meye baÅŸlamamdÄ±."

"Elbette iÃ§ki iÃ§mem daha fazla evlilik sorununa yol aÃ§tÄ±. BaÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±klar, nÃ¼ksetmeler ve kendimi cezalandÄ±rma konusunda takÄ±ntÄ±lÄ± olmak benim iÃ§in saÄŸlÄ±klÄ± deÄŸil. Kesinlikle hatalar yaptÄ±m. Kesinlikle piÅŸman olduÄŸum ÅŸeyler yaptÄ±m. Ama ayaÄŸa kalkmalÄ±, bundan ders Ã§Ä±karmalÄ±, daha da fazlasÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenmeli, devam etmeye Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±sÄ±nÄ±z" diye ekledi aktÃ¶r.

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BU TUHAF AÃ‡IKLAMA HERKESÄ° KIZDIRDI

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Affleck, Garner ile boÅŸandÄ±ktan sonra onunla ilgili olumsuz aÃ§Ä±klamalar da yapmÄ±ÅŸtÄ±. Ben Affleck, alkol baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n nedenlerinden birini ÅŸÃ¶yle aÃ§Ä±kladÄ± katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir programda:

"Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu evlilikte kendimi tuzaÄŸa dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ, kapana kÄ±sÄ±lmÄ±ÅŸ hissediyordum. SÃ¼rekli olarak 'AyrÄ±lamam, Ã§Ã¼nkÃ¼ Ã§ocuklarÄ±m var. Ama mutlu deÄŸilim, ne yapmalÄ±yÄ±m?' diye soruyordum. YaptÄ±ÄŸÄ±m ÅŸey bir ÅŸiÅŸe alkollÃ¼ iÃ§ki tÃ¼ketmek ve sonunda kanepede uyuyakalmaktÄ±" diye konuÅŸtu. AslÄ±nda alkolÃ¼n, sorunlarÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±nda olduÄŸunu da sÃ¶zlerine ekledi Affleck.

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Jennifer Garner ile kendisinin, evliliklerinin sÃ¼rmesi iÃ§in defalarca Ã§aba harcadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da vurguladÄ± Affleck. "Ã‡abaladÄ±k, Ã§abaladÄ±k, Ã§abaladÄ±k. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã§ocuklarÄ±mÄ±z vardÄ±. Ama ikimiz de bu durumun Ã§ocuklarÄ±mÄ±za iyi bir evlilik Ã¶rneÄŸi sunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hissediyorduk" diyerek sÃ¶zlerini. Bu aÃ§Ä±klamada da o dÃ¶nemde Affleck'in bÃ¼yÃ¼k tepki almasÄ±na neden oldu.

Ama belli ki oyuncu, boÅŸandÄ±ÄŸÄ± karÄ±sÄ±nÄ±n deÄŸerini sonradan anladÄ±.

Ben Affleck, bir sonraki karÄ±sÄ± Jennifer Lopez'den ise hiÃ§ sÃ¶z etmiyor... Zaten iddialara gÃ¶re onun hayatÄ±ndan tamamen Ã§Ä±kÄ±p gitmesi Affleck iÃ§in en bÃ¼yÃ¼k mutluluk olacak.Â

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