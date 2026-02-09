Kalbinin kapÄ±larÄ±nÄ± yÄ±llar sonra aÃ§tÄ±: AÅŸkÄ±n ilk fotoÄŸrafÄ±

Haberin DevamÄ±

KÄ±sa bir gÃ¶nÃ¼l macerasÄ±ndan sonra kendini iÅŸlerine ve dÃ¶rt Ã§ocuÄŸuna veren Kim Kardashianâ€™Ä±n bu aÅŸk orucunu en sonunda bozduÄŸu sÃ¶yleniyordu.

En sonunda kulaktan kulaÄŸa yayÄ±lan sÃ¶ylentilerin gerÃ§ek olduÄŸu ve Kim Kardashianâ€™Ä±n Lewis Hamiltonâ€™la aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Ä°kili Amerikan futbol ligi NFLâ€™in kapanÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapan Super Bowl 2026'da ilk kez birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi ve iliÅŸki yaÅŸadÄ±klarÄ± da bÃ¶ylece onaylanmÄ±ÅŸ oldu.

DÃ¼n akÅŸam Santa Clara, Kaliforniya'daki Levi's Stadyumu'nda yapÄ±lan bÃ¼yÃ¼k maÃ§ ve devre arasÄ±ndaki ÅŸovu birlikte izlerken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen taze aÅŸÄ±klar yan yana gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri sosyal medyaya yansÄ±yÄ±nca gÃ¼nÃ¼n olayÄ± haline geldiler.

Ä°zleyicilerin arasÄ±nda oturan 45 yaÅŸÄ±ndaki Kardashian ve 41 yaÅŸÄ±ndaki Hamilton sohbet ederken birbirlerine bakÄ±p gÃ¼lÃ¼msÃ¼yorlardÄ±. Bu halleri stadyuma kurulmuÅŸ dev ekranlara yansÄ±yan Ã§ift fark edilmelerine Ã§ok da aldÄ±rmÄ±ÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yordu.

Kardashian ve Hamilton yÄ±llardÄ±r arkadaÅŸtÄ±lar, ancak yakÄ±n zamanda Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± romantik bir Avrupa gezisiyle iliÅŸkilerini bir Ã¼st seviyeye taÅŸÄ±dÄ±lar.

Ä°kilinin geÃ§en hafta sonu Cotswolds'daki lÃ¼ks Ä°ngiliz oteli Estelle Manor'da konakladÄ±ÄŸÄ±, Ã§ift masajÄ± yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ve romantik bir akÅŸam yemeÄŸi yedikleri basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.

Kardashian ve Hamilton daha sonra bir de kÄ±sa Paris kaÃ§amaÄŸÄ± yaptÄ±lar.

Avrupa tatillerinden Ã¶nce, ikili Colorado'da Kate Hudson'Ä±n YÄ±lbaÅŸÄ± partisine katÄ±ldÄ±, ancak birlikte fotoÄŸraflanmadÄ±lar.

DÃ¼n gece birlikte verdikleri pozlar Kim Kardashian ve Lewis Hamilton aÅŸkÄ±nÄ±n ilk fotoÄŸraflarÄ± oldu.

Ä°kisi de Ã§ok yoÄŸun Ã§alÄ±ÅŸan Ã§iÃ§eÄŸi burnunda aÅŸÄ±klarÄ±n iliÅŸkilerinin bu ilk zamanlarÄ±nda mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca Ã§ok birlikte vakit geÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± ve Lewis Hamiltonâ€™Ä±n kendi programÄ±nÄ± Kim Kardashianâ€™a uydurmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÃ¶yleniyor.

Kardashian ve Hamilton'Ä±n her ikisinin de yÄ±ldÄ±zlarla dolu bir eski sevgili listesi var.

Kim Kardashianâ€™Ä±n adÄ± en son basketbolcu Odell Beckham Jr ile anÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Kim Kardashian bundan Ã¶nce de Pete Davidsonâ€™la kÄ±sa ama tutkulu bir aÅŸk yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±.

YÄ±ldÄ±z isim dÃ¶rt Ã§ocuÄŸunun babasÄ± Kanye Westâ€™ten boÅŸandÄ±ktan sonra yeni iliÅŸkilere hazÄ±r olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, aÅŸktan Ã§ekindiÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor ve kendini iÅŸine ve Ã§ocuklarÄ±na veriyordu.

F1 yÄ±ldÄ±zÄ± Lewis Hamiltonâ€™Ä±n adÄ± ise daha Ã¶nce Nicki Minaj, Rihanna, Gigi Hadid ve hatta Kardashian'Ä±n kÄ±z kardeÅŸi Kendall Jenner ile anÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Lewis Hamiltonâ€™Ä±n en Ã§ok konuÅŸulan iliÅŸkisi ise 2007 ile 2015 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Nicole Scherzinger'la yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸktÄ±.