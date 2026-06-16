Kalp krizi geçiren efsane şarkıcıdan haber geldi: Komadan uyandı ama durumu düzelmedi

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Geçirdiği ölümcül bir bağırsak enfeksiyonu yüzünden hastaneye kaldırılan ve yapay komaya sokulan Bonnie Tyler’ın uyandığı açıklandı.

Hayat mücadelesi verirken tüm konserleri iptal edilen ve hayranlarının uzun süredir müjdeli haber beklediği Bonnie Tyler komadan uyandı ancak 75 yaşındaki şarkıcının ekibinden gelen açıklamalar pek de iç açıcı olmadı…

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Hastanede komadayken kalbi duran ve sonradan geçirdiği kalp krizinin ardından kurtarıldığı açıklanan efsane şarkıcının komadan uyanmış olsa da durumunun kritik olduğu ve ciddiyetini koruduğu bildirildi.

"Total Eclipse of the Heart" şarkısıyla hafızalara kazınan şarkıcı bağırsak enfeksiyonu yüzünden ölümden dönmüş, bir de o haldeyken kalp krizi geçirmişti.

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Bonnie Tyler, rahatsızlandığı Portekiz'in Faro kentinde yoğun bakımda tutuluyor.

Bonnie Tyler'ın menajeri hastaneye kaldırıldıktan sonra "Bonnie, iyileşmesine yardımcı olmak için doktorları tarafından uyutularak komaya sokuldu. Hepinizin ona geçmiş olsun dileklerini ilettiğini ve bu zor dönemde mahremiyetine saygı gösterilmesini rica ediyoruz" diyerek açıklama yapmış, ertesi ay, ameliyatın komplikasyonları nedeniyle Tyler yapay komaya alınmıştı.

Bağırsaklarında ciddi bir yırtık oluşan ve ölümden dönen ünlü şarkıcı doktorların birkaç hafta önce onu komadan çıkarmaya çalıştıkları sırada kalp krizi geçirip kalbi bir süre durduktan sonra hayata döndürülmüştü.