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Kalpleri bir çift altın yüzükle birbirine bağlandı... Alyanslar gizlice takıldı, dedikodular zincirinden boşaldı

Güncelleme Tarihi:

#Gigi Hadid#Bradley Cooper#Irina Shayk
Kalpleri bir çift altın yüzükle birbirine bağlandı... Alyanslar gizlice takıldı, dedikodular zincirinden boşaldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2026 14:44

İki yılı aşkın süredir gösteri dünyasının en çok ilgi çeken çifti 31 yaşındaki top model Gigi Hadid ile kendisinden 20 yaş büyük oyuncu sevgilisi Bradley Cooper.

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Başlarda ilişkilerini gizleyen çift, sonradan her yerde el ele göz göze görüntü vermeye başladı. Yine de özel hayatlarını mümkün olduğunca meraklı gözlerden uzakta tutmaya çabalıyorlar.

Kalpleri bir çift altın yüzükle birbirine bağlandı... Alyanslar gizlice takıldı, dedikodular zincirinden boşaldı

PARMAKLARDAKİ ALYANSLAR GÖZDEN KAÇMADI
xOnlar bunca uğraşadursun  Gigi Hadid ile Bradley Cooper önceki gün bir anda gündemin ilk sıralarına yerleşti.

Bunun nedeni de sol ellerinin yüzük parmaklarına takılı olan alyanslardı. Bu iki yüzük, çiftin gizlice evlendiği dedikodularının ortaya atılmasına neden oldu.

Kalpleri bir çift altın yüzükle birbirine bağlandı... Alyanslar gizlice takıldı, dedikodular zincirinden boşaldı

Hadid ile Cooper Paris'te bir spor salonundan çıkarken görüntülendi.
Kalpleri bir çift altın yüzükle birbirine bağlandı... Alyanslar gizlice takıldı, dedikodular zincirinden boşaldı

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İkisinin de sol elinin yüzük parmağındaki alyanslar, aşıkların gizlice evlendiği söylentilerini alevlendirdi.

Kalpleri bir çift altın yüzükle birbirine bağlandı... Alyanslar gizlice takıldı, dedikodular zincirinden boşaldı
Jennifer Esposito ile kısa bir evlilik yapan Cooper, sol elinin yüzük parmağındaki alyansı gururla taşıyordu.
Kalpleri bir çift altın yüzükle birbirine bağlandı... Alyanslar gizlice takıldı, dedikodular zincirinden boşaldı


Aynı yüzük hem Hadid'in hem de Cooper'ın parmağında bulunuyor.

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EL ELE SPOR SALONUNDAN ÇIKTILAR
Hadid ile Cooper, önceki gün Paris'te spor salonundan çıkarken görüntülendi. İkisi de spor kıyafetler içindeydi ve birlikte egzersiz programlarını tamamlamışlardı.

Çıkışta kapıdaki görevliyle sohbet ettikleri sırada da parmaklarındaki alyanslar dikkatlere takıldı.

Kalpleri bir çift altın yüzükle birbirine bağlandı... Alyanslar gizlice takıldı, dedikodular zincirinden boşaldı

Gigi Hadid ile Bradley Cooper sonra da Eyfel Kulesi yakınlarında bir romantik yemek çıkışında görüntülendi. Parmaklarında yine alyansları vardı.

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Kalpleri bir çift altın yüzükle birbirine bağlandı... Alyanslar gizlice takıldı, dedikodular zincirinden boşaldı

GİZLİ EVLİLİK SÖYLENTİLERİ DİNMEK BİLMİYOR
Spor salonunun dışında kendilerini bekleyen paparazzi ordusunun objektiflerine yakalanan görüntülerde hem Gigi Hadid'in hem de Bradley Cooper'ın sol ellerinin yüzük parmağındaki alyanslar açıkça görülüyor.

Hadid ile Cooper, sonra el ele tutuşup yollarına devam ettiler.

Mutlu çift, son olarak Taylor Swift ile Travis Kelce'nin New York'taki düğününde birlikte görülmüşlerdi.

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İKİSİ DE İLİŞKİLERİNİ CİDDİYE ALIYOR
Hadid ile Cooper'ın ilişkilerini ciddiye aldıkları ve ömür boyu beraberlik düşündükleri epeydir konuşuluyordu.

Bu yüzden de sol ellerinin yüzük parmaklarındaki bir örnek alyanslar ünlü çiftin meraklı gözlerden uzakta evlenmiş olabileceği iddialarını güçlendirdi.

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Kalpleri bir çift altın yüzükle birbirine bağlandı... Alyanslar gizlice takıldı, dedikodular zincirinden boşaldı

ÇOCUKLARI ÇOKTAN KARDEŞ GİBİ OLDU
Gigi Hadid'in eski sevgilisi Zayn Malik ile ilişkisinden Khai adında beş yaşında bir kızı bulunuyor. Bradley Cooper ise eski nişanlısı Irina Shayk ile ilişkisinden 9 yaşında Lea adlı bir kız babası.

Bu iki küçük kız epeydir birbirlerini tanıyor ve söylenenlere göre de gayet iyi geçiniyor. 

Bu arada Hadid ile Cooper'ın ortak bir çocuk istediği bir süredir çiftin cephesinden gelen söylentiler arasında.

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Cooper ile Shayk'ın kızı Lea, kamera karşısında büyüyor. Gigi Hadid ise kızının yüzünü göstermemekte kararlı.

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#Gigi Hadid#Bradley Cooper#Irina Shayk

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