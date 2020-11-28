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Kalp krizinden sonra zatürre
13 Kasım’da katıldığı bir televizyon programında kalp krizi geçirince hastaneye kaldırılan Mustafa Topaloğlu, gördüğü tedavinin ardından taburcu olmuştu. Topaloğlu bu kez de zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırıldı.
Derya Topaloğlu, eşinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi: “Kalp krizi tedavisi sonrası taburcu edildik ama hastanede poliklinikler arasında gidip gelirken ve ameliyathanede Mustafa soğuk aldı. O yüzden zatürre başlangıcı yaşamış. Ağır bir zatürreden döndük. Şu an 8 gündür tedavi gördüğümüz hastaneden ayrılıp eve gidiyoruz. Mustafa çok iyi.”
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