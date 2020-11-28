Kalp krizinden sonra zatürre

Derya Topaloğlu, eşinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi: “Kalp krizi tedavisi sonrası taburcu edildik ama hastanede poliklinikler arasında gidip gelirken ve ameliyathanede Mustafa soğuk aldı. O yüzden zatürre başlangıcı yaşamış. Ağır bir zatürreden döndük. Şu an 8 gündür tedavi gördüğümüz hastaneden ayrılıp eve gidiyoruz. Mustafa çok iyi.”