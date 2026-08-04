Kalpleri bir çift altın yüzükle birbirine bağlandı... Alyanslar gizlice takıldı, dedikodular zincirinden boşaldı

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Başlarda ilişkilerini gizleyen çift, sonradan her yerde el ele göz göze görüntü vermeye başladı. Yine de özel hayatlarını mümkün olduğunca meraklı gözlerden uzakta tutmaya çabalıyorlar.



PARMAKLARDAKİ ALYANSLAR GÖZDEN KAÇMADI

xOnlar bunca uğraşadursun Gigi Hadid ile Bradley Cooper önceki gün bir anda gündemin ilk sıralarına yerleşti.

Bunun nedeni de sol ellerinin yüzük parmaklarına takılı olan alyanslardı. Bu iki yüzük, çiftin gizlice evlendiği dedikodularının ortaya atılmasına neden oldu.







Hadid ile Cooper Paris'te bir spor salonundan çıkarken görüntülendi.

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İkisinin de sol elinin yüzük parmağındaki alyanslar, aşıkların gizlice evlendiği söylentilerini alevlendirdi.







Aynı yüzük hem Hadid'in hem de Cooper'ın parmağında bulunuyor.



EL ELE SPOR SALONUNDAN ÇIKTILAR

Hadid ile Cooper, önceki gün Paris'te spor salonundan çıkarken görüntülendi. İkisi de spor kıyafetler içindeydi ve birlikte egzersiz programlarını tamamlamışlardı.

Çıkışta kapıdaki görevliyle sohbet ettikleri sırada da parmaklarındaki alyanslar dikkatlere takıldı.



Gigi Hadid ile Bradley Cooper sonra da Eyfel Kulesi yakınlarında bir romantik yemek çıkışında görüntülendi. Parmaklarında yine alyansları vardı.

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GİZLİ EVLİLİK SÖYLENTİLERİ DİNMEK BİLMİYOR

Spor salonunun dışında kendilerini bekleyen paparazzi ordusunun objektiflerine yakalanan görüntülerde hem Gigi Hadid'in hem de Bradley Cooper'ın sol ellerinin yüzük parmağındaki alyanslar açıkça görülüyor.

Hadid ile Cooper, sonra el ele tutuşup yollarına devam ettiler.

Mutlu çift, son olarak Taylor Swift ile Travis Kelce'nin New York'taki düğününde birlikte görülmüşlerdi.

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Hadid ile Cooper'ın ilişkilerini ciddiye aldıkları ve ömür boyu beraberlik düşündükleri epeydir konuşuluyordu.



Bu yüzden de sol ellerinin yüzük parmaklarındaki bir örnek alyanslar ünlü çiftin meraklı gözlerden uzakta evlenmiş olabileceği iddialarını güçlendirdi.

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ÇOCUKLARI ÇOKTAN KARDEŞ GİBİ OLDU

Gigi Hadid'in eski sevgilisi Zayn Malik ile ilişkisinden Khai adında beş yaşında bir kızı bulunuyor. Bradley Cooper ise eski nişanlısı Irina Shayk ile ilişkisinden 9 yaşında Lea adlı bir kız babası.



Bu iki küçük kız epeydir birbirlerini tanıyor ve söylenenlere göre de gayet iyi geçiniyor.

Bu arada Hadid ile Cooper'ın ortak bir çocuk istediği bir süredir çiftin cephesinden gelen söylentiler arasında.

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