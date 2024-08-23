Yeniden evlenmeye tövbe etmişti: Bu yüzüğe 'hayır' diyemedi

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O anın üzerinden birkaç yıl geçti. O arada ünlü oyuncu en büyük hayalini gerçekleştirip anne oldu, güzel kızını kucağına aldı.

Zaten sonradan itiraf ettiğine göre de sevgilisini görünce "Ondan bir çocuk doğurmalıyım" diye düşünmüştü.



Başından iki başarısız evlilik geçen ünlü oyuncu, her ne kadar aradığı aşkı bulup bir de anne olmuşsa da iki kez hüsrana uğradığı için bir daha evlenmeyi düşünmüyordu.

Ama olanlar oldu... Bütün hayallerini gerçekleştiren sevgilisinin evlilik teklifine 'Hayır' diyemedi ve nişanlandı.

ONUNLA BÜTÜN HAYALLERİ GERÇEKLEŞTİ

Benzerine filmlerde rastlanacak bu aşk öyküsünün kahramanlarından biri rol aldığı The Big Bang Theory adlı diziyle tanınan Kaley Cuoco. Bütün hayallerini gerçekleştiren kişi ise meslektaşı Tom Pelphrey.



İki yıldan fazla süredir birlikte olan Cuoco ve Pelphrey geçtiğimiz günlerde nişanlandı. 38 yaşındaki oyuncu, mutlu haberi de Instagram sayfası üzerinden duyurdu.

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Artık nişanlısı olan Tom Pelphrey ile çekilen bir dizi fotoğrafını paylaşan Cuoco, göz kamaştıran nişan yüzüğünü de takipçilerine gösterdi.



Güzel oyuncunun bu mutluluk paylaşımına "Hayat ne kadar da vahşi ve güzel bir macera olabiliyor. Beni sana çıkaran her yola minnettarım" satırları eşlik etti.

Kaley Cuoco'nun aklını başından alan o elmas yüzüğü Tom Pelphrey'in bir usta bir mücevher tasarımcısıyla birlikte çalışarak ortaya çıkardığını da belirtelim.

Cuoco; sosyal medya paylaşımında onu da unutmadı.



Sevgilisi Tom'un "hayat boyu sadece bir kere ortaya çıkabilecek mükemmel bir parça" diye tanımladığı bu nişan yüzüğünü yaratmasına yardımcı olan mücevher tasarımcısı Shahla Karimiye de teşekkür etti paylaşımında.





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ŞİMDİ ÇOK MUTLU AMA İKİ EVLİLİĞİ HÜSRANLA BİTTİ

Kaley Cuoco; Tom Pelphrey ve onunla ilişkisinden dünyaya gelen minik kızıyla ayaklarını yerden kesen mutlu bir hayat sürüyor.

Onu bu noktaya gelmesi hiç de kolay olmadı.



Oyuncu, ilk evliliğini 2013 ile 2016 arasında tenis oyuncusu Ryan Sweeting ile yaptı.

Bu evlilik bittikten iki yıl sonra şansını bu kez Carl Cook ile denedi. Ama 2018 yılında başlayan bu evlilik de kısa sürdü. Resmen boşanmaları 2022'de gerçekleşti.



İşte o sırada Cuoco, kızı Matilda'nın babası Tom Pelphrey ile tanıştı. Zaten onu görür görmez de onunla bir geleceği olduğunu hissetti.

Kendisi gibi oyuncu olan Tom Pelphrey'i gördüğünde aklından geçen ilk düşüncenin ne olduğunu da bir röportajında şöyle anlatmıştı Cuoco: "Aman Tanrım... Seninle bir bebek yapmak istiyorum."

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SANKİ MELEKLER ŞARKI SÖYLÜYORDU

onları tanıyanlar Cuoco'nun hamile olduğunu duyduklarında ilişki daha bu kadar yeniyken bir bebeğin çok akıllıca bir karar olmadığını düşündü. Ama ikisine göre zamanı gelmişti.



Zaten Cuoco, söylediğine göre çok küçük yaşlardan itibaren anne olma hayali kuruyordu. Bir röportajında bunu da şöyle anlatmıştı güzel oyuncu:

"Çok küçükken hep anne olmayı hayal ederdim. Ama sonradan kariyerime ağırlık verdim. Mesleğimi seviyordum ve sadece hayatımı yaşamak istiyordum. O sıralarda annelik zihnimde öne çıkan bir konu değildi. "

Ama sonra Cuoco, beklemediği bir anda hayatının aşkıyla karşılaştı. İlişkileri hızlı ilerledi. Sonunda geçen yılın mart ayında Matilda dünyaya geldi.

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ORTAK MENAJERLERİ SAYESİNDE TANIŞTILAR

Kaley Cuoco ile Tom Pelphrey, meslektaşları aracılığıyla tanıştı. İkisi de aynı menajerle çalışıyordu.

Bir gün Pelphrey'in rol aldığı Ozark dizisinin galasına giderken menajerine eşlik etti. O gece tanıştılar.

Cuoco'nun anlattığına göre de daha o ilk tanışmada birbirlerinden etkilendiler.

Kaley Couco; şu anda hayatını paylaştığı, hayallerini gerçekleştiren kızının babasını ilk gördüğü anı da şöyle anlatmıştı: " Büyülüydü, harikaydı... Sanki melekler şarkı söylüyordu."

Görünüşe göre Kaley Cuoco'nun zihninde şarkı söyleyen o melekler daha uzun süre bunu sürdürecek.

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BİR YAŞINDA BİR KIZLARI VARBİR YAŞINDA BİR KIZLARI VAR

Kaley Cuco'nun 42 yaşındaki nişanlısı Tom ile ilişkisinden geçen yıl mart ayında dünyaya gelen Matilda adında bir kızı var.



Güzel oyuncu sosyal medya sayfasından sık sık küçük kızıyla çekilen pozlarını da paylaşıyor. Onunla hayatına dair ipuçları veriyor.



Bu yılın mart ayında da 1 yaşındaki Mathilda'nın hayatındaki önemli bir dönüm noktasını yani yürümeye başlamasını sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı Couco.