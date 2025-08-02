Kalp ağrısı ne taç dinler ne taht! Sabaha kadar gözyaşı döktü

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Ülkenin, artık 34 yaşına gelmiş olan gelecekteki kralı gencecik, güzeller güzeli bir kızla evlenecekti...

1981 yılının 29 Temmuz günü gerçekten de unutulmaz oldu. Sadece o gösterişli düğün yüzünden değil... Sonrasında yaşanan trajik olaylar yüzünden aynı zamanda...

'UĞURSUZ' DÜĞÜNÜN ÜZERİNDEN 44 YIL GEÇTİ

Büyük olasılıkla herkes anladı Diana Spencer ile o dönemde veliaht olan Prens Charles'ın düğününden söz ettiğimizi... 1981 yılında başlayan o evlilik, sırasında Diana ile Charles, iki erkek evlat sahibi oldu. Bir başka deyişle tahtın geleceğini kurtardılar..

Evlilikleri için aynı şeyi söylemek zor elbette. Başlarda belki her şey iyi niyete başladı ama öyle gitmedi. Çift, 1992 yılında boşandı.

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Diana'nın gelinliği başta olmak üzere birçok açıdan o döneme tanık olanların da olmayanların da hafızasına kazınan o düğünle ilgili birçok perde arkası bilgi yeni yeni ortaya çıkıyor.

Bunlardan biri de Charles'ın, Diana ile evlenmeden bir gece önce yaşadıklarıyla ilgili...

ASLINDA İKİSİ DE EVLENMEK İSTEMEMİŞ

Artık herkesin bildiği gibi aslında Diana Spencer, düğünden hemen önce bunun çok da doğru bir evlilik olmadığını anladı.. Hatta kendini mezbahaya götürülen bir kurbanlık gibi hissettiğini bile söyledi. Ama artık yapacak bir şey yoktu. Ülkenin gelecekteki kralının düğünü böyle son anda iptal edilemezdi.

Turner'ın anlattığına göre Diana son anda Charles ile evlenme konusunda isteksizdi. Hatta bu konuda ablasıyla konuşmuştu. Ancak her şey hazırdı. Üzerinde birlikte çekilen fotoğraflarının bulunduğu hatıra eşyalar bile!

Sonunda evlilik gerçekleşti zaten.

Bir kraliyet uzmanı olan Ian Pelham Turner'a göre düğünden bir önceki gece ağlayan tek kişi Diana Spencer değildi... Charles da evlenmesinden bir önceki gece sabahlara kadar gözyaşı dökmüştü. Çünkü gönlündeki asıl kadın Camilla Parker Bowles'du.

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AİLE BASKISIYLA EVLENMİŞ

Sonrasında Diana'nın hiç unutamadığı kalbini kıran başka bir adım attı... Camilla'nın kendisine hediye ettiği üzerinde "C" harfi yazılı olan kol düğmelerini taktı. Böylece Diana ile evlendiği düğüne sevgilisi Camilla'yı dahil etti.

Bu ağlama ayrıntısı "Prens Charles: Muhtemel Olmayan Bir Yaşamın Tutkuları ve Paradoksları" adlı biyografiye de konu oldu. Buna göre Charles, Diana ile evlenmek konusunda baskı hissediyordu ve o zamanlar evli olduğu Camilla'ya olan aşkı konusunda hâlâ kararsızdı," diye yazdı haberde. "Hatta düğününden önceki gece bile bu yüzden ağlamıştı."

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MODERN ÇAĞLARDA AİLE ÜYELERİ ÇOK ŞANSLI

Uzmanlara göre günümüzün kraliyet ailesi üyeleri bu konuda çok şanslı. Örneğin Prens Harry, boşanmış bir kadın olan Meghan Markle ile evlenebildi...

Prenses Beatrice, evlenmeden çocuk sahibi olan Edoardo Mapelli Mozzi ile yuva kurdu.

Şimdi de Peter Phillips, başından bir evlilik geçmiş olan Harriet Sperling ile nişanlandı. Yani günümüzde aile üyelerinin sevdikleriyle hayat kuramadıkları için kalp ağrısı çekmeleri söz konusu değil.

Bir başka deyişle kraliyet ailesi üyeleri görevleriyle aşkları arasında kalmak zorunda değil artık.

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Nitekim Charles da bir keresinde bir arkadaşına Diana ile babası Prens Philip'in zoruyla evlendiğini söylemişti. Anlattığına göre bunun nedeni de aşk değil kraliyet geleneklerine uymaktı. Çünkü geleceğin kralının evlenip boşanmış bir kadınla evlenmesi çok da mümkün değildi.

Ama sonuç olarak Diana ile Charles evliliği acı bir şekilde bitti. Kocasından bulamadığı sevgiyi başkalarında arayan Diana gencecik yaşında öldü.

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Charles ile Camilla ise yıllar sonra 2005'te muratlarına erdi. Hatta bir zamanlar kimsenin sevmediği Camilla, kocasıyla birlikte taç giyip "Kraliçe" unvanıyla anılır oldu.