MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin Haberleri‘Kalitesiz kadın, nankör kadın" Yeşim Salkım bu sözleri affetmedi
GeriMagazin ‘Kalitesiz kadın, nankör kadın" Yeşim Salkım bu sözleri affetmedi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 07.02.2020 - 10:16,Son Güncelleme:/

‘Kalitesiz kadın, nankör kadın" Yeşim Salkım bu sözleri affetmedi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Kalitesiz kadın, nankör kadın" Yeşim Salkım bu sözleri affetmedi

Şarkıcı Yeşim Salkım, Instagram'da kendisine ‘Nankör kadın, kalitesiz kadın’ diyen kullanıcı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Şarkıcı Yeşim Salkım, kendisine Instagram hesabı üzerinden hakaret eden kullanıcı hakkında suç duyurusunda bulundu. Yeşim Salkım’ın avukatı Begüm Gürel’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı suç duyurusunun dilekçesinde, “Bu şahıs 24 Ocak’ta yaptığı paylaşımlar aracılığıyla Yeşim Salkım’a karşı hakaretlerde bulunarak, huzurunun kaçmasına sebebiyet vermiştir. Şüpheli, Salkım’a karşı ‘Kalitesiz kadın, nankör kadın, ruh hastası’ gibi ithamlarda bulunmuştur” ifadeleri yer aldı.
Savcılığa sunulan dilekçede, şüphelinin ‘hakaret’ ve ‘kişilerin huzur ve sükununu bozma’ suçundan 6 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapse mahkum edilmesi talep edildi.
Öte yandan suç duyurusu dilekçesinin yanı sıra şüphelinin paylaşımlarının ekran görüntüsü de savcılığa sunuldu.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 Saatte Magazin Gündemi (07.02.2020)
daha fazla video için

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle